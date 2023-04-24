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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 NİSAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Ne zaman uyanacaksınız?

Hüseyin GÜLTEKİN
24 Nisan 2023, Pazartesi
Ucube Partili Cumhurbaşkanlığı Sisteminin, var olan problemleri içinden çıkılmaz bir hale getirdiğini halen göremiyorsan…

Yargıya yaptığı baskılarla, hakları ve hukukları hiçe sayan sayısız uygulamayla, on binlerce masum insanların mağduriyetlerine sebep olunmasına karşı rahat olup, vicdan azabı çekmiyorsan…

Beraat kararlarına rağmen, işlerine dönmelerine izin verilmeyip terörist muamelesine tabi tutulanların bu hallere düşürülmesinden vicdan azabı duymuyorsan…

Sınava girip en yüksek puanı aldıkları hâlde, mülakatla elemeye tabi tutulan nice gencin yerine, kendi adamlarına iş başı yaptırmakta herhangi bir beis görmeyen iktidarın bu adaletsizliklerini içine sindirebiliyorsan...

Ve hâlen bunların her fırsatta adaletten, haktan ve hukuktan dem vurup, yargının tarafsız ve bağımsız olduğu demagojilerine inanıyorsan…

Muhalif-muvafık demeden, bütün vatandaşlarına eşit muamelede bulunmak zorunda olan iktidarın, devletin bütün imkanlarını taraftarlarına peşkeş çekip, mevkileri pervasızca dağıtırken, diğer taraftan da kendilerine muhalif gördükleri vatandaşlara âdeta üvey evlat muamelesini yapmasından rahatsız olmayıp, halen taraftar oluyorsan… 

Hemen her gün yapılan zamlarla halkın kahir ekseriyeti ezilirken, diğer taraftan iktidara yakın bir kesimin üç-beş maaş almasından veya aldıkları ihalelerle debdebeli, lüks bir hayat içinde hayatın tadını çıkarmalarından rahatsız olup itiraz etmiyorsan...

Bir taraftan kavga ve kutuplaştırma dilini istimal ederek topumdaki gerginlikler sürtüşmeler, çatışmalar üzerinden oy devşirmeyi âdet haline getirirken, diğer taraftan da her fırsatta “Kardeşlerim.” diyerek birlik beraberlikten dem vuran iktidarın, bilerek, toplumun huzurunu ve sükununu dikkate almayan yanlış tavrından ve beyanlarından rahatsız olmuyorsan…

“Bize muhalefet edenler; Türkiye’ye ihanet ediyorlar.” söylemiyle, muhalif olan hiçbir partiye, kesime tahammülü olmayan, kendilerine tâbi olmayan herkesi darbeci, olarak damgalamakta herhangi bir beis görmeyen iktidarın, bu dışlayıcı ağır ithamlarına itiraz etmiyorsan, bundan vicdanın sızlamıyorsa…                

Bir taraftan, bolca dinî deyimleri ve argümanları istimal etmek suretiyle, kendilerini âdeta günah işlemeyen, tam dindar ve dinin ve dindarların yegane temsilcisi ve hâmisi olarak lanse ederken, diğer taraftan, adaleti ve hukuku hiçe sayan hak ihlalleriyle, sebep oldukları nice mağduriyetlerle, işledikleri sair gayr-ı meşru ve dinin kabul etmeyeceği birçok menhiyat sonucu dine ve samimi dindarlara verdikleri zararlara ilave olarak, bir arayış içinde olan nice insanları dinden uzaklaştırmaya sebep olanlara yönelik, halen dine hizmet gibi bir beklenti içinde isen… Yirmi yıl oldu; narkozun tesiri geçmedi mi? Ne zaman uyanacaksın?

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  • Osman

    24.4.2023 08:19:10

    Rabbim en kısa zamanda gafletten intibahı müyesser buyursun İnşallah! Bâki selamlar!

  • Osman Yıldırım

    24.4.2023 05:00:36

    Evet göremiyorlar ve anlayışlarını değiştirip asrın imamının mesajını doğru anlamadıkları sürece anlamamayq devam edeceklerdir. Zira bugün doğruluğu defalarca test edilmiş olan asrın imamının ortaya koyduğu doru programve metodu terk edip, siyaset canbqzlarının arkasından sürükleyenler hiç bir zaman isabet kaydedemezler. Doğru pusula olduğu defalarca test edilen gerçekler terk edilip defalarca yanlış yapanların peşine takılanlar hiç bir zaman isabet kaydedemezler. Ama biz yine temenni edelim ve duada bulunalım ki doğruyu hakikati ve gerçeği görsünler ve inşallah yanlıştan vaz geçerek doğruyu görsünler diye ümit edelim.

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