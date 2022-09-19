Manevi tahribatların farkında mıyız?

Uzun süreli ülfetler, alışkanlıklar belli bir zamandan sonra artık meleke haline geliyor. Bu noktadan sonra da çevremizde olup biten en anormal olaylara karşı insanların çoğu lâkayt ve duyarsız kalıyor.

İnsanların kahir ekseriyeti düçar kaldıkları günahlarla ve sefahatle; ömür dakikalarını tüketen gençlerimizin hal-i pürmelâllerini görmek bile istemiyor.

Üstad Bediüzzaman’ın, Eskişehir Lisesi bahçesinde rakseden kızların bu haline ağlayarak gözyaşı döktüğünü ve hayatlarının baharında bu genç kızların heveslerine kapılarak düştükleri bu sefahetten kurtulmaları için hayatı boyunca Risale-i Nurlarla nasıl bir çabanın içine girdiğini biliyoruz.

Bugün sokaklarımızdaki ar damarlarını çatlatan ne derece rahatsız olup ve ne kadar derde deva olacak tedbirler ve çareler içine giriyoruz acaba?

Yine bir asır önceden Üstad Bediüzzaman’ın, “Karşımda müthiş bir yangın var, içinde evladım yanıyor; imanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum” diye feveran ederek haber verdiğini biliyoruz.

Üstad’ın, insanların ebedî hayatlarını mahvetmeye devam eden bu dehşetli yangını söndürmek için bütün hayatını vakfettiğini de biliyoruz.

Ve bugün itibarıyla Üstad’ın haber verdiği; insanların imanını, inancını, itikadını yakarak mahvetmeye çalışan o dehşetli yangının devam ettiğini maalesef görüyoruz.

Öyle görülüyor ki Üstadımızın, “İçinde evladım yanıyor; imanım tutuşmuş yanıyor.” dediği bu dehşetli yangını söndürme işini yine milletin derdiyle dertlenen, kahraman ve gayretli talebeleri yapacaktır.

Evet ehl-i din olarak yine Zübeyir ağabeyin; “Teessür ve ızdırap karşısında kalpten bir parça kopsa idi, ‘bir genç dinsiz olmuş’ haberi karşısında o kalbin atom zerratı adedince paramparça olması lâzım gelir.” hassasiyet yüklü ifadesinin bugün neresindeyiz?

Hayatlarının baharını yaşamadan ateizm tuzağına düşerek dünyevî ve uhrevî hayatlarını kaybetmekle karşı karşıya olan nice gencimizin bu hicran dolu gidişatlarını dert edinen ne kadar ehl-i din insanımız var acaba?

Üstad Bediüzzaman’ın; “Eski zamanda bir memlekette bir kâfir-i mutlak yerine, şimdi bir kasabada yüz tane bulunabilir.” tespitindeki gidişatı dikkate alıyor muyuz acaba?

Yine Üstad’ın, “Bir ehl-i keşf ve tahkik, bir yerde kırk vefiyattan yalnız birkaç tanesi kazandığını sekeratta müşahede etmiş; ötekiler kaybetmişler.” şeklindeki tespitindeki tehlikeyi görebiliyor muyuz?

Evet Üstad Bediüzzaman’ın bu asrı neden “helâket ve felâket asrı” ifadeleriyle tavsif ettiğini hiç düşündük mü acaba?

Kısaca Üstad’ın ısrarla nazara verdiği, ebedî hayatımızı tehdit eden tehlikeleri, felâketleri gerçekten ciddiye alıp; uhrevî hayatımızın muhafazası için bir gayretin, bir çabanın içine mi giriyoruz yoksa ülfetle ve gafletle manevi hayatımızı mahva çalışan bu tehlikeleri görmezden mi geliyoruz?