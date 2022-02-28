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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Kimler kimlerin yanında?

Hüseyin GÜLTEKİN
28 Şubat 2022, Pazartesi
12 Eylül 1980 askerî darbesi ile meşrû iktidarı alaşağı eden zorba cuntacılara Yeni Asya ile beraber sol cenahtan bir kesimden başka karşı çıkan olmadı.

Maalesef toplumun büyük bir kesimi bu darbeyi alkışladılar. Silâhların gölgesinde hazırlanan ve halen yürürlükte olan anayasalarına “Evet” dediler.

O darbeye karşı çıktığımız için Yeni Asya’nın duruşunu anlamazlıktan geldiler. Hatta, “Nasıl olur da Yeni Asya, solcularla beraber olup bu harekâta karşı çıkar?” diye bizi kınıyorlardı.

Geç de olsa Yeni Asya’nın darbeye karşı takındığı tavizsiz duruşunun haklı olduğu gün yüzüne çıktı. 12 Eylül darbesine karşı durduğumuz için bizi kınayan çevreler, bugün de bizim iktidarla alâkalı tavırlarımıza ve tercihlerimizi anlayamıyorlar. 

Yeni Asya’nın şartlara ve konjonktürlere göre değil; Risale-i Nurlar’daki ölçülere göre davrandığını unutuyorlar. “Yeni Asya falancalarla beraber hareket ediyor!” gibi cahilane iddialara hiç kimse inanmaz.

Dinî değerler üzerinden siyaset sahnesine hangi parti çıkarsa çıksın; böyle bir partiye taraftar olmadığımızı dünya âlem biliyor.

Dinî değerleri siyasetlerine alet eden siyasilere taraftar olmadığımız gibi; siyaseti dinsizliklerine alet eden siyasî kadroları da tasvip etmeyiz. Yeni Asya’nın bu makul duruşunun aynısını benimseyerek o yönde tercihte bulunanlar da elbette olabilir ve olmalı. Keza milletin birliği ve beraberliği açısından tehlikeli bulduğumuz ırkçılık üzerinden siyaset yapan partilere de taraftar olmadığımızı, bizi bilenler biliyor.

Siyasî tavırlarını ve tercihlerini Risale-i Nur’da Üstad Bediüzzaman’ın önümüze koyduğu ölçülere göre belirleyen Demokrat siyasî kadrolara taraftar olup; reyleriyle destekte bulunduğunu bütün dünya biliyor. Bu konuda bazı kesimler bizimle beraber aynı tercihlerde bulundular diye, “Yeni Asya falancalarla beraber hareket ediyor…” denilir mi?

Kaldı ki bizi, “Falancalar ile beraber hareket ediyorlar!” diyerek lekelemeye çalışanların meftun oldukları partinin idarecilerinin Kemalizme muhabbet duyan beyanlarının olması garip değil mi?

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