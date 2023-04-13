“Bu hakikatler insanı coşturuyor”

Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed - 22

Arap Ana bu uzun duaya, kalbinin derinliklerinden gelen biri haykırışla tekrar tekrar âmin, âmin derken, gözpınarlarından taşan yaşlar yazmasını ve seccadesini ıslatmıştı.

Hoca yine rahlesinin başına geçerek Besmele çekerek tekrar okumaya başladı.

“Birinci Hakikat: Bab-ı Rububiyet ve Saltanattır ki, İsm-i Rabbın cilvesidir. (...)

“İkinci Hakikat: Bab-ı Kerem ve Rahmettir ki, Kerim ve Rahim isimlerinin cilvesidir. (..)

“Üçüncü Hakikat: Bab-ı Hikmet ve Adalet olup ism-i Hâkim ve Adil’in cilvesidir. (..)

“Dördüncü Hakikat: Bab-ı Cud ve Cemal’dir. İsm-i Cevad ve Cemil’in cilvesidir. (..)

“Beşinci Hakikat: Bab-ı Şefkat ve Ubudiyet-i Muhammediye’dir (asm); ism-i Mucib ve Rahim’in cilvesidir. (..)

“Altıncı Hakikat: Bab-ı Haşmet ve Sermediyet olup, ism-i Celil ve Baki’nin cilvesidir. (..)

Hafız Mehmed adeta kendinden geçmişti. Okurken sesini bir hayli yükselttiğinin farkında bile değildi. Gecenin bu saatinde böyle yüksek bir sesle okumasının uyuyan komşularını rahatsız edebileceği aklına bile gelmemişti.

Arap Ana; hem tam anlayamadığı bazı noktaları daha iyi anlayabilmek hem de biraz daha hafif sesle okumasını sağlamak için müdahalede etti.

“Hoca, başladın ‘hem anlarsın ki, hem anlarsın ki’ diye okumaya. Ama bana ne kadar anladığımı ve hatta anlayıp anlayamadığımı hiç sormuyorsun. Hem de çok bağırıyorsun. Canım karşında sağır yok, ne olur sesini biraz düşür. Gecenin bu yarısında komşularımız da rahatsız olabilir.”

Hanımının ikazı karşısında kendine gelen Hoca, “Galiba haklısın. Ne yapayım ruhuma hâkim olamıyorum. Coşkunluk derinlerden geliyor. Doğru ya, anlayabildiklerimi biraz da paylaşmam gerekir. Bağırdığımın da hiç farkında değilim. Böyle bir anlatımın karşısında tatmin olan akla, coşan ruha ve kalbe ‘yavaş ol’ demek kolay değil. Her ne ise, birazcık ara verelim. Ha bu arada benim cezve yakınlarda mı? Bak, ocaktaki çalı kökleri de iyi köz olmuş. Güğümdeki su da sıcaktır. Şu maharetli ellerinle bir kahve yapsan diyorum” diye karşılık verdi.

Arap Ana kendi kendine, “Hizmet buyururken bile iltifat etmesi var ya, o hizmeti bana öyle sevdiriyor ki, zoruma gitmediği gibi üstelik bir de büyük bir zevk alıyorum” diye mırıldanarak kahve takımlarını hazırlamak için dışarıya çıktı.