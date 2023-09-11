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11 EYLÜL 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Kendimizi sorgulamamız şart

Hüseyin GÜLTEKİN
11 Eylül 2023, Pazartesi
Sahabe-i Kiram hemen her zaman Hz. Peygamber’in (asm) yaptıkları sohbetlerine katılır, onun yaptığı ikazları ve tavsiyeleri can kulağıyla dinler ve ondan öğrendiklerini de harfiyen yaşamaya gayret ederlerdi.

Bazen de, akıl erdiremedikleri meselelerde hiç çekinmeden, adabına uygun bir şekilde, bilmana; “Ya Resulallah, bu söyledikleriniz vahiy ise elbette bir diyeceğimiz olamaz. Vahiy değil, sizin fikir ve düşünceleriniz ise biz de fikir ve düşüncelerimizi söyleyebilir miyiz?” derler. Hz. Peygamber de (asm) Sahabe’nin bu tekliflerinden memnun olur ve onlara söz hakkı tanır ve sabırla onları dinlerdi.

Hz. Peygambere karşı fikirlerini ve düşüncelerini rahat-ı kalpçe, serbestçe ifade edebilen Sahabe-i Kiram’ın, Peygamber’den sonraki dönemlerde idarecileri olan halifelere karşı da yeri geldikçe şahsi fikirlerini, hatta itirazlarını serbestçe dile getirdiklerini biliyoruz.

Mesela adaletiyle maruf halife Hz. Ömer’in (ra) bir hutbeyi okuması esnasında: “Ey cemaat beni dinleyin…” hitabına karşılık bir Sahabe halifeye karşı çekinmeden: “Bize verdiğin ganimet kumaştan bir elbise çıkmadı, bakıyoruz ki kendine ayırdığın kumaştan, sırtındaki bir elbise çıkmış. Bu sebeple seni dinlemiyoruz.” deyince Hz. Ömer, cemaatte bulunan oğluna seslenip cevap vermesini ister. Oğlu da, kendi hissesine düşen kumaşı babasına verdiğini, bundan dolayı ancak babasına bir elbise çıktığını söyler. Önceden, “Seni dinemiyorum ya Ömer.” diyen Sahabe: “Şimdi seni dinliyoruz.” der.

Peygambere dahi bazı Sahabelerin, serbestçe fikirlerini ve düşüncelerini ifade edebilmeleri, Hz. Peygamberin de, Sahabenin bu karşı fikirlerini sabırla dinlemesi...

Yine adalet timsali Hz. Ömer’e karşı sahabenin çekinmeden, korkmadan; “Seni dinlemiyorum..” diyerek itirazlarda bulunmasına karşı halife Ömer’in kızmadan anlayışla sahabeyi dinlemesi…

Devr-i Saadet’te yaşanan, bütün insanlığa örnek teşkil eden fikir ve düşünce hürriyetinin şahane örneklerini düşününce, günümüzde kendilerini güya dindar olarak lanse eden idarecilerin, farklı düşünceleri ifade ettikleri için insanları olmadık cezalara çarptırarak içerilere tıktıklarına şahit olunca, Devr-i Saadet’in hangi mertebede olduğunu; aradan geçen bu kadar zamana rağmen bir arpa boyu yol alamadığımızı görüyoruz.

Yaptığı zulümlerle nam salan Haccac-ı Zalim’e bir gün halktan bazıları gelerek: “Ya Haccac sen Hz. Ömer’in halkına karşı nasıl bir adaletle muamele ettiğini biliyorsun. Ne olur sen de biraz Hz. Ömer’i örnek alsan” diyor.

Haccac-ı Zalim bakın ne diyor: “Doğru söylüyorsunuz. Hz. Ömer’in adaleti öyle idi. Unutmayın ki Ömer’in zamanında yoksulu, fakiri, yetimi, komşuyu görüp gözeten Ebu Zer gibi insanlar vardı. Siz Ebu Zer gibi halk olun ki ben de Ömer gibi olup, size onun gibi muamele edeyim” der.

Evet, başımıza istediğimiz iyi idarecilerin gelmesi için kendimizi sorgulamamız şart.

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