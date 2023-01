Kendimizi sorgulamaya ne dersiniz?

Onlar bütün zorluklara rağmen; yapılan tehditlere, şantajlara, tazyiklere rağmen; her zahmeti, her meşakkati, her bedeli göze alarak iman-Kur’ân hizmetinde adeta destanlar yazdılar.

Böyle ulvî, şerefli bir dava uğruna canlarını, mallarını feda ettikleri gibi dünyevi ve uhrevi hayatlarından dahi feragat ederek hizmet ettiler. Hukuksuz, keyfî yasaklara, polis baskınlarına aldırmadan, gece-gündüz demeden, hizmetten hizmete koştula. Şimdiki gibi lüks, dayalı döşeli dershaneleri yoktu. Onların ders mekânları bazen kuş uçmaz kervan geçmez dağ başları, bazen dere kenarları, bazen temiz havalı yaylalar, hatta bazen mahkeme koridorları oldu. Kimisi işçi, kimisi çiftçi, bazıları marangoz, bazıları çaycı, çoğu yoksul, dünyaya arkalarını çeviren gözü gönlü tok bu hizmet fedaileri üstadlarının etrafında saf tutarak hizmetten hizmete koştular. Üstadlarının öncülüğünde, ondan aldıkları ilhamla ve cesaretle o çok az ve azimli Nur kahramanları; omuzlarına konulan o kudsî emaneti yere düşürmeden, şanla şerefle günümüze taşıyarak bize tevdi ettiler. Evet şimdi bizler bu işin neresindeyiz acaba? Geçmişteki manilerin hemen hemen hiçbirisi yok gibi. Mahkemeler, tutuklamalar yok… Baskılar, tazyikler, tehditler, şantajlar yok… O fedakârların ders mekânı olarak istimal ettikleri dağ başları veya dere kenarları yerine bugün bizim birçok yerde, dayalı döşeli dershanelerimiz var. Onların hizmet maksadıyla beş-altı saatte yaya olarak gittikleri yerlere; bugün biz özel arabalarımızla gidebiliyoruz. Onların yirmi beş sene boyunca, el ile yazarak; daha sonra da teksir makinesiyle bastırarak vücuda getirdikleri Nur külliyatını bugün biz serbestçe son matbaalarda bastırabilme imkânına sahibiz. Peki Yüce Allah’ın lütfettiği bu imkânları gereği gibi istimal edebiliyor muyuz? O’nun lütfettiği bu nimetlerin, bu ikramların şükrünü eda edebiliyor muyuz? Bize bahşedilen bu imkânlarla, bu nimetlerle mütenasip olarak bize tevdi edilen kudsî hizmetlerin inkişafı ve intişarı için bir gayretin içine girebildik mi? Üstadımız Bediüzzaman’ın bütün insanlığın istifadesine sunduğu hak ve hakikatlerin muhtaç gönüllere ulaştırılması için üzerimize düşen tebliğ vazifesini ne derece yerine getiriyoruz? Üstadımızın öncelikli gayesi dava adamı yetiştirmek iken bizler Üstad’ın önemli tavırlarını ve tercihlerini görmezden geliyoruz. Gayretlerimizi ve himmetimizi dershane inşaatlarına vermek isabetli midir? Bu meyanda sesimizin daha gür çıkması için, Bediüzzaman’ın fikirlerinin ve düşüncelerinin muhtaç gönüllere ulaştırılmasını vazife bilen, Risale-i Nur’un medyadaki dili olan gazetemizin daha geniş çevrelerin istifadelerine sunulması noktasında bir gayretin içine girebildik mi?

