Bediüzzaman Isparta’da

Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed - 41

İşte onlar; Kur’an hizmetini böyle görmekte, böyle anlamakta ve böyle değerlendirmekteydiler... Sav’daki Nur erleri Üstadlarını çok merak etmekteydi; “Keşke yakınlarımızda olsa da ziyaret edebilsek, kendini görüp ellerini öpebilsek ve duasına mazhar olabilsek” diye arzulamaktaydılar.

Gerçi bazıları ziyaret için, Barla’ya gidip gelmekteydi. Ancak herkeste o imkân yoktu ki… Hem Üstad’ın çoğu zaman ziyaretçi kabul etmediğini de öğrenmişlerdi. Buna rağmen onu görmeyi, mübarek simasını seyretmeyi ve ‘’Seni talebeliğe kabul ettim’’ sözünü onun ağzından bizzat duyabilmeyi çok istiyorlardı...

Üstad’ın; ‘’Beni ziyaret etmek isteyenler, Risale-i Nurları çok okusunlar ve yazsınlar, beni her zaman satırların arasında görebilirler’’ dediğini de biliyorlardı, ama gönül işte, yine de görmek istiyordu...

Her zaman olduğu gibi müjdeli haberi yine Hacı Hafız Mehmed getirdi. Üstad, 1934 yılının yaz mevsimi ile birlikte Isparta’ya getirilmişti. Savlılar, büyük bir sevinç içindeydi. Artık Üstadlarını doya doya görüp ziyaret edecekler ve ondan Nur derslerini bizzat dinleyeceklerdi.

Bu ara hocadan bir uyarı geldi. Üstad’ın sıradan bir ziyareti kabul etmediğini, ancak bir hizmet vesilesiyle ziyaret edebileceklerini söyledi. Üstad’ın gelişi Savlıların heyecanına yeni bir heyecan katmış, aşk ve şevklerinin artmasına vesile olmuştu.

Onun gelişini sadece talebeleri değil, hatta nebatat ve hayvanat dahi alkışlamıştı. Çünkü mevsim çok kurak geçmekteydi. Uzun zamandır bir damla yağmur düşmemişti. Bitkiler kurumaya, hayvanlar ise, susuzluktan kavrulmaya başlamıştı. İçme suları bile bir hayli azalmıştı.

İşte böyle bir dönemde Bediüzzaman’ın gelişiyle Cenab-ı Hak öyle bir rahmet göndermişti ki, bitkiler tekrar yeşillenmeye ve hayvanlar ise susuzluklarını gidermeye başladılar.

Tekler mahallesinden marangoz Ahmed, Yusuflar mahallesinden Hafız Mehmed ve Mustafa Gül, Aşağı mahalleden Hacı Hafız Mehmed bulundukları yerlerde hizmetin birer kutbu gibiydiler. Her biri hizmetin birer müdebbiri olmuş, çevresindekiler ise sık sık onlarla görüşmekteydi...