“Bu gece hayatımın en önemli ve en verimli gecesi”

Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed - 33

Arap Ana coştukça coştu. Sanki karşısında binlerce insan var ve kendisi de hitabet kürsüsündeydi. Anladıklarını zaman zaman kitaba da bakarak bir bir anlattı. Hoca bir hayli etkilendi. Hanımını tekrar tekrar tebrik etti. Ve içinden şöyle geçirdi: “Ne muazzam bir eser; kendini vererek ve benimseyerek okuyan kişiyi sanki alim yapıyor. Baksana, akşamdan beri yanımdan ayrılmadan ve benimseyerek dinledi sabahleyin âlim oldu.”

Hoca, hanımının bir hayli yorulduğunu düşünerek, tekrar kaldığı yerden On Birinci Hakikati sonuna kadar okudu. İnsanı bu şekilde harika bir surette anlatması ve tarifi kendisini çok sevindirdi. Bu defa okuduğunu hanımına anlatmak değil, onunla müzakere etmek istedi...

Hoca Hafız Mehmed, “Bu defa okuduklarımı anlatmak değil de müzakere yapmak istiyorum. Onuncu Hakikati o kadar güzel anlattın ki, böyle bir anlayış sahibiyle ancak müzakere yapılır” dedi.

Arap Ana, biraz da utanarak hafifçe başını tasdik manasında önüne eğdi. Bu durum tabii ki Hocanın da dikkatinden kaçmadı.

Arap Ana; “Hoca herhalde Onuncu Hakikat’te anlattıklarımı dinleyince coştu. Baksana ne güzel anlattı” diye içinden geçirdi ve şöyle dedi:

“Hoca Efendi, tebrikler. Maşaallah çok güzel anlamışsın ne de güzel anlattın, bak anlattın diyorum, müzakere edelim dedin, ama herhalde yine hocalığın tuttu, hani beni kıskandırmadın diyemem, ama önemli değil... Biliyor musun, bu gece hayatımın en önemli ve en verimli bir gecesini yaşadım. Bu eserin sahibinden ve bize ulaşmasına vesile olandan Allah ebediyen razı olsun. İnanıyorum ki bu eserle, manen yok edilmek istenen bir millet, tekrar dirilecek ve yok olmayacaktır.”

Hoca Hafız, “âmin ve inşallah” diyerek sözlerini şöyle tamamladı:

“Ben de aynen kendimi, bu gece sanki yeniden doğmuş gibi hissediyorum. İnanıyorum ki, bu eseri okuyan ve anlayan herkes, değil münkir öğretmene, dünyanın bütün dinsizleri de gelse tümüne meydan okur...”

