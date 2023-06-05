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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Sorumluluklarımızı yerine getirmek

Hüseyin GÜLTEKİN
05 Haziran 2023, Pazartesi
Hemen her konuda olduğu gibi, içtimai ve siyasi meselelerde de Bediüzzaman’ı örnek ittihaz eden hâdimler olarak, bugüne kadar onun isabetli ikaz ve tavsiyelerini dikkate alarak hareket ederek tercihlerde bulunmaya gayret ettik.

O büyük alimin tavsiye ve ikazlarına rağmen, bazı grupların, her seçim döneminde, Nurlardaki o ölçüleri ve prensipleri bir kenara koyarak, Üstad’ın tespitleriyle ve tercihleriyle örtüşmeyen tavırlarda bulunmadık.

Hemen her seçimde, şahısların değil ortak aklın hükümran olduğu, meşveret heyetlerimizin aldıkları kararlar çerçevesinde reylerimizi kullanmak suretiyle vatandaşlık vazifelerimizi yerine getirdik.

Bugüne kadar hep fiilî siyasetten kaçındık, makam ve mevki beklentilerine girmedik. Konjonktüre, şahıslara göre davranmak yerine, Üstad’ın sergilediği tavır gibi demokrat siyasi kadroların başa gelmesi için onlara dua ederek, destek vererek, nokta-i istinat olmaya çalıştık.

Aktif siyasetten uzak durmanın gereği olarak, daha da önemlisi yapmakla mükellef olduğumuz iman ve Kur’an hizmetimizin verimli olması için hiçbir partinin arka bahçesi olmadık.

Üstad Bediüzzaman’ın, “Hâl-i âlemin salâhatini temenni ediyorum, dua ediyorum ve ehl-i dünyanın ıslahını arzu ediyorum, fakat irade edemiyorum, çünkü elimden gelmiyor. Bilfiil teşebbüs edemiyorum, çünkü ne vazifemdir, ne de iktidarım var” şeklindeki ifadesi çerçevesinde, biz de demokratların başa gelmeleri için her seçimde nokta-i istinat olup taraftar oluyoruz velakin irade edemiyoruz. Çünkü elimizde değil, vazifemiz de değil. Biz vazifemizi yapıyoruz, gerisine karışamıyoruz.

Adaletsiz, haksız hukuksuz uygulamaların bir an önce sona ermesi için dua ediyoruz,  müspet manada tepkilerimizi dile getiriyoruz ve tavsiyelerde bulunuyoruz, ama sonuç alma noktasında irade edemiyoruz, çünkü elimizde değil.

Ülkemizin tek adam ucube sisteminden bir an önce vazgeçip, parlamenter sisteme geçmesi için dilimizin döndüğü kadar söylüyoruz. Ama sonuç alma noktasında elimizden bir şey gelmiyor.

Her hâlükârda zalime karşı olmak ve mazlumdan taraf olmak şeklindeki tavrımız ve prensibimiz noktasında, her fırsatta gerekli ikazlarda bulunduk. Ama sonuç alma noktasında elimizden bir şey gelmiyor. 

Dinin yüce değerlerini istimal etmeye devam eden malum siyasi kadrolara yönelik, bu çirkin davranışlarıyla, bir taraftan dinî değerlere ve samimi dindarlara zarar verirken, diğer taraftan da arayış içinde olan nice insanın dinden uzaklaştıklarına dair bugüne kadar samimi ve ciddi ikazlarda bulunmamıza ve bulunmaya devam etmemize rağmen, maalesef bugüne kadar uyarılarımız dikkate alınmadı. 

Üstad Bediüzzaman’ın ifadeleri çerçevesinde, biz de, millet olarak yaşamakta olduğumuz bütün sıkıntıların bir an önce son bulmasını ve ülkemize hatta bütün İslam âlemine, özlediğimiz huzurun ve sükunun gelmesini ruh-u canımızla arzu ediyoruz, bu meyanda üzerimize düşen vazifelerimizi yerine getirmenin huzurunu yaşıyoruz. 

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