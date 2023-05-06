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6 MAYIS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Binbaşı Asım Bey şehit oluyor

Hüseyin Kıymık
06 Mayıs 2023, Cumartesi 00:06
Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed - 42

Aylar ve günler bu şekilde ilerlerken; kış geçmiş ve ilkbahar gelmiş, bitkiler tekrar dirilmeye, ağaçlar renkli elbiselerini giymeye, kuşlar tesbihlerine hız vermeye başlamıştı... Böylelikle yeni bir hayatın yeni bir başlangıcı, cennet gibi bir mevsim olan baharı yaz takip etti. 

Tam böyle bir anda, rahmet bulutlarının ardından gökyüzünü simsiyah kara bir bulut kapladı... Maddî dirilişle birlikte meydana gelen manevî dirilişe tahammül edemeyen zındıka komiteleri; Nur Talebelerine alçakça ve insafsızca saldırdı... Değişik mahallerden pek çok Nur Talebesini gözaltına alıyorlardı. 

Nur eserlerini okuyorsunuz ve bulunduruyorsunuz diye, Üstadlarıyla birlikte 20 Nisan 1935 Cumartesi günü Isparta Jandarma karakolunda sorguya aldılar. Karakolda tehditlerde bulundular. Falakalara yatırdılar ve akıl almaz işkenceler yaptılar... 

Burdur’da 1926 yılında Üstad’la tanışan, vatana çok büyük hizmetlerde bulunmuş, Nur’un büyük bir kahramanı emekli Binbaşı Asım Bey’in evi de aranmıştı. Evinde buldukları birkaç küçük risaleler bahane edilerek, kelepçeli bir halde Isparta’ya getirildi, sorguya alındı. 

Asım Bey, Nur’un büyük bir kahramanıydı. Üstad’la Burdur’da tanışmıştı. Aradığını bulmanın sevinciyle kendini bu Kur’an hizmetine vererek, evinde Nur dersleri yapıyordu. Güzel hattıyla da Risale-i Nurları çoğaltarak neşrederdi. 

Asım Bey, yazdığı pek çok fıkralarıyla ve şiirleriyle Nur Talebeleri arasında büyük bir şevke medar oluyordu. 

Isparta Jandarma karakolunda, 6 Mayıs 1935 Pazartesi günü onu da çok sıkıştırmış, tehditler savurmuştular. ‘’Bu eserleri kimden veya kimlerden aldın, bunları sana kimler getiriyor?’’ şeklinde ısrarlı sorular soruyordular. Maksat, Asım Beyi konuşturup daha çok isim tesbitini yapmak ve daha çok kişiyi tutuklamaktı. Üstad’dan geldiğini söylerse de Üstad’ın tutuklanması için yeterli delil elde etmiş olacaklardı.

Asım Bey, sorulan sorular karşısında çok sıkıldı ve bir an durakladı. Hizmetin ulvîyetini ve Üstadını düşündü. “Bu eserler Üstad’dan geldi ve filanca getirdi” dese, Üstad’ı ve Nur Talebeleri büyük bir zarar görecekti. Yalan söylese, hem bir haramı işlemiş hem de kırk senelik namuskârane ve müstakimane yaptığı askerliğinin şerefine zarar gelecekti. Bütün duygularıyla ve içten gelen samimane bir yakarışla: 

‘’Ya Rab! Canımı al! Yeter ki Üstadım ve kardeşlerim zarar görmesin!’’ dedi ve on dakika içinde oracıkta ruhunu teslim etti. Üstadının ifadesiyle ‘’istikamet şehidi’’ oldu. 

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