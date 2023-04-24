Ne zaman uyanacaksınız?

Ucube Partili Cumhurbaşkanlığı Sisteminin, var olan problemleri içinden çıkılmaz bir hale getirdiğini halen göremiyorsan…

Yargıya yaptığı baskılarla, hakları ve hukukları hiçe sayan sayısız uygulamayla, on binlerce masum insanların mağduriyetlerine sebep olunmasına karşı rahat olup, vicdan azabı çekmiyorsan…

Beraat kararlarına rağmen, işlerine dönmelerine izin verilmeyip terörist muamelesine tabi tutulanların bu hallere düşürülmesinden vicdan azabı duymuyorsan…

Sınava girip en yüksek puanı aldıkları hâlde, mülakatla elemeye tabi tutulan nice gencin yerine, kendi adamlarına iş başı yaptırmakta herhangi bir beis görmeyen iktidarın bu adaletsizliklerini içine sindirebiliyorsan...

Ve hâlen bunların her fırsatta adaletten, haktan ve hukuktan dem vurup, yargının tarafsız ve bağımsız olduğu demagojilerine inanıyorsan…

Muhalif-muvafık demeden, bütün vatandaşlarına eşit muamelede bulunmak zorunda olan iktidarın, devletin bütün imkanlarını taraftarlarına peşkeş çekip, mevkileri pervasızca dağıtırken, diğer taraftan da kendilerine muhalif gördükleri vatandaşlara âdeta üvey evlat muamelesini yapmasından rahatsız olmayıp, halen taraftar oluyorsan…

Hemen her gün yapılan zamlarla halkın kahir ekseriyeti ezilirken, diğer taraftan iktidara yakın bir kesimin üç-beş maaş almasından veya aldıkları ihalelerle debdebeli, lüks bir hayat içinde hayatın tadını çıkarmalarından rahatsız olup itiraz etmiyorsan...

Bir taraftan kavga ve kutuplaştırma dilini istimal ederek topumdaki gerginlikler sürtüşmeler, çatışmalar üzerinden oy devşirmeyi âdet haline getirirken, diğer taraftan da her fırsatta “Kardeşlerim.” diyerek birlik beraberlikten dem vuran iktidarın, bilerek, toplumun huzurunu ve sükununu dikkate almayan yanlış tavrından ve beyanlarından rahatsız olmuyorsan…

“Bize muhalefet edenler; Türkiye’ye ihanet ediyorlar.” söylemiyle, muhalif olan hiçbir partiye, kesime tahammülü olmayan, kendilerine tâbi olmayan herkesi darbeci, olarak damgalamakta herhangi bir beis görmeyen iktidarın, bu dışlayıcı ağır ithamlarına itiraz etmiyorsan, bundan vicdanın sızlamıyorsa…

Bir taraftan, bolca dinî deyimleri ve argümanları istimal etmek suretiyle, kendilerini âdeta günah işlemeyen, tam dindar ve dinin ve dindarların yegane temsilcisi ve hâmisi olarak lanse ederken, diğer taraftan, adaleti ve hukuku hiçe sayan hak ihlalleriyle, sebep oldukları nice mağduriyetlerle, işledikleri sair gayr-ı meşru ve dinin kabul etmeyeceği birçok menhiyat sonucu dine ve samimi dindarlara verdikleri zararlara ilave olarak, bir arayış içinde olan nice insanları dinden uzaklaştırmaya sebep olanlara yönelik, halen dine hizmet gibi bir beklenti içinde isen… Yirmi yıl oldu; narkozun tesiri geçmedi mi? Ne zaman uyanacaksın?

