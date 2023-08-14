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14 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

İktidar ve muhalefet münasebetleri

Hüseyin GÜLTEKİN
14 Ağustos 2023, Pazartesi
Geçmişten bugüne siyasi serüvenimize baktığımızda, çoğu zaman, seçimi kazanan tarafın daha rahat, daha mutedil; kaybeden tarafın daha telaşlı hareket ettiğini görüyoruz.

Mesela yıllarca tek başlarına keyfî bir şekilde ülkeyi idare eden İsmet Paşa ve ekibinin, Demokrat Parti karşısında yenilgisiyle iktidarı kaybetmenin verdiği panik ve telaşla merhum Menderes’e acımasız iftiralarla saldırıya geçtiğini, Menderes ve ekibinin de daha sorumlu, daha mutedil bir tavırla kendilerini savunduklarını biliyoruz.

Muhalefetin ölçüsüzlüğü, milletin helal reyleriyle iktidara gelen Demokrat Parti’yi silah zoru ile iktidardan indirmekle neticelenmişti. Daha sonraki süreçlerde de, çoğu zaman iktidarların daha soğukkanlı davrandıklarına; muhalefetlerin daha saldırgan davranıp iktidarlara yüklendiklerine şahit olunmuştur.

Demokratların devamı olan Adalet Partisi’nin 1965 seçimlerinde tek başına iktidara gelmesine karşı, İsmet Paşa’nın ve partisinin, geçmişte yaptığı gibi yine Demirel’e ve partisine sert isnatlarda bulunurken; Demirel ve ekibinin münasip cevaplarda bulunduklarına şahit olunmuştır.

Ecevit’in de, iktidardaki Adalet Partisi’ne karşı saldırgan söylemlerde bulunduğunu biliyoruz.

Ama şurası önemli bir gerçektir ki demokrat siyasi kadrolar ister iktidarda ister muhalefette olsunlar hemen her zaman, her dönemde, kendilerine yapılan ölçüsüz saldırılara karşı hep sağduyulu, temkinli ve seviyeli bir siyaset dilini istimal etmişlerdir.

Ayrıca zaman zaman iktidarlar ile muhalefet arasında, ülkenin birliğine ve beraberliğine zarar verecek anlaşmazlıklar ve tartışmalar olduğunda, cumhurbaşkanlarının, iktidar ve muhalefet liderlerini bir masa etrafında toplayıp karşılıklı fikir teatisi çerçevesinde müspet ve yapıcı bazı telkinlerde ve tavsiyelerde bulunarak, anlaşmazlık konusu olan meseleleri çözmeye çalıştıklarını da hatırlıyoruz.

Evet mevcut iktidar dönemine kadar, geçmişteki iktidarların ve muhalefetlerin birbirlerine karşı takındıkları tavırlar böyle idi. Ama bu iktidar her konuda olduğu gibi, muhalefet ile olan münasebetlerde de bu işlerin tam tersini yapmayı âdet haline getirdi. Eski iktidarların, muhalefetin yaptıkları saldırılara karşı tercih ettikleri müdafaa taktikleri yerine, bu iktidar sürekli muhalefeti saldırı bombardımanına tutuyor.

“En etkili müdafaa saldırıdır.” taktiğini ustaca uygulayan iktidar, işlediği hata ve kusurları kamufle ederek kabahati devamlı muhalefetin üstüne atıyor.

Elinde bulundurduğu, devletin bütün imkanları ile, muhalefete oldukça ağır ithamlarla yüklenerek, kavgalar ve gerginlikler üzerinden rey devşirmekten başka bir gayesi olmayan iktidar, bu hâliyle toplumu da kutuplaştırarak huzur ve sükunu bozduğunun da farkında mı acaba?

Eskiden beri sürekli gerginlikler ve gerginlikler üzerinden yol almaya devam eden iktidar, partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçince de, muhalif gördükleri hemen herkese ağır ithamlarla saldırılarına hız vererek devam ediyor maalesef.

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