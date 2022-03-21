Yeni Asya ‘hizmetler’i görmüyor mu?

İktidarın zaten yapmakla vazifeli olduğu hizmetleri sanki fazladan bir lütuf imiş gibi görmek; bedihi yanlışlarını da görmezden gelmek yanlış değil mi?

Bunu meslek haline getiren malüm çevreler, Yeni Asya’nın hakperestane duruşunu görmezden gelerek iktidarın güya faydalı icraatlarını, hizmetlerini dile getirmediğimiz iddiasında bulunuyorlar.

“Eski Türkiye” diyerek beğenmedikleri geçmişteki iktidarların milletin hizmetlerine sundukları nice fabrikaları görmüyorlar. Ülke ekonomisine faydakı olmayan AVM’leri hizmet diye lanse etseler de Yeni Asya bu gibi yanıltıcı reklamlara itibar etmeme hakkına elbette sahiptir.

Yine iktidarın milletin vergileriyle yaptığı bazı hizmetleri sanki fazladan bir iyilik veya lütuf imiş gibi; ”Bakın şu kadar yol yaptık. Okul yaptık, hizmetlerimizi görmezlikten gelmeyin..“ demeleri doğru mu? Zaten yapmakla mükellef oldukları hizmetleri milletin başına kakmaları yanlış değil mi?

İktidarın başarısızlıklarını parti tarafgirliği uğruna görmezden germeninin ötesinde bunları başarı diye lanse etmeye çabalansa da Yeni Asya milleti aldatmaya yönelik böyle propagandalara tevesül etmedi.

Bir zamanlar devletin bütün kapılarını ardına kadar açmak suretiyle, en gözde makam ve mevkileri dağıtarak methiyeler dizidikleri grupları sonradan terör örgütü ilan etmeleri kendi çelişkileri değil miydi? Yeni Asya bu haksızlıklara ortak olmamak için tavrını ortaya koymayı vazife bilmiştir. Yeni Asya, işlenen hukuk cinayetlerine ortak olmadı, olmayacak.

İhdas ettikleri mahkemeler nezdinde beraat ettikleri halde mahkeme kararlarını hiçe sayarcasına halen işlerine dönmelerine müsaade etmeyen mercilerin bu gibi kanunsuz keyfi uygulamalarına bilinen çevreler ses çıkarmasa da Yeni Asya bu hukuksuzluklara sesiz kalamazdı.

Geçmişte birilerinin kendi adamlarını hak etmedikleri makamlara mevkilere yerleştirmek için yaptıkları bazı hilelerini kınarken; liyakatsız olan bazı taraftarlarını hak etmedikleri memuriyetleri ikram etmeyi adet haline getiren iktidarın bu gibi hukuksuzluklarına itiraz etmemek olur muydu?

Şimdi Yeni Asya’ya iktidarın hizmetlerini sayfalarında yer vermiyor diye suçlamalarda hatta ağır itham ve karalamalarda bulunan dostlara sormak istiyoruz: Hz. All’nin “devletin dini adalettir..” tespitleri ışığında olup bitenlere baktığımızda; adaleti hiçe sayan keyfi uygulamaları herkesin gözleri önünde devam ederken iktidarın hangi hizmetlerine, hangi icraatlarına Yeni Asya sayfalarında yer vermeliydi? Zaten yapmakla mükellef oldukları ve milletin verdikleri vergilerle yaptıkları bazı hizmetleri diyorsanız onları zaten bir kısım medya Yeni Asya’ya lüzum kalmadan köpürterek fazlasıyla yapıyorlar.

TAZİYE: Muhterem kardeşimiz Celal Sağır'ın hanımı muhtereme Fatma Sağır'ın vefatını teessürle öğrendim. Merhumeye Allah'dan (cc) rahmet diliyorum, mekanı Cennet olsun inşallah.