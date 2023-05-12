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12 MAYIS 2023 CUMA - YIL: 54

Bediüzzaman’ı zehirlediler

Hüseyin Kıymık
12 Mayıs 2023, Cuma
Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed - 31

Denizli Mahkemesi başlamıştı. Nur Talebeleri, Üstadın dillere destan müdafaalarını dinlemek ve oradakilere manevî destek olmak için Türkiye’nin dört bir yanından akın akın mahkemeye geldi. Bu manzara zındıka komitesini bir kat daha perişan etmişti. Bu İlahî nuru söndüremedikleri, hatta daha da parlattıkları için adeta kahrolmaktaydı. Bu defa ikinci reisin kesin talimatıyla Bediüzzaman zehirlenerek öldürülecekti… Karar Denizli Valisi Cevat Gökmen’e tebliğ edilir. 8 Mart 1944 Çarşamba günü Valinin odasında savcı, hapishane müdürü ve bir de sağlık müdürlüğünden bir doktorla kısa bir toplantı yapıldı ve Vali yukarıdan gelen kesin emri oradakilere de bildirdi: “Bediüzzaman, ağır bir zehir verilerek öldürülecek.”

10 Mart 1944 Cuma günü aşı yapma bahanesiyle o ağır zehir verildi. Üstadın koğuşunun önünde gardiyanlar tedbirlerini barikat kurarak almıştı. Kimseyi koğuşun yakınlarına dahi yaklaştırmıyorlardı…

Bediüzzaman zehrin tesiriyle ve tek başına hücresinde acılar içinde kıvranıyordu. Takati iyice kesildiğinde yere düştü,  artan acı  sebebiyle artık inliyordu. 

İslamköylü Hafız Ali; en birinci ve fenafil Üstad bir talebesiydi. Üstad gibi yaşamaya çalışan ehl-i kalp ve keşif ehli bir zattı. Kabirdekilerin ahvallerini görebilecek kadar bir keşf’el kuburdu… İhlâs, samimiyet, sadakat, feragat, fedakârlık ve kahramanlığın zirvesinde olan bir zattı. Abdurrahmanlara bedel ve daha da üstün görülen biriydi. 1931’de Risale-i Nurları tanıdıktan sonra yıllarca evini bir Nur fabrikası haline getirerek binlerce Nur Risalelerini Anadolu’ya ulaştıran bir kişiydi. Kendisi ve hanımı İslamköy’de pek çok hafız yetiştirmişti. Hizmetleriyle İslamköy’ü Nurs’a eşdeğer haline getiren bir Nur Talebesiydi… 

İşte Hafız Ali gardiyanların tüm tedbirlerine rağmen, Üstadın yattığı koğuşun penceresinin yanına kadar gelmişti. Üstadın acı iniltisini duymuş, fena bir şeylerin döndüğünü o anda fark etmişti. Gözyaşları içinde durumu hemen koğuşundaki kardeşlere haber verdi… 

Nur Talebeleri ve diğer mahkûmlar hemen Üstadın kaldığı hücrenin kapısına geldiler. Gardiyanların direnmelerine rağmen zorla kapıyı açtırıp içeriye girdiler ve Üstadımızın yerde acılar içinde kıvrandığını gördüler… 

Üstadın vücudunun rengi değişmişti, konuşamıyordu. Zoraki de olsa ağzından şu kelimeler döküldü: “Kardeşlerim! Beni zehirlediler” dedi ve bayıldı.

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