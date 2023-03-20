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20 MART 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

“Yeter söz milletindir”

Hüseyin GÜLTEKİN
20 Mart 2023, Pazartesi
Milletin hak-hürriyet, huzur ve refah meseleleri uğruna ağır bedeller ödeyerek, üç kahramanı şehit vererek, Yüce Allah’ın yardımı ve milletin desteğiyle “Yeter söz milletindir.” deyip, ‘tek parti ve tek adam’ despotluğuna son vererek tek başına iktidara geldiler. İktidarları boyunca hem maddi hem manevi sahada unutulmayacak hizmetlere imza attılar.

Canlarını feda ederek seneler önce sona erdirdikleri, her türlü keyfîliğe, hukuksuzluğa açık olan tek adam ucube sistemini yıllar sonra maalesef mevcut iktidar tekrar getirdi.

Demokratların tarihe gömdükleri ‘tek adam’ sistemini dirilterek, ülkemizi içinden çıkılmaz sıkıntılara sokan, kaoslara sürükleyen iktidar, gelin görün ki 2023 seçimlerine hazırlanırken “Yeter söz milletindir.” diyerek, milletin gönlüne girerek iktidara gelen Demokrat Parti’yi ve ülkesinin ve milletinin huzur ve refahı uğruna idam sehpasında kahramanca canını vermekten çekinmeyen Adnan Menderes’i referans aldığını iddia ediyor.

Enteresan değil mi? Demokratların ağır bedeller ödeyerek tarihe gömdükleri tek adam sistemini yıllar sonra tekrar getiren bu iktidar, bir taraftan güya Demokratlara taraf çıkıp onların devamı olduklarını ima ediyor ve onları refarans aldıklarına bu milleti ikna etmeye çabalıyor.

Bir taraftan, getirdiğiniz tek adam rejimiyle parlamentoyu devreden çıkarıp, adaleti, hak-hukuku rafa kaldırıp, on binlerce mağduriyete sebep olacaksınız, diğer taraftan da bu hakların vücuda gelmesi uğrunda canını veren demokrasi kahramanı Menderes’in yolunda olduğunuza bu milleti inandırmaya çalışacaksınız.

Bir taraftan, Demokratların vücuda getirdikleri fabrikaları, iş yerlerini satıp çarçur ederken diğer taraftan da her fırsatta “Yeni Türkiye” sloganıyla Demokratları milletin gözünden düşürmeye çalışıp, dönüp onları rehber alıp onların yolunda olduğunuzu söyleyeceksiniz.

Kaldı ki Demokrat siyasi geleneğin bugünkü temsilcisi konumunda olan ve Altılı Masa’da onun yerini alan “Demokrat Parti” diye bir siyasi parti varken, öteden beri demokratlıkla ilgisi olmayan iktidar partisinin bu iddialarına kim inanır?

Lafta değil, gerçek manada demokrasiyi, yalnız kendinize değil, herkes için kabul edip, hak-hukuk prensiplerinden şaşmayıp, bunun aksi yönde uygulamalarda bulunmadığınız müddetçe ülke iyi idare edilir. Gelgelelim tek adam rejiminin beraberinde getirdiği hukuksuz, keyfî kararlarla on binlerce suçsuz insanın mağduriyetine sebebiyet veriyorsanız, gerçek anlamda demokrat olamazsınız ve seneler önce “Yeter söz milletindir.” diyerek tek adam rejimine son veren Demokrat Parti’nin devamı olduğunuza hiç kimseyi inandıramazsınız.

Kısaca adalet ve hukuk zırhını kuşanmadıktan sonra, “milli görüş gömleğini” çıkarsanız ne olur, çıkarmasanız ne olur.

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