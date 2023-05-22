Sokakların gündemi

Bir muhabirin, işlek bir caddede gelen giden vatandaşlara mikrofonu uzatarak, “Ülkemizin genel gidişatından memnun musunuz?” şeklindeki suallerine vatandaşların verdiği cevaplara birlikte kulak verelim:

Genç bir üniversiteli: “Bu durumda okulumu nasıl bitireceğimi düşünüyorum. Bitirsem bile bu şartlarda torpil yapacak adamın yoksa iş bulmak nerede ise imkansız... Dolayısıyla boşuna okuyoruz…”

Yaşlı bir amca: “Oğlum elime çok az bir para geçiyor. Yapılan zamları görüyorsun... Bu şartlarda geçinmek iyice zorlaştı. Üç-beş kuruş ucuz olan belediye ekmeğinden almak için bir saat kuyrukta bekledim... Ne yapalım? ...”

Genç bir delikanlı: “Geçenlerde senin gibi birisi bana mikrofonu uzattı, ben de hükümetten memnun olmadığımı söyledim. Sonra bana tepki gösterenler de oldu. Onun için senin bu sorularına cevap vermek istemiyorum...”

Yaşlı bir teyze: “Beni konuşturma içim kan ağlıyor... Bunlara boşuna rey vermişiz...”

Bir esnaf: “Hayatımda böyle hayat pahalılığı görmedim... Eskiden senede bir-iki defa zam oluyordu, şimdi hemen hemen her gün zam var. Sattığımızın yerine yenisini koyamıyoruz. Müşterilere fiyatları söylemeye utanıyoruz. Allah sonumuzu hayır ede…”

Bir ev hanımı: “Gidişat iyi değil... Düzeleceğini sanmıyorum. İğneden ipliğe her şeye zam geliyor... Ne bileyim…”

Bir avukat: “Ben hukukçuyum, adaletin işlemediği bir yerde hiçbir şey düzelmez... Böylesi bir ülkede ekonomi de düzelmez, problem ve sıkıntılar da bitmez... Güzel ülkemizin temiz insanları bunları hak etmiyor…”

Üniversite mezunu bir genç: “Seneler oldu okulumu bitireli... Evlenme çağına geldim. Bir iş bulamadığım için evlenemiyorum. Mülakatta, sordukları soruların çoğuna doğru cevap verdiğim halde, maalesef beni elediler... Ama bunlara hakkımı helal etmiyorum…”

Emekli bir hoca: “Dindarlardır diye bunlara taraftar olduk rey verdik… Doğrusu bunların dindarlıklarından da bir şey anlamadık. Söylediklerinin tam da tersini yapıyorlar. Kul hakkına çok giriyorlar... İnsanlara eşit davranmıyorlar...”

Bir devlet memuru: “Ben devlet memuruyum... Doğrusunu konuşursam işimden ekmeğimden olurum.”

Bir emekli: “Dine ve dindarlara hizmet edeceğiz diye geldiler. Yaşantılarıyla örnek olamadıkları için dinî değerlerin içini boşalttılar... Milleti dinden soğuttular. Kavga ile gürültü ile Türkiye’yi kutuplaştırdılar.”