Cennet ve cehennem insanı bekliyor

Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed - 32

Hacı Hafız Mehmed, Arap Ananın bu zekasını şimdiye kadar neden fark edemediğine hayıflandı kendi kendine?

“Yoksa bu zekâ eserden mi kaynaklanıyor? Anlattıklarına ekleyeceğim hiçbir şey yok... Hatta utanmasam anlayamadığım bazı noktaları da soracağım. Soracağım da sormak nedense biraz zoruma gidiyor. Herhalde biraz enaniyet meselesi yapıyorum. Halbuki Peygamberimiz, hanımlarıyla hep konuşurdu. Onları dinler ve daima istişarede bulunurdu. Hazreti Hatice validemiz bilhassa İslam’ın yayıldığı ilk yıllarında kendisinin en büyük destekçisiydi.

“Hazreti Ayşe validemiz sahabelere ders verecek kadar hem büyük bir âlime ve hem de bir orduyu idare edecek kadar da büyük bir komutan idi. Cemel vak’asında otuz bin kişilik bir orduya komutanlık yapmıştı. Ne oldu da biz hanımları geriye ittik. Önemli konuları onlarla konuşamaz olduk. Halbuki Rabbim beni nasıl insan olarak yarattıysa, onu da aynı şekilde insan olarak yarattı.

“Beni nasıl kendine muhatap yapmışsa onu da aynen muhatap yapmış. Benim öğrendiklerimi, bildiklerimi öğrenmek ve bilmek onun da hakkı değil mi? ‘Oku!’ emrinin muhatabı sadece erkekler mi? Kadınlar muhatap değil mi? Herhalde biz erkekler olarak biraz fazlaca nefisperest olduk. Nefsimizin arzularını dinin kuralları gibi görmeye ve göstermeye alıştık. Demek İslam’ın özünden biraz saptık.”

Hafız Hocanın zihni tüm bunlarla allak bullak iken Arap Ana birden,

“Ne o? Herhalde beni dinlemiyorsun? Bana biraz daldın gibi geliyor. Sıkıldıysan anlatmayayım, sen anlat! Hani ne de olsa erkeksin ya, sen daha iyi bilirsin?” diye takıldı.

Hafız Mehmed,

“Hanımım, yine beni tam hassas noktamdan vurdun. Her neyse, seni zevkle dinliyorum, haydi devam et...” deyince, beklediği cevabı almanın memnuniyetini gülümseyerek belirten Arap Ana devam etti.

“Madem dünya var, dünya içinde de—eserlerinde görüldüğü gibi—hikmet, inayet, rahmet ve adalet var. Madem dünyada her şey bir cihette o âleme, ahirete bakıyor, demek oraya gidiliyor. Ahireti inkâr etmek dünyayı ve içindekileri tamamıyla inkâr etmek demektir. Ecel ve kabir insanı beklediği gibi, cennet ve cehennem de insanı bekliyor ve gözlüyor...”

Hoca tasdik etti.

“Evet, evet Hanımım binlerce defa evet. ‘Cennet ve cehennem de insanı bekliyor ve gözlüyor.’”

