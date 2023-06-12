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14 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Seçim sonuçlarında sürpriz yok

Hüseyin GÜLTEKİN
12 Haziran 2023, Pazartesi
Üstad Bediüzzaman’ın, “Nev-i insanın yüzde sekseni ehli tahkiki değildir ki...” teşhis ve tespitlerini dikkate aldığımızda 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde çıkan sonuçlarda öyle çok da yadırganacak bir tablo yok.

Yani her yüz kişiden sekseninin, hadiseleri öyle isabetli, derinlemesine araştırdıktan sonra doğru tercihlerde bulunabilme kabiliyetinden mahrum olduğu toplumlarda, istenilen isabetli tercihlerin çıkması kolay değil.

Ellerinde doğru bir pusulası olmayan insanların bulunduğu toplumların, kurnaz siyasilerin, tamamen aldatmaya yönelik cerbezeli nutuklarına kapılmamaları mümkün değil.

Ama Üstad Bediüzzaman’ın: “Bazen lisan-ı siyasette lafız, mananın zıddıdır.” şeklindeki dikkat çekici tespitinden haberdar olalar, bu uyarıyı dikkate alırlar ve atılan nutuklara temkinli yaklaşırlar.

Yine Üstad’ın: “...her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz. İşte, size söylediğim sözler hayalin elinde kalsın, mihenge vurunuz...” şeklindeki dikkat çekici tavsiyelerinden haberdar olan insanların çoğu, kimden sudûr ederse etsin mihenklere vurmadan beyanları kabul etmezler. Hele, hilelerle ve yalanlarla, milleti aldatma ile taraftar kazanmaya çalışan siyasilerin beyanlarına hiç itibar etmezler.

İşte ne yazık ki toplumun kahir ekseriyeti, Üstad’ın ölçülerinden, tavsiyelerinden haberdar olmadığı için, çoğu zaman, siyasilerin cerbezeli nutuklarına aldanarak, kolayca onların tuzaklarına düşebiliyorlar maalesef.

İşin garibi, Nurlardan ders aldığını bildiğimiz ve Üstad’ın, ikazlarından haberdar olduğunu zannettiğimiz çoğu hâdimlerin de, her şeyden bîhaber olan sıradan insanlar gibi, siyasilerin ağızlarından dökülen sözleri herhangi bir ölçüye vurmadan, sağlam süzgeçlerden geçirmeden kabul ederek, kolayca onların dolduruşlarına gelerek yanlış tercihlerde bulunduklarına da maalesef şahit oluyoruz.   

Çoğu ihvanın Nurlardaki prensiplerle, ikazlarla örtüşmeyen siyasi tercihlerine şahit olunca, doğru ölçülerden bîhaber olan insanların takındıkları tavırlara bir şey diyemiyoruz.

Hz. Peygamber’in (asm): Toplumlar idarecilerinin yolundadır.” şeklindeki tespitleri ışığında olup bitenlere baktığımızda, toplumun kahir ekseriyetinin seviyesi ne ise, bizi idare edenlerin seviyesi de odur.

Yani bir yönü ile, taban tavanı yansıtıyor. O hâlde başımıza, arzu ettiğimiz şekilde adaleti esas alan, ehil ve liyakatli idarecilerin gelmesinin yolu, hakkını hukukunu bilen, ferasete ve basirete sahip insanların olmasıdır.    

Özlenen bu durumu sağlamadığımız müddetçe, içi boş sözlerle ve vaatlerle, cerbezeli sloganlarla ve nutuklarla, aldatma ile iş gören kurnaz siyasiler saltanatlarını sürdürmeye devam edereler.                

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  • Salih baş

    12.6.2023 15:36:08

    Meselenin bam teline dokunmussunuz tebrikler Risale-i nurlar okullarda okutulmadığı müddetçe hakikatler tabana yayılmayacak

  • Oğuz Yiğiter

    12.6.2023 05:16:17

    Vazifesini yapıp, vazife-i İlâhîyeye karışmayan Celâleddin-i harezmşah ruhlu hakikat yolcuları, neticeyi büyük bir teslimiyet, ibret, sekinet ve sürûr içinde seyrediyorlar. Zira bu insanların çoğu, asrın başında da asıl söz sahibini yine dinlememişlerdi.. Mevlâ görelim neyler. Neylerse güzel eyler... Tebrikler, dualar Hocam...

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