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19 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Hakkın hatırı âlîdir

Hüseyin GÜLTEKİN
19 Haziran 2023, Pazartesi
Nurlardan aldığımız derslerin gereği olarak, eğriye eğri, doğruya doğru demeyi prensip edinmeye devam edeceğiz inşallah.

Üstad Bediüzzaman’ı örnek ittihaz eden hâdimler olarak onun, “Hakkın hatırı âlîdir, hiçbir hatıra feda edilmez” düsturunu esas alarak her zaman yanlışların karşısında, doğruların yanında olmaya gayret ettik, bundan sonra da bu duruşumuzu devam ettireceğiz inşallah.

Nurlardan aldığımız derslerin gereği olarak bugüne kadar hep, yanlışları değil doğruları dillendirmek olmuştur, bundan sonra da inşallah öyle olacaktır.

Bugüne kadar ister taraftar olduğumuz, ister muhalif olduğumuz hiçbir iktidardan hiçbir maddi beklentimiz olmadığı gibi, makam-mevkide gözümüz olmadı, bundan sonra da olmayacaktır. Hep doğruları haykırmamızın bir nedeni de budur.

Bazı dostlarımızın dahi, partili cumhurbaşkanlığı sistemine niçin karşı olduğumuzu anlamadıkları için bize sitemlerde bulunduklarını maalesef biliyoruz.

Senelerdir ısrarla, defalarca söylüyoruz, yazıyoruz: “Hiçbir sorumluluğu olmayan ve siyasi bir partinin başında olan tek bir kişi, yalnız başına, bir ülkenin sıkıntılarını çözüp, o ülkeyi huzura ulaştırabilir mi? Yoksa milletin temsil yeri ve kalbi mesabesindeki Meclis mi daha doğru, daha kolay çözüm bulur?”

Ayrıca bütün vatandaşlarına eşit muamelede bulunmakla vazifeli olan cumhurbaşkanı olan bir şahsın, bir siyasi partinin başkanı olması hasebiyle, vatandaşlarına eşit muamelede bulunmasının imkânı var mı?

“Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.” kaidesini de nazara alarak, lütfen siyasi tarafgirliğinizi bir tarafa koyun... Sizce bugüne kadar, partili cumhurbaşkanı bütün vatandaşlarına hiçbir ayırım yapmadan herkese eşit muamelede mi bulundu? Yoksa elinde bulundurduğu bütün imkânları kullanarak devletin imkânlarını kendine itaat edenlere verirken, muhalif gördüğü kesimlere üvey evlat muamelesinde mi bulundu? Bununla da yetinmeyip, “Ya bendensin ya da düşmansın.” diyerek muhalif gördüğü herkesi darbeci, terörist olarak mı damgaladı?

Tavandaki bu ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı söylemler, tabandaki kendi taraftarlarına da sirayet etti ki onlar da, kendileri gibi düşünmeyen hemen herkesi ağır iftiralarda suçlamadı mı?

Böylece bu iktidar döneminde aynı Allah’a, aynı peygambere, aynı kitaba inanan insanlar dahi artık birbirilerine şüphe ile bakmaya başladılar.

Toplumun barış içinde sükünunu sağlamakla vazifeli bir iktidar; sırf iktidarını sürdürmek için, bu ülkenin güzel insanlarını birbiriyle çekişmeli, kavgalı hale getirdi maalesef. 

Daha da acıklı olanı, yargıya yaptığı baskıyla, hak hukuk tanımayan uygulamalarla nice mağduriyete sebep oldu.  Bu hukuksuz ve demokrasi dışı tavrı yıllardır meslek edinen siyasilerin işledikleri bu haksızlıklara karşı, malum çevrelerin ve medyanın yaptığı gibi alkış tutamazdık.

Yapılan hukuksuzluklara, işlenen günahlara ve cinayetlere ortak olmamak için, “Hakkın hatırı âlîdir; hiçbir hatıra feda edilmez.” prensibinden hareketle, gerekli uyarılarımızı ve tavsiyelerimizi yapmaya devam edeceğiz inşallah.

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