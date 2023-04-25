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25 NİSAN 2023 SALI - YIL: 54

Arap Ana Hafız Mehmed’i hayran bıraktı

Hüseyin Kıymık
25 Nisan 2023, Salı
Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed - 31

Okumaya kaldığı yerden tekrar devam etti...

“Onuncu Hakikat: Bab-ı hikmet, inayet ve adalettir. İsm-i Hâkim, Kerim, Adil ve Rahimin cilvesidir. (...)” 

Konu; hikmet, adalet ve rahmet olunca Hoca okumaya daha da coşkuyla devam etti. Okurken bazen daldı gitti ve öylece durdu, bazen de sesini kısarak okudu. 

Onuncu Hakikat’ın son cümlesini; ‘’Demek ecel ve kabir insanı beklediği gibi, cennet ve cehennem de insanı bekliyor ve gözlüyor’’ diye okuyarak bitirdi. 

Bu defa Arap Ana da bir hareketlenme başladı. Önce oturuş şeklini değiştirerek iki diz üstüne geldi ve kısık bir sesle konuşmaya başladı. Adeta Arap Ana hoca; hoca ise talebe oldu. Arap Ana; kitabı önüne aldı, hem kitaba bakıp hem de konuşmaya başladı: 

“Şu okuduklarını düşünüyorum da, insan ne kadar cahil ve zalim. Herşey gözleri önünde, ama o kör. Sen Allah’ın Hâkim, Kerim, Adil ve Rahim olduğunu kabul et, arkasından da o isimlerin gereklerine inanma. Güneşin varlığını kabul et, ışığını kabul etme. Hiç olacak şey mi? Cenab-ı Hak; şu geçici dünya misafirhanesinde, devamsız şu imtihan meydanında ve kararsız yer yüzü sergisinde bu kadar açık ve net bir şekilde hikmetini, inayetini ve adaletini gösterecek de sahibi olduğu şu koca kâinat memleketinde O’nun daimî meskenleri, o meskenlerde oturacak ebedî sakinleri ve onların da baki makamları ve yine orada mukim mahlûkları olmayacak... 

“O zaman şu her yerde görünen hikmet, inayet, adalet ve merhametin hakikatları hiçe iner, ışığı olmayan güneşe döner. Rabbimiz; şu insan denilen varlığını kendine muhatap ve esmasına bir ayna yapacak, hazineleriyle ve içlerindeki sonsuz nimetleriyle kendini ona tanıttıracak, tattıracak ve tarttıracak... Kendini o insana bütün esmasıyla bildirecek, onu sevecek ve sevdirecek... Sonra da o insanı ebedî memleketine göndermeyecek, o daimî mutlu etmeyecek, uygun mu? Çekirdek gibi ufacık bir varlığa bir ağaç kadar vazife yükü yükleyecek. Çünkü o çekirdekten bir ağaç oluyor. O ağaçların da, çiçekleri kadar gayeleri olacak, meyveleri kadar maslahatlar takacak da bütün o vazifelere, hikmetlere ve maslahatlara sadece şu dünyaya yönelik bir çekirdek kadar gaye verecek... 

“Küçücük bir tohum kadar bile önemi olmayan şu dünyaya ait yaşantısını asıl gaye yapacak. Bunları; âlem-i mânada, Ahirette, gerçek yaratılış gayelerini vermek için bir çekirdek ve bir tarla yapmayacak... Bu kadar önemli toplanıp dağılmaları gayesiz, boş bırakacak. Onların yüzlerini, asıl gayelerini ve layık meyvelerini göstermek için âlem-i mânaya, yani Ahirete çevirmeyecek... Öyle mi? 

“Cenab-ı Hak; Hakim, Kerim, Âdil ve Rahim isimlerinin sahibi olsun, fakat icraatı onun tam tersi olsun. Kendi esmasını kendisi inkâr etsin. Bütün mahlukatın gösterdiği şehadetlerini yalanlasın. Haşa ve kella...” 

Arap Ananın anladıklarını anlatması karşısında Hacı Hafız Mehmed şaşırmıştı. Hanımının gerçekten zeki olduğunu biliyordu, ancak bu kadarını tahmin edemiyordu. Arap Ana öyle anlatıyordu ki hayran olmamak mümkün değildi. 

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