Bediüzzaman Risale-i Nur’u tanıtıyor

Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed - 36

Hacı Hafız Mehmed daha sonra gösterilen yere oturdu, yol yorgunluğu hafifleyince Bediüzzaman, asrın dehşetinden, zındıkanın milletin imanına saldırısından bahseder; eskiden küfrün cehaletten geldiğini, şimdi ise, nifaka ve ilim kisvesine büründüğünü, bu zamanda cihadın maddî değil, manevî olacağını bir bir anlatır...

“Kardeşim; Risale-i Nur Kur’an’ın i’cazını gösteren bir tefsirdir. Kur’an’a hücum edilecek, i’cazı onun çelik bir zırhı olacak ve şu i’cazın bir nevini şu zamanda izharına benim gibi bir adam namzet olacak ve namzet olduğumu anladım..

“Yazılan bu eserlerin, risalelerin ekseriyet-i mutlakası, hariçten hiçbir sebep gelmeyerek, ruhumdan tevellüt eden bir hacete binaen, ihtiyaca muvafık ve derde layık bir ilaç hükmüne geçiyor. Kur’an-ı Hâkimin sırrı i’cazıyla bir tefsir olan Risale-i Nur bu dünyada bir manevî cehennemi dalalette gösterdiği gibi, imanda dahi bu dünyada manevî bir cennet bulunduğunu isbat ediyor...

“Risale-i Nur imanî meseleleri aklî ve ilmî delillerle isbat ediyor. Her yerde ve her şeyde tevhid nurunu gösteriyor...

“Risale-i Nur dağlar kadar büyük umumi bir tahribatı tamir ediyor...

“Risale-i Nurun gayesi, imanı kurtarmak ve rıza-yı İlahiyi kazanmaktır.

“Risale-i Nur küfr-ü mutlakı kırar, dinsiz felsefe ile mücadele eder...Netice; Risale-i Nur, İslamiyet ve vatan zararına olan her türlü cereyana karşı koyar...

“Kardeşim Hacı Hafız Mehmed! Hadiste vardır ki; ‘Mahşerde ulema-i hakikatın sarf ettikleri mürekkep, şehitlerin kanıyla muvazene edilir.’ Risale-i Nurları yazan halis kâlemlerden akan siyah nur veya ab-ı hayat hükmünde olan mürekkeplerin bir dirhemi, şühedanın yüz dirhem kanı hükmünde yevm-i mahşerde size fayda verebilir...

“Bu zamanda ehl-i dalalete karşı manen mücahede etmek, Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmek bu hakikatlerin neşriyle olur. Ben ümmî ve kâlemsiz olduğum için sizin kâlemleriniz benim kâlemim sayılır.’’

Bediüzzaman bu ifadelerle, Kur’an hakikatlerinin neşrinin önemini ve bunun ancak yazma ile olabileceğini Hacı Hafız Mehmed’e veciz bir şekilde anlatmıştı.

