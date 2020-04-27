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27 NİSAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Yeni Asya’ya karşı olan hazımsızlık

Hüseyin GÜLTEKİN
27 Nisan 2020, Pazartesi
Türkiye’de demokrasiye karşı yapılan ve kaoslara sebep olan bütün askerî darbelerde olduğu gibi 12 Eylül 1980 darbesinde de hemen herkes korkudan köşesine çekilip seyirci kalırken Yeni Asya gereken mücadeleyi verdi.

Verdiği bu kahramanca mücadeleye karşı Yeni Asya bir taraftan 12 Eylül cuntacılarının hedefi olup, onların tehdit ve saldırılarına karşı direnip mukavamet ederken, diğer taraftan da kendi içimizde bir kesimin tenkitlerine maruz kalıyordu.

Nurlar’la tanışmamıza vesile olan, Yeni Asya Gazetesi’ni hararetle bize tavsiyede bulunan bir çok ağabey darbeden hemen sonra Anadolu’yu gezerek, bizden darbecilerin iyi niyetli olduklarına inanmamızı bekliyorlardı.

Yeni Asya’nın işi daha zorlaşmıştı ağırlaşmıştı. Bir taraftan demokrasi cellâtları cuntacıların tazyik ve baskıları... Diğer taraftan düne kadar Yeni Asya ile birlikte hizmetten hizmete koşan ağabeylerin darbecilere taraftar olmaları ve Yeni Asya’ya karşı menfi tavır ve duruşları...

Ama Yeni Asya “hakkın hatırı âlidir; hiçbir hatıra feda edilmez” prensibinin gereği olarak ulvî dâvâsından taviz vermeden, kararlı bir şekilde yoluna devam ediyordu.

Yeni Asya’nın bu tavizsiz, kararlı tutumunu görenlerden bazıları gazete ile tamamen irtibatlarını kesmekle kalmayıp; camiaya da darbeyi yapan komutanların iyi niyetli olduklarını,  anarşiyi bitirdikten sonra, tekrar siyasî partilere izin vereceklerini, Risale-i Nurlar’ın serbest olduğunu, bütün bunların yerine getirilmesi için Nurcular’ın Yeni Asya Gazetesi’nden vazgeçmelerinin şart olduğunu,  “Can Kardeş” dergisinin haricinde diğer dergilerle birlikte gazeteyi almamalarını ısrarla istiyorlardı maalesef.

Maksadım eski defterleri açmak, yaraları kaşımak değil. Geçmişten bu güne bilerek veya bilmeyerek yapılan yanlışlardan ders almak bir tarafa, yanlış anlayışlara halen ısrarla devam ediliyor. Yeni Asya’ya karşı olan rahatsızlıkları hazımsızlıkları artarak devam ediyor. Geçmişte darbecilerle birlikte; “aman ha! Yeni Asya’yı almayın okumayın...” diyen sözde dostlar; bu gün de siyasî iktidarla beraber; “Gazeteyi okumak gereksiz.. hatta zararlı.. Ne lüzumu var?” gibi fikirleri tekrar ediyorlar.

Bunlara diyoruz ki; kimseye Yeni Asya’yı zorla okutmak gibi bir niyetimiz, bir çabamız olmadı olamaz. Biz öncelikle Risale-i Nurlar’ı; sonrasında da Risale-i Nur’un medyadaki dili olan gazetemizi okuyoruz, okumaya devam edeceğiz. 

Siz de, Türkiye’de dünyada olup biten ve bir yönü ile ulvî dâvâmızı da alâkadar eden olayları, hadiseleri Üstadın yol gösterici ikaz ve tavsiyelerini dikkate almadan, belki de farkına varmadan Allah korusun siyasîlerin tuzaklarına düşerek bazı sokaklara girme ihtimaliniz var. 

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  • Osman YILDIRIM

    27.4.2020 03:58:54

    Hüseyim Hocam, yazınızı okuyunca bir anda 40 yıl öncesine gittim ve o günleri hatırlamaya çalıştim. O gunlerde ülkede darbe yapanlara her kesimden bir darbiciler muhabbeti başlamışti bir anda Nurculardada darbecilere övgülerbaşlamış ve Yeni Asyada galiba ilk büyuk ayrılık başlamıştı ve birden Yemi Asya okuyucuları arasında Yeni Asyaya karşı alehte bir kampanya başlatmışlardı sebebide Yeni Asya darbeyi yapan konseyi neden alkış tutmuyorda aleyhinde çalışiyor ve bu hadisede başı çekenlerde koca koca ağabeyler dediğimiz şahsiyetler şehir şehir köy köy gezip hem ihtilal konseyini övdüler hemde yillarca beraber oldukları Yeni Asya hakkında menfi propagandalarda bulunmuşlardı . bizler o günler çok sıkıntı çekmiştik ama zaman Yeni Asyayı haklı çıkarmıştı. Ancak o insanlar fazilet gösterip " Evet biz o gün darbeyi ve darbecileri alkışlamıştık, Yeni Asyayı yerden yere vurmuştuk bu yaptığımız Nurculuğa yakışmamışti" demediler Yeni Asya muhalefetlerini başka yanlışlarla devam ettirmişlerdi.

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