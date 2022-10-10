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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Meziyetlerimiz bizi tehlikeye atar mı?

Hüseyin GÜLTEKİN
10 Ekim 2022, Pazartesi
Genç yaşına rağmen; amelin en iyisini yerine getirmenin gayretinde. Çoğu zaman fetva ile değil; takva ile amel ediyor. Giyiminde, kuşamında, yemesinde içmesinde, sünnet-i seniyyeyi esas almaya çalışıyor.

Çocuklarla, gençlerle diyaloğu da fevkalâde. Onların seviyelerine inerek sohbetlerde bulunuyor; Risale-i Nur’dan dersler yapıyor. Hal ve hatırlarını soruyor... Herhangi bir problemi olanların sıkıntılarını giderme noktasında yardımcı oluyor.

Yalnız bu gayretli hizmet ehlinin bir kusuru var ki o da, belki de farkına varmadan Risale-i Nur yerine kendisinin bazı kabiliyetlerini nazarlara vermesidir ki bu durum istemeyerek de olsa Nurlardaki hakikatlere perde oluyor. Gençler “Risale-i Nur’da ne gibi hakikatler var?” gibi yaklaşımlardan ziyade o kişinin ağzından çıkanlara kulak kabartıyorlar, onun söylediklerini öğrenmeye çalışıyorlar.

Zaman içerisinde bu davranışlar belki de farkına varmadan beraberinde istenmeyen bazı ihtilâflara sebep olabiliyor.

Meşveret kararları çerçevesinde yapılan hizmetlerin daha faydalı, daha verimli olduğunu; yalnız başına yapılan hizmetlerin bazen istenmeyen sıkıntılara sebep olacağını; geçmiş hadiseler göstermiştir. Bu yöndeki ikazlar üzerine, “Ben yalnız başıma da olsam hizmet etmek istiyorum… Ağabeyler bana yardımcı olsunlar” demek yeterli olmuyor.

Nazarlara verdiğimiz bu hayali hadise, münferit bir örnek değil. Bir zamanlar hatırı sayılır hizmetlerde bulunmuş kişiler, ne yazık ki kendilerinde bulunan bazı kabiliyetlerin de sevkiyle, yapılan iyi niyetli ikaz ve tavsiyelere aldırmadan yollarını ayırdıklarına çok defa şahit olundu.

Üstad Bediüzzaman şöyle der: “Halbuki şu zaman cemaat zamanıdır, şahıs zamanı değil. Şahıs ne kadar dâhi ve hattâ yüz dahi derecesinde olsa, bir cemaatin mümessili olmazsa, bir cemaatin şahs-ı mânevîsini temsil etmezse, muhalif bir cemaatin şahs-ı mânevîsine karşı mağlûptur.” (Mektubat Yirmi Dokuzuncu Mektub)

Halbuki bize verilen bazı meziyetlerin, bazı kabiliyetlerin birer lutf-u İlâhî, birer fazl-ı İlâhî olduğunu derk edip gurura ve enaniyete sapmadan, bir imtiyaz beklentisine girmeden, mahviyet ve tevazuyu elden bırakmadan, meşveret kararları çerçevesinde Risale-i Nur’un şahs-ı manevîsini gözeterek, mensubu bulunduğumuz cemaat ile beraber olan bir hizmet tarzını benimsemek gerekir. Bu, çok daha sağlıklı, çok daha faydalı, çok daha verimli ve Cenab-ı Hakk’ın rızasına uygun olur. 

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