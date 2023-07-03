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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Sorumluluklarımız var

Hüseyin GÜLTEKİN
03 Temmuz 2023, Pazartesi
Türkiye ve dünyadaki hiçbir haber, hiçbir hadise; yapmakla mükellef olduğumuz kudsî hizmetlerimizle aramıza mesafe koymamalı.

Ehl-i dünya nezdinde önemi ve hayatî olarak hiçbir meselesi, bizi fazlasıyla alâkadar etmemeli, yerine getirmekle sorumlu olduğumuz iman ve Kur’an hizmetlerinden alıkoymamalı.

Dünyalık insanların sürekli olarak gündeme getirerek, insanların akıllarını ve zihinlerini meşgul ettiği meselelerin kahir ekseriyeti, bize göre malayani ve âfâkî meselelerdir. Kesinlikle bu gibi boş olaylarla meşgul olmamalıyız.

Başta, ucu ecnebilerde olan, aldatmaların revaçta olduğu, huzurumuzu ve kardeşliğimizi alabora eden siyasî meseleler olmak üzere, benzeri malayani  meşgalelere zaman ayıracak lüksümüz olmamalı.

Yükümüz ağır, manevî mesuliyetimiz çok ve ihmale gelmez… Yolcuları ehl-i din olan gemiyi kazasız belasız sahil-i selamete çıkarmakla vazifeli olan, denizin azgın dalgalarıyla boğuşarak yol almaya çalışanlardanız. Bu gemide yolcu değil, mürettebatız. Bu gemi karaya oturur veya su alır batarsa, sorumlular kaptan ve diğer hademelerdir. Yani başkası değil, biziz.

Hâdimler olarak toplumun hemen her kesimine karşı vazifelerimiz var, sorumluluklarımız var.

Bakmayın “dindar bir gençlik yetiştireceğiz.” diyen siyasîlerin içi boş sloganlarına… Ömür dakikalarını alkolün pençesinde geçiren milyonlarca gencimize karşı sorumluluklarımız var…

Maruz kaldıkları yozlaşmaların, yaşamakta oldukları ahlâkî aşınmaların farkında dahi olmayan toplumun ekseriyetine karşı sorumluluklarımız var…

İman zaafından kaynaklanan, bilerek veya bilmeyerek uhrevî hayatlarını lekedar edecek olan büyük günahları serbestçe işlemekte olan birçok ehl-i dine karşı vazifelerimiz var…

Siyasîleri irşad çerçevesinde dine dost ve yardımcı yapmak, onları doğruya yönlendirmek, yanlışlarını ikaz etmek gibi yükümlülüklerimiz var… 

Bu derece ihmale gelmez vazifelerimiz varken, üzerimize vazife olmayan malayani, âfâkî meselelerle iştigal etmenin bir anlamı var mı?

Üstad Bediüzzaman’ın hatırlattığı gibi, bizim de hiçbir maniye takılmadan, hiçbir bahaneye sığınmadan bütün gayretimizle, dört elle hizmetlerimize sarılmamız lâzım.

Üstad Bediüzzaman’ın, “Çok defa okuyunuz” diye tavsiye ettiği Meyve’nin Dördüncü Meselesi’nde izah ettiği gibi, İslam’ın mukadderatını alakadar eden Harb-i Umumi’ye dahi merak edip bakmadan, bir dakikasını bile boşa geçirmeden iman ve Kur’an hizmetinde bulunduğu şeklindeki tercihi ve tavrı bize numune-i imtisal olmalıdır.        

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