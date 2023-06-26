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26 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Tek adam sisteminin riskleri

Hüseyin GÜLTEKİN
26 Haziran 2023, Pazartesi
Üstad Bediüzzaman’ın “rey-i vahid” diye tavsif ettiği ve “Riyaset-i şahsiyenin katiyen aleyhindeyim.” diyerek karşı çıktığı, “tek adam ucube sistemi” olarak gördüğümüz idare şekline itirazın sebeplerini izah etmeye çalışalım:

1- Üstün bir zekâya sahip olan bir dâhi de olsa, ne kadar istidada ve maharete de sahip olsa, tek adam yalnız başına ortak aklın ve meşveretin hükümran olduğu, milletin kalbi mesabesindeki Meclis’in yerini tutamaz, deruhte ettiği rolü oynayamaz.

2- Her zaman, lâyık olmadıkları makamları ve mevkileri elde etmek için “tek adam”ın gözüne girmeye çalışan bazı makamperest insanlar türer.

3- Kısa yoldan köşeyi dönüp, şatafatlı bir hayata kavuşmak için, çeşitli ihale ve rant kapılarını elde etmek isteyen menfaat grupları, “tek adam”ın çevresini ablukaya alır.

4- Tek adam sisteminde devletin en kritik makamlarını ehliyetsiz, liyakatsiz, insanlar işgal eder.

5- Bütün yetkilerin tek adamda olduğu sistemlerde, başta yargı olmak üzere kurumlar işlemez hale gelir veya ister istemez “tek adam”ın talimatlarına göre kararlara imza atmak zorunda kalır.

6- Hiçbir denetimi ve sorumluluğu olmayan “tek adam”, devletin diğer kurumlarını ve kuruluşlarını hesaba katmadan âdeta “Devlet benim.” anlayışıyla hareket eder.

7- Böyle sistemlerde, muhalif veya muvafık farkı gözetmeksizin bütün vatandaşlara eşit muamelede bulunması gerekirken, daha çok, mensubu olduğu partiye tâbi olan kesimlere ayrıcalıklar tanır, kendisine muhalif gördüğü kesimlere devletin kapılarını kapatma yoluna tevessül eder.

8- “Tek adam”ın etrafında yuvalanan bazı menfaat şebekeleri, “tek adam”ın gözüne girmek için her türlü yalakalığı yapmak suretiyle “tek adam”ı yanlış yollara sevk ederler, onu, milletin zararına olan birçok uygulamalara inandırabilirler.

9- Tek adamın çevresini kuşatan bazı menfaat şebekeleri, “tek adam”ın gözüne girmek ya da başkalarını gözden düşürmek için, karalamalara, kavgalara ve çekişmelere girerler.

10- “Tek adam” sisteminde muhaliflerine yönelik suçlamalarına karşılık, muhaliflerin kendilerini savunma adına verdikleri cevaplar da bazen hakaret olarak telâkki olunuyor.

11- Sonuçta ne kadar dirayetli ve liyakatli ve maharetli olsalar da, tek başına devleti idare makamında olan liderler, bütün umutlarını ona bağlamış, taraftarlarında “Ben olmazsam ülkemiz batar.” Anlayışını dikte eder ve bunun beraberinde getirdiği hayal kırıklıkları, ümitsizlikler ve karamsarlıklar yol bulur.           

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