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21 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Musibetlerin verdiği ders

Hüseyin GÜLTEKİN
21 Ağustos 2023, Pazartesi
Yaklaşık iki-üç yıl bizi evlerimize hapseden korona salgını, ciğerlerimiz mesabesinde olan ormanlarımızı yakıp kül eden yangınlar…

Ekinlerimizi mahveden, tarım arazilerimizi silip süpüren sel felaketleri… On binlerce insanın canına mal olan  deprem felâketi… Ve insanları canından bezdiren hayat pahalılığı altında ezilen milyonlarca yoksul gariban… 

Biz biliyoruz ki Âdil-i Mutlak olan Yüce Allah, durup dururken hiçbir kuluna, hiçbir topluma haksızlık etmez, eziyet etmez. İnsanlar ne zaman ki günahlara, isyanlara girerlerse işte o zaman bu fiiller, gadab-ı İlâhî’nin celbine sebep olurlar. İşte o zaman arzî veya semavî felâketler ve musibetler gelir.

Geçmişte de, ne zaman ki insanlar Allah’ı unutup, isyanlara, sapkınlıklara yönelince, onları bu günahlarından vazgeçirmek için bazı musibetleri ve felâketleri verdiğini biliyoruz. Bazı kavimleri tufanlarla, bazılarını rüzgarlarla, bazılarını toprakla v.s. Cenab-ı Hakk’ın helâk ettiğini İslam tarihinden öğreniyoruz.

Üstad Bediüzzaman şöyle der: “Musibet-i amme [topluma gelen musibetler] ekseriyetin hatasından terettüp eder.” Yani insanların kahir ekseriyeti gayr-ı meşru yollara, günahlara ve isyanlara saptığında Cenab-ı Hak, yaptıkları hatalarından vazgeçirmek için, uyarmak için bazı musibetler ve belalar eliyle onları ikaz eder.

Peki uzunca bir süredir Allah’ın, bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızdan ve yanlışlarımızdan vazgeçirmek için üst üste yaptığı bu ciddi ihtarlardan ders alıp, ibret alıp, şimdiye kadar işlediğimiz günahlardan ve haramlardan vazgeçip, yeni baştan kendimize bir çekidüzen verebildik mi?

Yine Üstad Bediüzzaman’ın: “... zaaf-ı imandan gelen tuğyan, [sapkınlık] ekseri musibet-i ammeyi celb ettiği...” ifadesine göre, tahkikî değil; taklidî, zayıf bir imana, bir itikada sahip olan ekser insanların işledikleri günah ve isyanlardan dolayı onları sapkınlıklardan vazgeçirmek veya cezalandırmak için Cenab-ı Hak bazı felâketleri ve musibetleri verir.

Üstad Bediüzzaman’ın nazarlara verdiği bu tespitler ışığında olup bitenlere baktığımızda, toplumda ar damarlarını çatlatan müstehcenlikler, artmakta olan alkol, kumar müptelalıkları, rüşvetler, yolsuzluklar gibi şeylerin, Yüce Allah’ın şiddetle yasakladığı hâlde, hem de serbestçe işlenmesi, her türlü felâkete bir nevi davetiye hükmüne geçmiyor mu sizce?

Bunlara ilave olarak, uzunca bir süredir hakiki adalet rafa kaldırılarak haksız hukuksuz bir şekilde hakları gasp edilen nice mağdurun Arş’a yükselen çığlıklarına seyirci kalınması da, maruz kaldığımız musibetlere ve belalara sebep olmuyor mu?  

Öyle görünüyor ki günahlarımızla, isyanlarımızla kader-ı İlâhî’ye fetva verdiriyoruz ki bu felâketlere, musibetlere ve belalara düçar oluyoruz. Ne zaman ki Allah’a karşı kulluğumuzun bir gereği olarak, hatalarımızdan ve isyanlarımızdan nedamet edip, O’na yönelip O’na yalvarıp, yapmakla mükellef olduğumuz ibadetlerimizi ve taatlerimizi yerine getirirsek, O da şefkatiyle ve merhametiyle, maruz kaldığımız musibetlere ve belalara son verecektir inşallah.

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  • Arif

    21.8.2023 00:17:49

    Haksızlığa uğramış insanlar var. Bize dokunmayan yılan bin yıl yaşasın dersek. Sessiz kalır hatta kinle buna ortak olursak. Allah hepimize bu zulmün hesabını soracaktır. Bu adet-i ilahidir. Hiç mi ibret almaz. Akletmez, Allah'tan korkmazsıniz asrın zalimleri...

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