"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 NİSAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Tenkit etme marazı

Hüseyin GÜLTEKİN
03 Nisan 2023, Pazartesi
Üstad Bediüzzaman’ı rehber ittihaz eden hadimler, onun, “Bu Hizmet-i Kur’âniyede bulunan kardeşlerinizi tenkid etmemek ve onların üstünde faziletfürûşluk nev’inden gıpta damarını tahrik etmemektir.” İfadelerini dikkate alarak kardeşlerini tenkit etmezler.

Bediüzzaman’dan ders alan hadimler, onun, “Ben nefsimi tebrie etmiyorum…”, “Ben kendimi beğenmiyorum, beni beğenenleri de beğenmiyorum…” gibi ifadelerini refarans alıp, dava arkadaşlarının kusurlarını araştırıp nazarlara vermezler.

Hadimler dava arkadaşlarından sudûr eden bazı hata ve yanlışların aynısını veya benzerini bilerek veya bilmeyerek kendileri de işliyorlarsa, kardeşlerini tenkit etmekten vazgeçerler, vazgeçmelidirler.

Bediüzzaman’dan ders alan talebeler onun, “Nefsini ıslah etmeyen, başkasını ıslah edemez” şeklindeki teşhisini dikkate alarak, nefislerinin ıslahlarına gayret etmeden, hizmette beraber oldukları kardeşlerinin hata ve kusurlarını nazarlara vermekten kaçınırlar.

Bediüzzaman’ı örnek alan hadimler onun; “Çok sıkı tutmayınız.” şeklindeki tavsiyeleri çerçevesinde, beraber hizmet için teşrik-i mesai ettikleri kardeşlerinden sudûr eden ufak tefek hata ve yanlışlar üzerinden onları tenkit edip kınamaya tevessül etmezler ve etmemelidirler.

İman-Kur’an hizmetlerinin müdavimi olan hadimler Üstad’ın, “İnsan hüsn-ü zanna memurdur.” şeklindeki ifadelerinden hareketle, kendileriyle birlikte hizmet etmekte olan kardeşlerinin, mahiyetlerini bilmedikleri bazı sözlerine, hallerine su-i zanla değil, hüsn-ü zanla muamele ederler, etmelidirler.

Nur hadimleri Üstad Bediüzzaman’ın, “Meziyetin varsa hafâ türabında kalsın...” şeklindeki tavsiyeleri doğrultusunda, kendilerine ihsan edilen bazı özelliklerin, kabiliyetlerin, istidatların sevkiyle, kardeşlerine karşı pederâne, mürşidâne tavırlardan kaçınırlar, kaçınmalıdırlar. Dava arkadaşlarına karşı, gururu ve kibri akla getirecek hallerden şiddetle kaçınırlar, kaçınmalıdırlar.

Nurlarla hizmete talip olan fedakârlar, Zübeyir ağabeyin, “Bir zerre hizmet, bir dağ; bir dirhem hizmet, bir batmandır. Bu nur hizmetinde -az dahi olsa- bulunanlar, çok hürmet, muhabbet ve şefkate lâyıktır.” şeklindeki tavsiyelerini dikkate alarak, kardeşlerinin hizmetlerini küçük görmemeli, değerli görüp, onları tenkit değil taltif ve teşvik etmelidirler.

Nurun hadimleri herhangi bir konu hakkında meşveretçe alınan kararları sahiplenirler. O kararları olur olmaz ortamlarda tenkit etmezler, etmemelidirler.

Üstad’ın talebeleri, dava arkadaşlarından sudûr eden ve gerçekten ulvi davamıza zarar vermesi muhtemel hataları dedikodulara, gıybetlere tevessül etmeden, kırmadan, incitmeden, yalnız o kardeşlerinin kendilerine söylerler, söylemelidirler.

İman-Kur’an hizmetini meslek edinen Nur talebeleri, dünyalık insanların dahi, “Kol kırılır yen içinde...” diyerek yollarına devam ettiklerinden ibret alıp, olur olmaz ortamlarda dâhilî bazı hata ve kusurları, aksaklıkları dile getirmekten şiddetle kaçınırlar ve kaçınmalıdırlar.

Okunma Sayısı: 191
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    EYT meselesi tam çözülmedi

    DEPREMZEDELER: BOŞLUKTAYIZ

    Hukuksuzluk fakirleştiriyor

    Kanser vakalarında yüzde 55 artış bekleniyor

    Adaleti mutlaka getireceğiz

    6 gollü derbide 3 puan Beşiktaş'ın

    İsveçliler Kur'an-ı Kerim yakılmasının yasaklanmasını istiyor

    ABD'deki hortum afetlerinde ölü sayısı 26'ya yükseldi

    Herkesi kucaklayacağız

    Onlar da imtiyazsız yaşamayı öğrenecek

    Depremde zarar gören araçlar sahiplerini bekliyor - "Hayatımın en zor görevi"

    Bu yıl çok ciddi su sıkıntısı çekeceğiz

    YSK'ya ilişkin paylaşımlar hakkında soruşturma

    Meteoroloji'den Güney Ege'ye kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

    Üniversitelerde yarın başlayacak olan "hibrit eğitim" nasıl gerçekleşecek?

    Paris'te gündem elektrikli skuter referandumu

    ABD'de son 24 saatte 57 hortum rapor edildi: 18 kişi öldü, çok sayıda yaralı var!

    Hollanda, deprem bölgelerine her türlü katkıya hazır

    Brüksel de Ramazan’ı Londra gibi yaşayacak

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    202 ülkeden 41.5 milyon ziyaretçi
    Osman ZENGİN

    Kur’an-ı Kerimde sûre isimleri -2
    Genel

    DEPREMZEDELER: BOŞLUKTAYIZ
    Genel

    EYT meselesi tam çözülmedi
    Genel

    Hukuksuzluk fakirleştiriyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Önce def-i mefasid, sonra celb-i menafi...
    MUSTAFA BALIKÇI

    BİR FIKRA
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dört devirde Bediüzzaman
    Said YÜKSEKDAĞ

    Ramazan ayında günah işlemek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.