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28 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Hakikatleri tebliğde önceliklerimiz

Hüseyin GÜLTEKİN
28 Ağustos 2023, Pazartesi
Hz. Peygamber (ASM) İslamî tebliğde “yakından uzağa” metodunu tercih ediyordu. Kendisine vahiyle gelen emirleri öncelikle Hz. Hatice (ra) validemize, daha sonra yakın arkadaşı Hz. Ebubekir’e (ra), sonra da çocuk yaştaki, amcasının oğlu Hz. Ali’ye (ra) tebliğ ederdi.

Hemen her konuda olduğu gibi, iman-Kur’an hakikatlerini tebliğ metodunda da Hz. Peygamber’i örnek alan Üstad Bediüzzaman’ın da, onun gibi, yakından uzağa olan bir yolu, bir usulü tercih ettiğini görüyoruz.

Üstad Bediüzzaman’ın, makam-mevki sahibi olarak bilinen zevattan ziyade, yakın çevresindeki insanları muhatap alarak, irşadda ve tebliğde bulunması câlib-i dikkattir.

Üstad Bediüzzaman’ın, hak ve hakikatleri tebliğde makam ve mevki sahiplerinden önce Barla’da, Isparta’da, Kastamonu’da, Emirdağı’nda; kimi çiftçi, kimi işçi, kimi terzi, kimi marangoz diye bilinen köylülerle hizmetlerini yaptığını görüyoruz.  

Üstad Bediüzzaman’ın evlad-ı ıyâli yoktu. Ama Cenab-ı Hak ona öyle manevi evlatlar vermişti ki, onların her birisi, hizmet noktasında nesebî evlatlardan çok daha ileride olarak, üstadlarının etrafında pervane olup, hizmetten hizmete koşuyorlardı.

Üstad da bu talebelerini, aziz, sıddık, kahraman, sebatkar... diye tebriklerde ve teşviklerde bulunarak, hepsini kucaklayarak  bağrına basıyordu.

Yine anlı şanlı makam-mevki sahibi olan zevatlardan ziyade, Adilcevazlı Kürt Bekir gibi, Vezirzade Mustafa gibi, İlamalı Sabri gibi, Kuleönlü Hacı Osman gibi, ümmî insanları hâdimliğine kabul ederek hizmette istihdam etmesi de calib-i dikkattir.

Yine Üstad’ın iman ve Kur’an hizmetlerinin tebliğlerinde, nesebî kardeşi olan Abdülmecid’e ve yeğeni Abdurrahman’a öncelik tanıması da, dikkate almamız gereken bir tercih olmalıdır.

Evet, gerek Peygamberimizin (asm) gerek onun yolunda olup onu örnek alan Üstad Bediüzzaman’ın, hak ve hakikatleri tebliğ ve neşir metotlarında sağladıkları başarıları hâdimlerin örnek almalarında fayda var.

Biz de kudsî hizmetlerimizin tebliğinde ve neşrinde “yakından uzağa” metodu çerçevesinde, öncelikle eşimize, çoluk çoluğumuza, yakın ve uzak akrabalarımıza, kapı komşularımıza, dostlarımıza ve akranlarımıza yöneldikten sonra yabancılarla muhatap olsak daha doğru olacaktır.

Yoksa hane halkımızı ihmal ederek, sıklıkla görüştüğümüz yakın-uzak akrabalarımızı görmezden gelerek, himmetimizi ve gayretlerimizi sürekli uzağımızda olan insanlara teksif edersek, istemeyerek de olsa, hane halkımıza karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemiş oluruz. Ve sürekli olarak müşteki olduğumuz, “Eşim beni niye dinlemiyor?”, “Çocuklarım neden namaz kılmıyor?”, “Kızım niçin örtünmüyor?”, “Yakın akrabalarıma sözümü dinletemiyorum.” gibi sitemlerimizin ardı arkası gelir mi?

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