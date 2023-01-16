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16 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Parti meftunu ile sohbet

Hüseyin GÜLTEKİN
16 Ocak 2023, Pazartesi 00:02
“Görüşemeyeli epeyce oldu; iyisiniz inşallah… Müsait iseniz şurada hem çaylarımızı içelim, hem de biraz sohbet edelim.”

“Elbette olur; niye olmasın ki…”

“Bilmem dikkatini çekiyor mu şu pazar yerlerindeki sebze-meyve artıklarını, çöp bidonlarındaki döküntüleri toplayan insanları gördükçe içim sızlıyor. Ne diyorsun bu gidişata?”

 “Doğrusu bu gidişatı ben öyle anormal görmüyorum. Bir kere milyonlarca ailenin çöplüklerden veya pazar yerlerindeki artıklardan geçimlerini sağlamasını ülkemizin ekonomik olarak ne derece zengin olduğunun ve refah seviyesine ulaştığının bir işareti olarak görüyorum. Öyle ya, halkımızın beğenmeyip çöp bidonlarına veya yol kenarlarına attıkları yiyeceklerden, giyeceklerden milyonlarca insan geçimini sağlıyorsa bundan memnun olmak gerekmez mi?”

 “İyi de ekonomimizin çok iyi olduğunu; Türkiye’nin refah içinde olduğunu söylüyorsunuz. Üç-beş kuruş ucuz olan ekmeği almak için ekmek büfelerinin önündeki kuyruklara ne diyorsunuz?”

“Eskiden de böyle kuyruklar vardı. Demek ki vatandaşın cebinde yine de parası var ki ekmeğini alabiliyor. Ya hiç parası olmasaydı ne yaparlardı acaba? Veya parası olup, ekmek olmasaydı ne yapardı bu insanlar.”

 “Faturalarını ödeyemediği için elektriği, suyu, doğalgazı kesilen milyonlarca ailenin bu durumlarına ne diyorsun?”

 “Vallahi bilmiyorum vatandaş hesabını kitabını ona göre yapmalı diyorum. Her halükârda devlete olan borcunu ödemeli. Ödeyemiyorsa onları kullanmamalı; yoksa suyu da elektriği de doğalgazı kesilir. Eskiden evlerimizde su, elektrik, doğalgaz mı vardı?”     

“Sizce bu zamları kimler yapıyor?”

“Bu hayat pahalığının bir sebebi var... Biliyorsunuz Türkiye’nin durumunu çekemeyen bir sürü dış güçler var… İktidarı lekelemeye çalışan, istemeyen içeride bir sürü fırsatçılar var… Kaldı ki bugün dünyanın her yerinde bu zamlar ve hayat pahalılığı var. Birçok ülkeye göre bizim durumumuz iyi sayılır.”

“Şimdiye kadar söylediklerinizden şunu anlıyorum; deyim yerinde ise ülkemizin bu perişan hale düşmesinde bizi idare edenlerin hiçbir kabahati yok, öyle mi?”

 “Hiçbir hükümet bile bile, kasıtlı olarak vatandaşını perişan duruma sokmaz. Bana göre iktidar da elinden geleni yapıyor. Buna rağmen zamlar, hayat pahalılığı devam ediyorsa; ne yapsın Cumhurbaşkanı, ne yapsın hükümet?. Unutmayalım ki beterin beteri var; kötünün kötüsü var. Halimize şükür edelim diyorum.”

 “Milletin kahir ekseriyeti perişan bir halde, yoksulluk içinde iken iktidara yakın bazı kimselerin üç-beş maaş alarak lüks ve şatafatlı bir hayat yaşamalarına ne diyorsun?”

“Doğrusu bu gibi söylemlerin ve iddiaların iktidarı istemeyen muhalefetin ve bazı çevrelerin uydurmaları olduğunu zannediyorum. Öyle söyledikleri gibi, şatafat içinde debdebeli hayat geçirenlerin olduğuna şahsen inanmıyorum. Varsa da hak ederek, alınlarının teriyle kazanıp öyle bir yaşantı içinde olanlardır. Bunlara da hiç kimsenin söyleyeceği bir söz olmamalı diye düşünüyorum.” 

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