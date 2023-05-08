Siyasi tercihlerde sorumluluk

Üstad Bediüzzaman’ın talebeleri, siyaseti dinsizliklerine alet edenlere taraftar olmayıp karşı çıktıkları gibi; dini siyasetlerine alet edenlere de kesinlikle karşı çıkarlar ve çıkmalıdırlar.

Bediüzzaman’dan ders alan hadimler onun; ”vatan İslam ve Kur’an adına…” diyerek başa gelmelerine dua ederek nokta-ı istinat olduğu ahrarların devamı olan demokrat siyasi kadrolara nokta-ı istinat olurlar; olmalılar desteklerler ve desteklemeliler.

Nurun hadimleri bir eliyle siyaset topuzunu tutan; diğer eliyle de Kur’an’ı tutan siyasilerin dine hizmet edebilmeleri bir tarafa dini değerlere zarar vereceklerini göz önünde bulundurarak hareket etmelidirler.

Nur talebeleri necat, ferec ve fütuhatı siyasilerden beklemezler beklememelidirler. Kurtuluş ve fütuhatın ancak iman ve Kur’an hizmetleriyle yani Risale-i Nur ile olacağına inanırlar.

Hadimler bir taraftan üstadın; ”menfaat üzerine dönen siyaset canavardır..” diye tavsif ettiği ve “şeytandan kaçar gibi siyasetten kaçıyorum..” diyerek dikkat çektiği böylesi riskli ve zararlı siyasetten kaçınmalıdırlar.

Üstad Bediüzzaman’ın rehber olarak kabul eden şakirtler siyasileri demokrasi, adalet, hak ve hukuk gibi konularda aydınlatmak şeklinde vazifelerinin bulunduğunun şuuru ile çalışırlar, çalışmalıdırlar.

Üstad Bediüzzaman’dan ders alan hadimler onun; ”riyaset-i şahsiyenin katiyen aleyhindeyim..” diyerek reddettiği, tek adam rejimi olarak her türlü keyfiliğe, hukuksuzluğa açık olan bir sisteme taraftar olmazlar, olmamalıdırlar.

Yine Üstad Bediüzzaman’ın rehber ittihaz eden hadimler onun; ”ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşamam..” ifadeleriyle hürriyet-i şer’iyenin önemine işaretini dikkate alarak adaleti, hak ve hürriyetleri dikkate almak durumundadırlar.

Üstad Bediüzzaman’dan ders alan hadimler onun; “şeriat yeryüzüne gelmiş istibdadı mahvetmek için..” ve “istibdat meşrutiyet libasını giysin rast gelsem sille vuracağım..” ifadeleriyle hak ve hukukları pervasızca çiğneyerek, işlediği cinayetlerle nice mağduriyetlere sebep olan istibdadın kesinlikle dinde yeri olmayan bir canavar olduğunu; hak ve hukuklarını çiğnemekte herhangi bir beis görmeyen şefkat ve merhamet yoksunu olan siyasi kadrolara ve şahıslara taraftar olmazlar olmamalıdırlar. Destek, vermezler vermemelidirler.

Üstad Bediüzzaman’ın içtimai ve siyasi hayatımızı alakadar eden nazarlara vermeye çalıştığımız bazı ölçü, tavsiye ve ikazları bütün insanlığı alakadar eden reçeteler olmakla beraber öncelikle Nurlardaki bu hakikatlardan haberdar oldukları için elbette her konuda olduğu gibi bu mevzuda da üstadın yaptıkları ikaz ve tavsiyelerle amel edecek olanlar Bediüzzaman’ı rehber ittihaz eden hadimlerdir.