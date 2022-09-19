"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EYLÜL 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Manevi tahribatların farkında mıyız?

Hüseyin GÜLTEKİN
19 Eylül 2022, Pazartesi
Uzun süreli ülfetler, alışkanlıklar belli bir zamandan sonra artık meleke haline geliyor. Bu noktadan sonra da çevremizde olup biten en anormal olaylara karşı insanların çoğu lâkayt ve duyarsız kalıyor.

İnsanların kahir ekseriyeti düçar kaldıkları günahlarla ve sefahatle; ömür dakikalarını tüketen gençlerimizin hal-i pürmelâllerini görmek bile istemiyor.

Üstad Bediüzzaman’ın, Eskişehir Lisesi bahçesinde rakseden kızların bu haline ağlayarak gözyaşı döktüğünü ve hayatlarının baharında bu genç kızların heveslerine kapılarak düştükleri bu sefahetten kurtulmaları için hayatı boyunca Risale-i Nurlarla nasıl bir çabanın içine girdiğini biliyoruz.

Bugün sokaklarımızdaki ar damarlarını çatlatan ne derece rahatsız olup ve ne kadar derde deva olacak tedbirler ve çareler içine giriyoruz acaba? 

Yine bir asır önceden Üstad Bediüzzaman’ın, “Karşımda müthiş bir yangın var, içinde evladım yanıyor; imanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum” diye feveran ederek haber verdiğini biliyoruz.

Üstad’ın, insanların ebedî hayatlarını mahvetmeye devam eden bu dehşetli yangını söndürmek için bütün hayatını vakfettiğini de biliyoruz.

Ve bugün itibarıyla Üstad’ın haber verdiği; insanların imanını, inancını, itikadını yakarak mahvetmeye çalışan o dehşetli yangının devam ettiğini maalesef görüyoruz.

Öyle görülüyor ki Üstadımızın, “İçinde evladım yanıyor; imanım tutuşmuş yanıyor.” dediği bu dehşetli yangını söndürme işini yine milletin derdiyle dertlenen, kahraman ve gayretli talebeleri yapacaktır. 

Evet ehl-i din olarak yine Zübeyir ağabeyin; “Teessür ve ızdırap karşısında kalpten bir parça kopsa idi, ‘bir genç dinsiz olmuş’ haberi karşısında o kalbin atom zerratı adedince paramparça olması lâzım gelir.” hassasiyet yüklü ifadesinin bugün neresindeyiz?

Hayatlarının baharını yaşamadan ateizm tuzağına düşerek dünyevî ve uhrevî hayatlarını kaybetmekle karşı karşıya olan nice gencimizin bu hicran dolu gidişatlarını dert edinen ne kadar ehl-i din insanımız var acaba?

Üstad Bediüzzaman’ın; “Eski zamanda bir memlekette bir kâfir-i mutlak yerine, şimdi bir kasabada yüz tane bulunabilir.” tespitindeki gidişatı dikkate alıyor muyuz acaba?

Yine Üstad’ın, “Bir ehl-i keşf ve tahkik, bir yerde kırk vefiyattan yalnız birkaç tanesi kazandığını sekeratta müşahede etmiş; ötekiler kaybetmişler.” şeklindeki tespitindeki tehlikeyi görebiliyor muyuz?

Evet Üstad Bediüzzaman’ın bu asrı neden “helâket ve felâket asrı” ifadeleriyle tavsif ettiğini hiç düşündük mü acaba?

Kısaca Üstad’ın ısrarla nazara verdiği, ebedî hayatımızı tehdit eden tehlikeleri, felâketleri gerçekten ciddiye alıp; uhrevî hayatımızın muhafazası için bir gayretin, bir çabanın içine mi giriyoruz yoksa ülfetle ve gafletle manevi hayatımızı mahva çalışan bu tehlikeleri görmezden mi geliyoruz?

Okunma Sayısı: 254
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yerimiz Şangay değil AB'dir

    Azerbaycan: ABD'nin entrikalarının Güney Kafkasya'ya taşınması kabul edilemez

    İran’ın savaş uçağı düştü

    Fenerbahçe'den 5 gollü galibiyet

    Çin’e Uygur yasağı

    4 milyona yakın çocuk eğitimden uzak

    Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin

    Konut projesi 2 senede bitecek mi?

    Çipras'tan Miçotakis'e çağrı: Türkiye ile diyalog kanallarını açık tut

    6,8'le sallandan Tayvan'da son durum?

    Meteoroloji uyardı: Sıcaklık düşecek, yağışlı hava kapıda

    Pelosi'den Ermenistan'a tansiyonu yükselten ziyaret

    Trabzonspor 2-0 geriden 3 puana uzandı

    Azerbaycan: Radikal Ermeni grupların suç teşkil eden eylemlerini şiddetle kınıyoruz

    Japonya tayfuna karşı alarma geçti: 4 milyon kişiye tahliye uyarısı

    Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 36'ya çıktı

    Suruç'taki hudut karakoluna terör saldırısı: Bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı

    Louvre Müzesi piramidi de karartıldı

    Ukrayna'nın Kupyansk şehri de harabeye dönmüş

    'Fransızların yüzde 11'i tasarrufun ne olduğunu dahi henüz bilmiyor'

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Yerimiz Şangay değil AB'dir
    Ali FERŞADOĞLU

    Türkçe edebi metinler bile tefsir edilmiyor mu?
    Sebahattin YAŞAR

    Muhafazakâr ailelerde şikayetler neden arttı?
    Şükrü BULUT

    Müslüman toplumların helalleşmeleri, siyasettekinden farklıdır
    Süleyman KÖSMENE

    Ölümden korkmak
    Yeni Asya'dan Size

    12 Eylül’den bugüne Yeni Asya
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Manevi tahribatların farkında mıyız?
    Abdil YILDIRIM

    Okumak, okumak, yine okumak...
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân’ın sarsılmaz kuvvetine dayanmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.