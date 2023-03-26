Duadan başka elden gelen yoktu

Bir devrin romanı- Hacı Hafız Mehmed-4

Sohbette herkes derdini anlatıp, sıkıntılarını paylaştı. Bu defa hocanın hanımı Arap Ana da olduğuna göre, herkes içini boşaltmayı düşünmüştü. Hani, Hoca hanımı ya, kocasına söyler de bu hususta hoca da onların kocalarına nasihatlerde bulunur, faydalı olabilir diye düşünmüştüler.

Bazı kadınlar ağlayarak kocalarının durumlarını anlattı. Herkes konuşup derdini anlatmak isterken sohbet gürültüye dönüştü. Bu defa topluluk adına Hacce Hanım konuşmaya başlayınca diğerleri seslerini kesti. Hacce Hanım Yusuflar mahallesinde sevilip sayılan, sözü sohbeti yerinde olan birisidir. Mahallenin kadınları onunla konuşmayı sever ve dertlerini de zaman zaman onunla paylaşırlar.

Hacce Hanım derinden bir iç çektikten sonra konuşmaya başladı:

“Üç kuruş paramız varsa, onu da götürüyor fahişelere yediriyorlar. Çocuklarımız aç ve çıplak kalıyor. Çoğu zaman eve geç ve sarhoş olarak geliyorlar. Tarla işleri, ev işleri, evdeki hayvanların ve çocukların bakımı yetmiyormuş gibi, bir de sarhoş dayağı. Ne olacak bizim halimiz?

“Evlerimiz hep böyle cehennem mi olacak? Huzuru, tatlı dili ve güler yüzü hiç mi görmeyeceğiz? Ne olur hoca efendiye söyleyiverin de bizim adamlara biraz nasihat ediversin. Ne de olsa onu sever ve dinlerler.”

Hacce Hanım konuştukça konuşuyor, hanımlar da dertlerini bir güzel dile getiriyordu. Çünkü o mahalle adına konuşuyordu. Diğerleri ise, ağlayarak: “Evet, evet doğru” dercesine onu hem dinliyor hem de tasdik ediyorlardı.

Hacce Hanım anlattıkça Arap Ananın da gözleri dolar ve sırtından adeta soğuk terler boşalmaya başlardı. Yeterince onlara yardımcı olamadığı için kahrolurdu ama elinden teselliden, nasihatten başka bir şey gelmiyordu.

Arap Ana, bütün samimi duygularıyla ve titreyen sesiyle onlara nasihatte bulundu. Ağır ağır ve tane tane konuşmaya başladı: “Hanımlar! Hanımlar! Çok ama çok haklısınız! Bakınız! Şu an Cuma vakti… Duaların kabul edildiği bir an... Haydi hep beraber dua edelim de Rabbim bize yardımcı olsun. Bilelim ki O mutlaka yardımını gönderir. Geceleri seher vakitlerinde çokça dua edelim.

“Seherlerdeki dualar geri çevrilmez. Ehl-i zenbin tevbegahı seherlerdir. O vakitlerde uyanık olalım, göz yaşı dökelim. Böylece ısrarlı bir şekilde duaya devam edersek, inanın ki bu günler sona erecek. Şunu iyi bilelim, belalar umuma geliyorsa, umum dua etmeli ki o bela uzaklaşsın.

“Kardeşlerim! Bizim göz yaşlarımızı Allah’tan başka kimse görmez. Görse de fayda vermez. Feryatlarımızı ondan başkası duyamaz. Duysa da yardım edemez. İsteklerimizi ondan başkası karşılayamaz. Kalplerin sahibi ve her şeyin sahibi O. İlacımız O’nda. Şifamız O’nda, tek güç sahibi O. O’na yalvaralım. O’ndan isteyelim. Madem ki sahibimiz O. O bizi kapısından boş çevirmez.”

Arap Anadan elinden geleni yapıyordu, nasihat ve teselliden başka ne yapabilirdi?

Diğer mahallelerde de aynı acılar ve aynı sesler yükseliyordu. Dertler aynı, feryatlar aynı, dökülen göz yaşları da aynıydı

