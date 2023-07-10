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10 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Üstad’ın şiddetle kaçındığı siyaset

Hüseyin GÜLTEKİN
10 Temmuz 2023, Pazartesi
Zaman zaman sevdiğimiz dostlarla ve akrabalarla bir araya geldiğimizde, bizi birbirimize bağlayan münasebetlerin zedelenmemesi için, kırgınlıklara sebep olan, başta siyasi konulara girmiyorum, hatta girenlere de, bir şekilde konuyu değiştirerek mani olmaya çalışıyorum.

Ayrılık-gayrılıklara sebep olan mevzular konuşmaya alışmış, akrabalık, dostluk bağlarının zedelenmesini nazara almayan bazıları, bunu o derece âdet haline getirmişler ki, belki de farkında olmadan, hangi meseleyi konuşsalar dönüp dolaşıp sözü yine siyasi meselelere getiriyorlar.

Ben de yine sohbet ortamının bozulmaması için her defasında araya girerek gündemi değiştirmeye çalışıyorum. Hepimizin kendimize mahsus fikirlerimizin ve düşüncelerimizin olduğunu, farklı siyasi tercihlerimizin bulunduğunu, bu nedenle birbirimizin fikirlerini, düşüncelerini tercihlerini beğenmesek dahi saygı duymamızın gereklilik olduğunu anlatmaya çalışıyorum. 

Maalesef, dinî bağlarımızın, akrabalıklarımızın ve dostluklarımızın zedelenmemesi için yapmaya çalıştığım ikazların ve tavsiyelerin bir faydası olmuyor. Sözde siyaset yapmadığını dile getiren, parti fanatiği olduğunun dahi farkında olmayan bazı dostlarımız, burada ifade etmekten haya ettiğim ağır ve çirkin ithamlarda bulunuyorlar ki teessüf etmemek mümkün değil.

Güya Üstad Bediüzzaman’dan ders aldığını her fırsatta nazarlara veren bir insan, Risale-i Nur’daki hangi ölçüleri, hangi prensiplerini dikkate alarak böyle beğenmediği siyasileri çekinmeden, pervasızca tekfir edebiliyor? Hayret etmemek mümkün değil.

Bir taraftan Üstad’ı örnek ve rehber olarak arkasından gittiğini ifade edeceksiniz; diğer taraftan onun bir nevi eziyet olduğu için köre kör demediğiniz gibi; kafire de kafir demeyiniz şeklindeki tavsiyelerini bir kenara koyarak, ehl-i din olan siyasileri sırf kendinize muhalif olarak gördüğünüz için hiç çekinmeden tekfir edeceksiniz. Bu nasıl bir hadimlik Allah aşkına?

Anlaşılan bu tip insanlar her ne kadar Bediüzzaman’dan ders aldıklarını nazarlara verseler de sarf ettikleri söz ve beyanlardan, ortaya koydukları agresif, ölçüsüz hal ve tavırlardan anlaşılıyor ki mutlak itaat ettikleri siyasi kadrolardan ders alıyorlar. 

Evet, siyasi tarafgirlik insanları ne hallere getiriyor değil mi? Başta manevi zincirlerle bağlı olan din bağlarını, hiçbir siyasi tercihe feda edilmemesi gereken uhuvvet ve kardeşlik rabıtalarını, olması gereken akrabalık ve dostluk bağlarını deyim yerinde ise acımasızca koparıp atıyor. Herhalde Üstad Bediüzzaman’ın, “Euzübillahimine’ş-siyaset” diyerek şiddetle kaçındığı siyaset anlayışı, böyle bir siyaset anlayışı olsa gerek.

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