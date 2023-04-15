“Celîl ve Bakî isimleriyle haşrin anlatılışı”

Bir Devrin Romanı... Hacı Hafız Mehmed - 24

Hoca tasdik edilmenin eminliğiyle devam etti. “Müellif de işte onu yapmış. Biliyorsun, en son okuduğumuz Altıncı Hakikat idi. Bu Hakikat ‘ta Allah’ın Celil ve Baki isimlerinin tecellisiyle haşir anlatılmış. Diyor ki; Hiç mümkün müdür ki; bütün varlıkları güneşlerden ve ağaçlardan ta zerrelere kadar her birini emrine bir asker gibi itaat ettiren, boyun eğdiren muhteşem bir idare ve terbiye edicilik, şu dünya misafirhanesinde geçici bir hayat geçiren perişan ve faniler üstünde dursun. Rububiyetinin en yüksek bir şekilde tecelli edeceği baki bir yeri icat etmesin. Hâşa ve kella!

“Evet şu âlemde gördüğümüz mevsimlerin değişmesi gibi muhteşem icraat. Gezegenleri bir tayyare gibi uçuran muazzam harekât, dünyayı insana bir beşik, güneşi halka bir lamba yapmak gibi emrini dinlettiren tasarrufat. Kışta ölmüş ve kurumuş dünyayı, baharda tekrar diriltip süsleme gibi değişimler, tahavvülat. Gösteriyor ki, perde arkasında bize görünmeyen muazzam bir terbiye ve idarecilik var. Muhteşem bir saltanat hükmediyor.

“İşte böyle büyük bir idare ve terbiye saltanatı elbette kendine layık bir raiyet ve o raiyete de uygun daimî bir yer ister. Halbuki görüyorsun, en büyük bir özellikte ve kıymette olan insanlar, şu dünya misafirhanesinde perişan bir şekilde geçici olarak toplanmışlar. Misafirhane ise her gün dolar boşalır. Hem bütün o halk bir tecrübe için şu imtihan meydanında muvakkaten toplanıyorlar. Meydan ise her saat değişiyor.

“Görüyoruz ki, Cenab-ı Hak harika bir san’at içinde yarattığı varlıkların birçoğunu şu âlem çarşısındaki sergilerde teşhir ediyor. Bu sergilerdeki sergilediği ihsanlarının örneklerini, antika ve harika sanatlarını ticaret nazarıyla seyretmek için bütün halk bu sergiye geliyor. Ancak birkaç dakika durup seyredebiliyorlar sonra kayboluyorlar. Sergi ise her dakika değişiyor. Giden gelmez, gelen gider.

“İşte bu durum ve şu vaziyet bize kesin olarak şunu gösteriyor ki; şu misafirhane, şu meydan ve şu sergilerin arkasında o ebedî saltanata sebeb ve layık olacak daimî saraylar, ebedi meskenler şu dünyada gördüğümüz numunelerin ve şekillerin en halis ve en yüksek asıllarıyla dolu bağ ve hazineleri vardır. Demek burada çabalamak onlar içindir. Şu dünyada çalıştırır, orada-Ahirette ücret verir. Herkesin kabiliyetine, kazandıklarına göre-eğer kaybetmezse- orada bir saadeti vardır.

