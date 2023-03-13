Karamsarlığa gerek yok

Çoğu zaman ihtiyarımızın dışında cereyan eden ve hoşumuza gitmeyen olaylardan dolayı moralimiz bozuluyor, üzülüyoruz, ‘bu işlerin sonu ne olacak’ diye meraklanıyoruz.

Bizi gamlara sevk eden, zahirî manası bize çirkin gelen, daha da önemlisi ülkemizi ve milletimizi alakadar eden, o kadar olay, uygulama var ki saymakla bitmez.

Bir taraftan hiçbir dönemde rastlamadığımız, yaşamadığımız, milleti sıkboğaz eden zamların ve hayat pahalılıklarının sebep olduğu sıkıntılar ve bunalımlar...

Daha da önemlisi tek adam ucube sisteminin beraberinde getirdiği, hem de yargı eliyle işlenen adaletsizliklerin, keyfîliklerin sebep olduğu nice mazlumiyet ve mağduriyet...

Dahası, “Dine ve dindarlara hizmet edeceğiz” vaadinde bulunarak milletin desteğiyle uzunca bir zamandır tek başına iktidarda bulunan sözde dindar kimlikli bir parti döneminde yaşanan ahlaki aşınmalar ve yozlaşmalar...

Bu apaçık tehlikeli gidişata rağmen, şaşaalı propagandalara aldanarak her tarafın sütliman olduğunu zanneden, bu korkunç gidişatın farkına varmayanların olması…

“Hangi fiilimizle, hangi günahımızla kadere fetva verdirdik ki bu maddi manevi bela ve musibetler başımıza geliyor?” gibi bir muhasebeyi yapmayan, bu olumsuz işlerin kader boyutunu düşünmeden, ‘kendi kendine düzeleceğini’ çaresizlik içinde bekleyen insanların varlığı da işin bir başka yönü.

Toplumun kahir ekseriyetini çaresizliğe sevk eden bu olumsuzlukların, olumlu ve hayırlı bir geleceğe işaret eden yönleri yok mu acaba? İnsanları böyle karamsarlıklara, ümitsizliklere sevk eden bu gidişatın hayırlara doğru yön değiştireceğine işaret eden emareler yok mu?

Bize göre, şimdi çekmekte olduğumuz sıkıntıların geçici olduğuna, ileride millete nefes aldıracak iyi günlerin geleceğine işaret eden emareler var. Üstad Bediüzzaman’ın: “Bazen saadette felaket olduğu gibi, felaketten dahi saadet çıkar” diye işaret ettiği gibi, zahiren olumsuz, sıkıntılı görünen birçok olayın sonunda aydınlık, iç açıcı, huzurlu ve rahat günlerin geldiğine hep şahit olduk.

“Hoşlanmadığınız bir şey, bazen hakkınızda hayırlı olabilir.” ferman-ı İlâhî penceresinden olaylara baktığımızda, ümitsizliğe, karamsarlığa girmeye gerek yok. Hiç ummadığımız bir zamanda ülkemiz bu sıkıntılı günleri atlatır, huzurlu ve ferahlı günlere kavuşur inşallah.

Geçmişte tek adam, tek parti dönemlerinde adaleti, hak ve hukukları hiçe sayarak her alanda milleti canından bezdiren, uygulamalar olmuştur. Şimdi o istikametten gelenlerin adaleten, hak ve hukukun mutlaka sağlanması gerektiğinden bahsetmesi dikkat çekici değil mi? Bunlar ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olan işaretler değil mi?

Ayrıca mevcut iktidarın ülkemizi sürüklediği maddi manevi sıkıntılardan ülkemizi bir an önce çekip çıkarmak için demokrasi, adalet, hak-hukuk ortak paydalarında bir araya gelenlerin bir masa etrafında toplanarak, istişarelerde bulunarak çare arayışı, geleceğimiz için bir ümit ışığı değil mi?