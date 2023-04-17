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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 NİSAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Problem üreten sistem

Hüseyin GÜLTEKİN
17 Nisan 2023, Pazartesi
Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin derde deva olması bir yana dertlere dert kattığına şahit olduk.

Dünyada emsaline pek az rastlanan, tek adam rejiminin problem üreterek ülkemizi her alanda geriye götüren bir idare şekli olduğunu, aklıselim her vatandaş yaşayarak görmüş oldu.

Var olan sıkıntıların ve problemlerin ancak ortak akıl ile, istişare ile çözülebileceği malumdur. Milletin kalbi mesabesindeki Meclis’i devreden çıkarıp, hiçbir sorumluluğu olmayan bir kişiye işleri havale ederseniz, o kişi dâhi de olsa yalnız başına hiçbir problemi çözemediği gibi onların altında ezilir. Hem kendisi, hem cumhurbaşkanlığı makamı, hem memleket maddi manevi olarak zarar görür. 

Partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçmeden önce mi cumhurbaşkanlığı makamı daha itibarlıydı, yoksa şimdi mi? Cumhurbaşkanı, cumhurun başkanı olması hasebiyle parti farkı gözetmeden bütün vatandaşlara eşit muamelede bulunup, her kesimi kucaklaması gerekmez mi? Partili cumhurbaşkanı olunca, sürekli şahit olduğumuz gibi başta muhalefet partileri olmak üzere, kendisine muhalefet eden herkese âdeta en ağır ithamlarda bulunuyor. Karşı taraf da kendilerini savunmak adına cevaplarda bulununca bunun adına “cumhurbaşkanına hakaret” denilerek davalar açılıyor.

Bu meyanda, iktidar partisi, partili cumhurbaşkanlığına geçilmeden önce mi daha güçlü idi, yoksa bir kişinin bütün yetkileri elinde bulundurduğu sistemden sonra mı daha güçlü hale geldi? Elbette herkes biliyor ki tek adamın söz sahibi olduğu dönemde hızla kan kaybetti. Böyle olmasa, “Denize düşen yılan sayılır.” misali, istemeyerek de olsa, bir zamanlar şiddetle karşı olduğu siyasetçilerle bir araya gelir miydi?

İğneden ipliğe yapılan zamlar, milleti sıkboğaz eden geçim sıkıntısı, nice yoksulların varlığı, canavarlaşan enflasyon, tek adam ucube sisteminin sonucu değil mi?

Başta komşumuz olmak üzere, çoğu dünya ülkesi ile olan ilişkilerimizdeki zikzaklı, tutarsız, “U” dönüşlü günübirlik politikaları, ülkemizin güven ve itibarının zedelenmesi ve yine tek adamın istişare mekanizmalarını ve mercilerini bir kenara koyarak yalnız başına hareket etmesinin neticesi değil mi?               

Şu ifade etmeye çalıştığımız acı gerçekler, mevcut iktidar ve mevcut Cumhurbaşkanı döneminde yaşanmış olsa da bunlara münhasır, bunlara mahsus hususlar olmayıp, her parti lideri için geçerli hususlardır. Bir ülkenin sevk ve idaresini, yalnız başına dünyanın en zeki siyasi dehasına da teslim etseniz, sıkıntıları çözmek bir yana, ülkeyi içinden çıkılmaz yeni sıkıntılara sokması kaçınılmazdır.

Üstad Bediüzzaman’ın, “Riyaset-i şahsiyenin katiyyen aleyhindeyim” şeklindeki ifadeleri ışığında Yeni Asya’nın, tek adam ucube sisteminin var olan sıkıntıları ve problemleri daha da içinden çıkılmaz hale getireceği şeklindeki ikazlarına ve tavsiyelerine rağmen maalesef bu uyarılara kulak verilmedi. Derler ya: “Bir musibet, bin nasihatten daha etkilidir.” Temenni edelim ki bu millet 14 Mayıs’ta inşallah, durmadan problem üreten bu ucube sisteme bir son verir ve ülkemiz rahat bir nefes alır. 

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