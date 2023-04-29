Bediüzzamanla tanışma

Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed - 35

Hafız Mehmed, yola çıkmak için, aşağıdaki ahıra atını hazırlamaya inerken, Arap Ana da yol azığını heybesine yerleştirdi.

Hoca, “Bismillah” diyerek atına bindi ve erkenden yola revan oldu...

Kararan iç âlemi o gece Kur’an’ın nuruyla aydınlanmıştı. Sabah ise, güneşin nuruyla dünya sanki bir başka şekilde aydınlanıyordu. Atıyla sür’atli bir şekilde yol almaya başladı. Hem gidiyor ve hem de tefekkür ediyordu. Baharın güzelliği, ağaçların tomurcuklanması ve çiçeklerin açması bambaşka bir görünüm arz ediyordu...

O gece sabaha kadar okuduğunu hatırladıkça tefekkür ufku daha da genişliyordu. Dünyaya, hele bahara şimdiye kadar hiç bu şekilde bakmamıştı. Etraf baştan başa bir kitaba dönüşüyor, gördüğü her şeyi de adeta bir kitabın satırlarını okur gibi okuyordu... Her taraf Rabbimizin esmasının tecellilerine birer ayna olmuştu. O aynayı doya doya seyrediyor ve Esma-i İlahîyeyi görüyordu. İman-ı Billah’ın tadını bütün zerreleriyle birlikte hissediyordu...

Nihayet, beş altı saatlik bir yolculuk neticesinde Barla’ya gelmişti. Kime ve nasıl sormalıydı, ortalıkta pek kimse yoktu. Baharın gelmesiyle işler başlamıştı. Her halde halkın çoğu tarlalarda ve bahçelerde olmalıydı. Oyun oynayan çocuklara rastladı, onlara:

“Evladım! Buralarda bir hoca varmış, yabancıymış, tanıyor musunuz?” diye sordu. Çocuklardan biri: “Bediüzzaman Dedeyi mi soruyorsun, o bize hep şeker ve üzüm verir. O bizi ve biz onu çok severiz” diyerek Hocayı Üstad’ın kaldığı odanın yanına kadar getirdi.

Hoca, sanki bir abid gibi kollarını kaldırıp, ellerini semaya açmış duran haşmetli çınarı ve altında gürül gürül akan çeşmeyi görünce rüyasını hatırladı. Tam da rüyada gördükleriyle bire bir karşılaşmanın şaşkınlığındayken bu defa sanki Cennetten gelen bir ses:

“Hacı Hafız Mehmed! Hoş geldin, buyurun!” duydu.

Hoca sesin geldiği tarafa başını çevirince Bediüzzamanla göz göze geldi. Hiç de yabancı gelmedi. Rü’yada gördüğü zatın ta kendisiydi. Ses de hitap da aynısıydı. Birden dizlerinin bağı çözüldü, yere düşmemek için kendisini zor tuttu. Tam o anda, gece sabaha kadar okuduğu hakikatler hayalini tamamıyla kapladı. Bir tarafta hayal dünyası, bir tarafta da gözlerinin müşahedesi. Kendisini davet eden ses tekrar etti:

“Buyurun Hacı Hafız Mehmed!”

Hemen kendine geldi, bağı çözülen dizlerindeki gücünü toparlayarak kapıya geldi. Öyle bir kucaklaştılar ki, Hacı Hafız Mehmed’in göz yaşları sel olup Bediüzzaman’ın cübbesini ıslatıyordu. Bir müddet öylece kaldılar...

