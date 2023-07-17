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19 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Musibetlerin son bulması için...

Hüseyin GÜLTEKİN
17 Temmuz 2023, Pazartesi
Zaman zaman bazı dostlar tarafından:

“Diyorsunuz ki ‘Risale-i Nur sadaka gibi, musibetlerin ve belaların def’ine vesiledir’ hâlbuki Risaleleri çok insanlar okuduğu halde, başımızdan belalar ve musibetler eksik olmuyor. Ne diyorsunuz bu gidişata?” gibi suallere muhatap oluyoruz.

Evvela belirtelim, “Nurlar bir sadaka-i makbûle gibi belaların def’ine bir vesiledir.” benzeri ifadeler bizim şahsi tespitlerimiz değil, Üstad Bediüzzaman’ın ifadeleridir.

“Risale-i Nur, sefine-i Nuh gibi Anadolu’yu Cebel-i Cûdî hükmüne getirip, küre-i arzın yangınından ve tufanından kurtulmasına bir sebeptir.”, “Anadolu’da ekser okunması, İkinci Harb-i Umumî’nin Anadolu’ya girmemesine bir vesile olduğu...”, “Sadaka nasıl belâyı def ediyor, onun intişarı ve okunması küllî bir sadaka nev’inde semâvî ve arzî belâların def’ine çok emâreler ve çok hâdiselerle tebeyyün etmiş.”, “Risale-i Nur, bir vesile-i def-i beladır; ta’tile uğradıkça, bela, fırsat bulup gelir.” gibi, konu ile alakalı Üstad’ın daha birçok ifadeleri var.

Tespitler ve teşhisler böyle iken neden belaların ve musibetlerin ardı arkası gelmiyor, derseniz; bilindiği gibi, kütüphanemizde okunmadan kapalı duran eserlerin, belaları ve musibetleri önleme noktasında bir etkisi olamaz.

Bolca bu Kur’an tefsirlerini okuyarak, anlayarak, daha da önemlisi oradaki hak ve hakikatleri içimize sindirerek, onlarla amel ederek, hâlimizle ve etvarımızla çevremize numune-i imtisal olabilirsek işte o zaman Risale-i Nur her türlü belalara ve musibetlere mani olur.

Olup bitenlere baktığımızda, toplumda yaşanmakta olan ahlaki aşınmaya ilave olarak, işlenmekte olan her türlü gayr-i meşrulukların bir nevi belalara sebep olduğunu biliyoruz. Reçete ve çare olarak da, Nur hizmetlerinin toplumdaki etkinliğinin artırılmasıyla belaların sona ereceğini bilmek gerekir. 

Üstad’ın: “Musibet-i amme, ekseriyetin hatasından terettüp eder.” tespitini dikkate alarak, Yüce Allah’a karşı kulluk vazifelerini yerine getirilmesi, bunun için de Nur hadimlerinin yapmakla mükellef oldukları hizmetlerini hakkıyla ifa etmeleri, maruz olduğumuz felaketlerin Allah’ın şefkatiyle ve merhametiyle son bulmasına vesile olacaktır inşallah.

Maalesef kendilerini “hadim” olarak takdim eden önemli bir kesimin de dâhil olduğu, toplumun büyük bir kesiminin, gadab-ı İlâhî’yi celbeden birçok haksızlıklara, zulümlere karşı sessiz kalmaları musibetlerin devamına sebep olabilir. Bu bakımdan Risale-i Nur’un hakiki talebelerinin, her meselede olduğu gibi bu konuda da topluma önemli uyarılarda bulunup, yol göstermeleri elzemdir.

Kısacası, belaların ve musibetlerin son bulması için, hatalarımızdan ve günahlarımızdan pişmanlık duymak gerekir. 

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  • Nihat

    17.7.2023 09:35:10

    Allah razı olsun

Risale-i Nur Külliyatı

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CEVŞEN

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