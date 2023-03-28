“Bir şeyler yapmamız lâzım”

Bir devrin Romanı - Hacı Hafız Mehmed - 6

Cumartesi günü akşamı yatsı namazından sonra davetliler birer birer gelmeye başladı.

Yusuflar mahallesinden Hafız Mehmed, Kara Sümmen ve Sultat… Çay mahallesinden Efendioğlu Şükrü ve Tilkilerden Süleyman… Tekler mahallesinden Marangoz Ahmed, Hellemoğlu, Gölle ve Koca Mart... Aşağı mahalleden Nacır Süleyman, Hacı Hüseyin, Tulum Mehmed ve Osmangilden Mustafa ve birkaç kişi daha…

Gelenler odayı doldurdu. İki kandille odanın karanlığı giderilmeye çalışıldı. Önce bir pekmez şerbeti ikram edildi.

İkramdan sonra Hacı Hafız Mehmed zaman kaybetmemek için hemen söze başladı:

“Davetime icabet ettiğiniz için hepinizden Allah razı olsun ve tekrar tekrar hoşgeldiniz.

“Arkadaşlar! Bu gece vakti sizleri çağırmamın sebebi köyümüzün durumu ile ilgili istişarelerde bulunmak ve bir çare üretmek içindir. Mahallelerimizdeki gençlerimizin durumunu hepiniz görüyor ve işitiyorsunuz. Benim hanım mahallelerdeki kadınların Cuma toplantılarına katılmaktadır. Her toplantıdan şikâyetlerle dönüyor. Analar, eşler ve çocuklar feryat ediyormuş. Her taraftan bizi kurtarın sesleri yükseliyormuş. Bu çığlıklara ne zamana kadar sessiz kalacağız? Bu insanlar bizim insanımız değil mi?

“Bir şeyler yapmamız lazım. Bana ne diyemeyiz. Sonra bu yangında biz de yanarız. Ne yapmamız gerekir? Nasıl bir çare düşünüyorsunuz? Sizi bu gecenin vaktinde bunun için çağırdım. Birlikte düşünelim ve bir çare bulalım diye…”

Hacı Hafız Mehmed konuştukça herkes başını önüne eğip derince düşünmeye başladı. Hocanın endişelerinde haklı olduğunu ve mutlaka bir çare bulunması gerektiğini düşündüler.

Orada bulunanların pek çoğu söz alarak fikirlerini söyledi. Toplantı gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Nihayet ortak bir karara vardılar: “Mahallelerde zikir ve sohbet toplantıları yapmak”. Maksat ise kalbi harekete geçirerek ruhun açlığını ve sıkıntısını gidermek. Böylelikle gençleri belki bir noktada durdurmak mümkün olabilir.

İlk toplantıyı Yusuflar mahallesinde Perşembe günü akşamı, yani Cuma gecesi Kara Sümmen’in evinde olmasını kararlaştırdılar. Böylelikle toplantı bitti ve herkes evlerine dağıldı.