İki yanlıştan bir doğru çıkmaz

Geçmişte veya bugün bir partinin yaptığı yanlışların aynısını veya benzerini siz de yapıyorsanız; yaptıkları o yanlışlar üzerinden her fırsatta o siyasileri kınamanızın, tenkit etmenizin bir anlamı olmaz.

Onların yaptıkları hatalar üzerinden sürekli olarak kendinizi temize çıkaramazsınız.

Yargı bağımsızlığını, tarafsızlığını hiçe sayarak; talimatlarla hakimleri ve savcıları baskı altına alarak istediğiniz kararları bugün aldırabiliyorsanız...

İsteğinize ve beklentilerinize uymayan kararları verenleri tenzil-i rütbe ile başka yerlere sürmekte herhangi bir beis görmüyorsanız…

Dönüp de, “Eskiden de hak-hukuk ihlalleri vardı... Doğru işleyen bir hukuk sistemi yoktu...” gibi ifadeleriniz doğru bile olsa, bir inandırıcılığa sahip olmaz. Çünkü onların yaptıkları hukuksuz, keyfî uygulamalarının aynısını siz yapmaya devam ediyorsunuz.

Geçmişte bazı idarecilerin “kartel” denilen medyayı bir nevi kendilerinin yayın organları haline getirmelerine karşılık siz de bugün nerede ise medyanın tamamını iktidarınızın yayın organı haline dönüştürmüş iseniz…

Bunlara ilave olarak sizin gibi düşünmeyen Yeni Asya’nın da içinde olduğu bazı gazetelerin sesini kesmek için hak ve hukukları hiçe sayarak onların resmi ilanlarını bile kesiyorsanız... Dönüp geçmişte onların bazı yanlış uygulamaları üzerinden kendi keyfîliklerinizi kamufle edemezsiniz.

Bütün vatandaşlara eşit mesafede olması gereken devlet temsilcilerini partinizin temsilcisi haline getirmişseniz… Bu tamamen haksız ve keyfî uygulamalarınızı, “Efendim geçmişte de böyle uygulamalar oluyordu” şeklindeki savunmalarla örtemezsiniz.

Siz de bugün, sizin gibi düşünmeyen, size muhalif olan hemen herkese, her kesime fütursuzca “vatan haini” “terörist” ithamlarında bulunuyorsanız, malum siyasilerin eskiden yaptıklarından bir farkı var mı?

Yanlış ve tutarsız politikalarla sebep olduğunuz canavarlaşan enflasyonun; milleti sıkboğaz eden hayat pahalılığının sorumluları olarak bazen muhalefeti bazen de dış güçleri olarak millete kabul ettirmeye çabalarsanız… Veya, “Ne yapalım dünyanın her yerinde geçim sıkıntıları var” diyerek… Veya “Eskiden de hayat pahalılığı ve kıtlıklar vardı” gibi ifadelerle acziyetinizi örtmeye çabalasanız da buna artık kimseler inanmıyor.

Daha da çarpıcı olanı malum siyasilerin eskiden jakoben laiklik ve Kemalizm adına yaptıkları yanlışlardan pişman olmalarına rağmen bugün siz fazlasıyla dindarlığınızı(!) nazarlara vererek, dinî değerleri istimal ederek hem kendi iktidarınıza hem ülkenin geleceğine; daha da önemlisi dinin hiçbir şeye alet olmaması gereken değerlerine, tamiri mümkün olmayan zararlar verdiniz.