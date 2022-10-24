"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

İki yanlıştan bir doğru çıkmaz

Hüseyin GÜLTEKİN
24 Ekim 2022, Pazartesi
Geçmişte veya bugün bir partinin yaptığı yanlışların aynısını veya benzerini siz de yapıyorsanız; yaptıkları o yanlışlar üzerinden her fırsatta o siyasileri kınamanızın, tenkit etmenizin bir anlamı olmaz.

Onların yaptıkları hatalar üzerinden sürekli olarak kendinizi temize çıkaramazsınız. 

Yargı bağımsızlığını, tarafsızlığını hiçe sayarak; talimatlarla hakimleri ve savcıları baskı altına alarak istediğiniz kararları bugün aldırabiliyorsanız...

İsteğinize ve beklentilerinize uymayan kararları verenleri tenzil-i rütbe ile başka yerlere sürmekte herhangi bir beis görmüyorsanız…

Dönüp de, “Eskiden de hak-hukuk ihlalleri vardı... Doğru işleyen bir hukuk sistemi yoktu...” gibi ifadeleriniz doğru bile olsa, bir inandırıcılığa sahip olmaz. Çünkü onların yaptıkları hukuksuz, keyfî uygulamalarının aynısını siz yapmaya devam ediyorsunuz.

Geçmişte bazı idarecilerin “kartel” denilen medyayı bir nevi kendilerinin yayın organları haline getirmelerine karşılık siz de bugün nerede ise medyanın tamamını iktidarınızın yayın organı haline dönüştürmüş iseniz…

Bunlara ilave olarak sizin gibi düşünmeyen Yeni Asya’nın da içinde olduğu bazı gazetelerin sesini kesmek için hak ve hukukları hiçe sayarak onların resmi ilanlarını bile kesiyorsanız... Dönüp geçmişte onların bazı yanlış uygulamaları üzerinden kendi keyfîliklerinizi kamufle edemezsiniz.

Bütün vatandaşlara eşit mesafede olması gereken devlet temsilcilerini partinizin temsilcisi haline getirmişseniz… Bu tamamen haksız ve keyfî uygulamalarınızı, “Efendim geçmişte de böyle uygulamalar oluyordu” şeklindeki savunmalarla örtemezsiniz.

Siz de bugün, sizin gibi düşünmeyen, size muhalif olan hemen herkese, her kesime fütursuzca “vatan haini” “terörist” ithamlarında bulunuyorsanız, malum siyasilerin eskiden yaptıklarından bir farkı var mı?  

Yanlış ve tutarsız politikalarla sebep olduğunuz canavarlaşan enflasyonun; milleti sıkboğaz eden hayat pahalılığının sorumluları olarak bazen muhalefeti bazen de dış güçleri olarak millete kabul ettirmeye çabalarsanız… Veya, “Ne yapalım dünyanın her yerinde geçim sıkıntıları var” diyerek… Veya “Eskiden de hayat pahalılığı ve kıtlıklar vardı” gibi ifadelerle acziyetinizi örtmeye çabalasanız da buna artık kimseler inanmıyor.

Daha da çarpıcı olanı malum siyasilerin eskiden jakoben laiklik ve Kemalizm adına yaptıkları yanlışlardan pişman olmalarına rağmen bugün siz fazlasıyla dindarlığınızı(!) nazarlara vererek, dinî değerleri istimal ederek hem kendi iktidarınıza hem ülkenin geleceğine; daha da önemlisi dinin hiçbir şeye alet olmaması gereken değerlerine, tamiri mümkün olmayan zararlar verdiniz.    

Okunma Sayısı: 56
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa kokain kıskacında

    İsrail hapishaneleri Filistinli dolu

    28 milyar doların kaynağı açıklanmalı

    Atina’nın ilk Müslüman mezarlığı 2023’de hazır olacak

    Gıda fiyatlarında önlenemez yükseliş

    'Türkmenlere bakanlık verilmemesini şaşkınlıkla izliyoruz'

    İngiltere'de Rishi Sunak Başbakanlık için resmen aday
    📷

    "Altın kadar değerli"

    Kenya'daki kuraklık "korkunç" boyutlarda

    Dünya Sağlık Örgütü: Suriye'de 13 bin şüpheli kolera vakası var

    'Nijerya'daki seller sebebiyle 2,5 milyon kişi insani yardıma muhtaç'

    '2024'te adaylık niyetim var ancak resmi karar vermedim'

    Erdoğan, Çevik Bir ağzıyla konuşuyor

    Dünyanın etrafını 18 kez sarabilecek büyüklükte bir tehlike!

    İmran Han 'siyasetten men' kararını mahkemeye taşıdı

    'Rusya, Herson'da iki köyü daha terk etti'

    Hollanda'daki ırkçı, çirkin ve küstah eylem başlamadan bitti

    Son dakikalarda gelen galibiyetle Fenerbahçe'de büyük sevinç

    Trabzonspor, Sivasspor'u tek golle geçti

    Ekonomik kriz derinleşiyor

    En Çok Okunanlar

    Sebahattin YAŞAR

    Mutlu olun, yeter!
    Risale-i Nur'dan

    Kader, insanın hürriyetini elinden alır mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya ve siyaset
    Hüseyin GÜLTEKİN

    İki yanlıştan bir doğru çıkmaz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Transfer sezonu açılmış olup…
    Ali FERŞADOĞLU

    Kur’an neden icâz ve belâğatı yönünden de tercüme edilemez?
    Mehmet KARA

    ‘3Y’nin üçüncüsü
    Osman ZENGİN

    Abdurrahman Nursi’nin kabrini ziyaret ettik
    Hasan KOÇ

    Meşrutiyet istibdat şekline girerse

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.