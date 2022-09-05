Tavsiyeler kulak ardı edilince...

Üstad Bediüzzaman’ın, dine hizmet gayesiyle iktidara gelmeye çalışan siyasi kadrolara yönelik olarak; insanların yüzde altmışı yetmişi tam dindar olmadıkça başa gelmemeleri, şayet gelirlerse dinî değerleri siyasetlerine alet etmek durumunda kalmakla dine ciddi manada zarar vereceklerine dikkat çeker.

Bu ikazlarını kulak ardı ederek başa gelen mevcut iktidarın bu yirmi sene zarfında her fırsatta istimal ettiği dinî terimlerin dine ve dinî değerlere verdikleri zararlar her halde görülüyor.

Yine Üstad’ın; bir elinde siyaset topuzunu, diğer elinde nur-u Kur’ân’ı tutanların dine hizmet edemeyecekleri şeklindeki teşhisini ve tespitini dikkate almadan: “Geçmişten bugüne dine ve dindarlara hizmet edeceğiz.” gibi iddialarla başa gelen bu iktidar döneminde, söylediklerinin tam tersine gerçekleşen toplumdaki ahlâkî aşınma devam ediyor.

Yine Üstad Bediüzzaman’ın: ”Riyaset-i şahsiyenin kat’iyyen aleyhindeyim.” diyerek her türlü sıkıntının ve problemin çözüm yolunun; ortak aklın ve istişarenin hükümferma olduğu, milletin kalbi mesabesindeki Meclis olduğunu dikkate almadan; ülkenin sevk ve idaresini ‘tek adam’a havale ederseniz sıkıntılara sebep olursunuz.

Tek adama yetki verildi de ne oldu? Başta adalet, hak ve hürriyetler olmak üzere ekonomi, eğitim, sağlık vs. alabora olmadı mı? Gerek içeride gerek dışarıda yapılan yanlış politikalarla ülke kaosa sürüklenmedi mi?

Ülke idaresinin Bediüzzaman’ın şaşmaz tespitleriyle başlı başına bir sanat olduğunu; bu hünerlere sahip olan insanların ülkeleri lâyıkıyla sevk ve idare edebileceklerini dikkate aldığımızda hemen her alanda ülkemizin maruz kaldığı maddi-manevi sıkıntılara baktığımızda herhalde bizi idare edenlerin başarılı olup olmadıklarını tahmin etmek zor olmayacaktır.

“Ya bendensin; ya da düşman” anlayışıyla, kendilerine muhalif olan herkesi, itip, kendileri gibi düşünenlere devlet kapılarını sonuna kadar açanlar yanlış yapmış olmuyor mu?

Her şey bir tarafa millet nezdinde dindar olarak bilinen siyasilerin, çoğu zaman söylediklerinin tersi olan yanlış uygulamalarından en fazla dinî değerler zarar gördü.

