"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MAYIS 2023 CUMA - YIL: 54

Bediüzzaman Isparta’da

Hüseyin Kıymık
05 Mayıs 2023, Cuma
Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed - 41

İşte onlar; Kur’an hizmetini böyle görmekte, böyle anlamakta ve böyle değerlendirmekteydiler... Sav’daki Nur erleri Üstadlarını çok merak etmekteydi; “Keşke yakınlarımızda olsa da ziyaret edebilsek, kendini görüp ellerini öpebilsek ve duasına mazhar olabilsek” diye arzulamaktaydılar. 

Gerçi bazıları ziyaret için, Barla’ya gidip gelmekteydi. Ancak herkeste o imkân yoktu ki… Hem Üstad’ın çoğu zaman ziyaretçi kabul etmediğini de öğrenmişlerdi. Buna rağmen onu görmeyi, mübarek simasını seyretmeyi ve ‘’Seni talebeliğe kabul ettim’’ sözünü onun ağzından bizzat duyabilmeyi çok istiyorlardı... 

Üstad’ın; ‘’Beni ziyaret etmek isteyenler, Risale-i Nurları çok okusunlar ve yazsınlar, beni her zaman satırların arasında görebilirler’’ dediğini de biliyorlardı, ama gönül işte, yine de görmek istiyordu... 

Her zaman olduğu gibi müjdeli haberi yine Hacı Hafız Mehmed getirdi. Üstad, 1934 yılının yaz mevsimi ile birlikte Isparta’ya getirilmişti. Savlılar, büyük bir sevinç içindeydi. Artık Üstadlarını doya doya görüp ziyaret edecekler ve ondan Nur derslerini bizzat dinleyeceklerdi. 

Bu ara hocadan bir uyarı geldi. Üstad’ın sıradan bir ziyareti kabul etmediğini, ancak bir hizmet vesilesiyle ziyaret edebileceklerini söyledi. Üstad’ın gelişi Savlıların heyecanına yeni bir heyecan katmış, aşk ve şevklerinin artmasına vesile olmuştu. 

Onun gelişini sadece talebeleri değil, hatta nebatat ve hayvanat dahi alkışlamıştı. Çünkü mevsim çok kurak geçmekteydi. Uzun zamandır bir damla yağmur düşmemişti. Bitkiler kurumaya, hayvanlar ise, susuzluktan kavrulmaya başlamıştı. İçme suları bile bir hayli azalmıştı. 

İşte böyle bir dönemde Bediüzzaman’ın gelişiyle Cenab-ı Hak öyle bir rahmet göndermişti ki, bitkiler tekrar yeşillenmeye ve hayvanlar ise susuzluklarını gidermeye başladılar. 

Tekler mahallesinden marangoz Ahmed, Yusuflar mahallesinden Hafız Mehmed ve Mustafa Gül, Aşağı mahalleden Hacı Hafız Mehmed bulundukları yerlerde hizmetin birer kutbu gibiydiler. Her biri hizmetin birer müdebbiri olmuş, çevresindekiler ise sık sık onlarla görüşmekteydi... 

Okunma Sayısı: 146
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kiev'de patlama sesleri

    Küstah provokatör hakkında gıyabi tutuklama kararı

    Yapay zekaya kural gelecek

    'Fiyatları müşteriye söylemeye utanıyorum'

    Munzur Çayı'nda 21 Nisan'da kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

    Baskı ortamı yakında sona erecek

    Sandıktan demokrasi çıkacak

    “Her okula bir avukat” yüzde 98 tamam

    Cumhurbaşkanlığını da, Meclisi de almalıyız

    Babacan: Bu utanç devri bitecek

    Başakşehir, avantajı elde etti

    'Saldırı kararı Kiev’de değil Washington’da alındı'

    258 milyon kişi gıda yardımına muhtaç

    Zengin daha da zenginleşti

    1 milyon gurbetçi sandığa gitti

    Görür’den Adana uyarısı

    Beyoğlu'nda istinat duvarı çöktü, 3 bina boşaltılarak mühürlendi

    Seçim yasakları başladı

    Zelenskiy: Savaş suçları için özel bir mahkeme kurulmalı

    Avrupa'daki bazı bölgelerde sandık sayısı arttırılacak

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Son kez “tek adam” yazısı
    Ali FERŞADOĞLU

    Yeter artık diyelim
    Genel

    'Fiyatları müşteriye söylemeye utanıyorum'
    Mustafa Güreldi

    Risale-i Nur’daki siyasî ölçüler demokratlığı tarif ediyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Yeni Asya Risale-i Nur’a bütüncül bir açıyla bakıyor”
    İbrahim ERSOYLU

    Nurun ölçüleri ve siyasî tercih
    Risale-i Nur'dan

    Nurcular Demokratlara bir nokta-i istinaddır
    Genel

    Baskı ortamı yakında sona erecek
    Genel

    Sandıktan demokrasi çıkacak
    Süleyman KÖSMENE

    Su başında Hızır ve İlyas (as)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.