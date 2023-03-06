Sorumluluklarımızı unutmayalım

Yükümüz ağır, işimiz zor, mesuliyetimiz çok; mazeretimiz yok… Sorumluluğumuz hadsiz, bahanemiz yok… Hedefimiz Kur’an’a hizmet, ihmali kaldırmaz… Maksadımız din-i mübine hizmet, tembelliği, havaleciliği kabul etmez…

İçinde ümmet-i Muhammed’în bulunduğu bir gemiyi salimen, kazasız belasız sahil-i selamete çıkarmakla vazifeli hademeleriz. Bu gemide yolcu değil, kimimiz kaptan, kimimiz tayfa, kimimiz de hizmetçiyiz.

Gemideki yolcular uyur, istirahatine bakar. Bizim böyle bir hakkımız yok. Yolcuların rahatını da her türlü ihtiyacını karşılamakla da vazifeliyiz. Allah korusun gemi su alır veya başına bir şeyler gelirse bunun hesabını biz veririz. Manevi mesuliyet gerektiren böyle bir riski, böyle bir tehlikeyi göze alamayız.

Sair avam-ı ehl-i dine karşı da göz ardı edemeyeceğimiz vazifelerimiz, sorumluluklarımız var. Onların günahlarla girmemeleri için, dinî yaşantımızda takvayı esas alarak onlara örnek ve nokta-i istinad olmak gibi önemli sorumluluklarımız var.

Siyaset yolu ile ülkemizin sevk ve idaresine talip olan siyasi kadrolara karşı da önemli vazifelerimiz var. Hadimler olarak Üstad Bediüzzaman’ın önemle işaret ve tavsiye ettiği Ahrarların devamı olan demokrat siyasi kadrolara yardımcı olmak, nokta-i istinad olmak gibi sorumluluklarımız var.

Ayrıca yine hadimler olarak bir taraftan aktif, fiilî siyasetten kaçarken diğer taraftan da yine Üstad’ın tavsiye ettiği gibi, bütün siyasi kadroları doğruya yönlendirmek vazifelerimizin arasında.

Siyaset dinsizliğe alet etmeye çalışan veya dini siyasetlerine alet etmeye çalışan partilere gerekli ikaz ve tavsiyelerde bulunmak da vazifemiz.

Üstad’ın: “Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam.”, “Şeriat âleme gelmiş, tâ istibdadı ve zalimâne tahakkümü mahvetsin.” şeklindeki mesajları ışığında hakları, adaleti dikkate almayan, istibdat ve dayatmalar üzerinden siyaset yapan partilere karşı olmak ve onları ikaz etmek gibi vazifeler var.

Bilerek veya bilmeyerek işlediği günahlar ve sefahatleri neticesinde bir şekilde bir bataklığın içine düşmüş ama buradan çıkmak için bir çare, bir arayış içinde olan, bir nur arayan, mütehayyir insanlara bir nur göstermek, onlara yardım elimizi uzatmak gibi mükellefiyetimiz var.

Kötü alışkanlıkların çocuklarımızı ve gençlerimizi abluka altına aldığı bu dönemde evlatlarımızın düçar oldukları bu felaketlerden kurtulmaları için bütün gayretimizle seferber olmamız lazım.

Evet, başta Üstad Bediüzzaman, yanındaki sınırlı sayıdaki fedakârlarla beraber önlerine konulan onca maniye akılmadan, şantajlara aldırmadan o zor şartlarda ağır bedeller ödeyerek iman-Kur’an hizmetlerinde adeta destanlar yazarak bu paha biçilmez emaneti bize devretti.

Biz de hiçbir maniye takılmadan, hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan, bütün gayretimizle, bir ihsan-ı İlâhî olarak omuzumuza konulan bu ulvi davaya sahip çıkacağız ve inşallah bizden sonraki nesillere devredeceğiz.