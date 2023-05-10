Eşkıyalar ıslah oldu

Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed - 46

Her türlü zorbalıklara rağmen Sav’da her geçen gün halka daha da genişliyor, nice sarhoşlar içkilerini bırakıyor, kumarbazlar kumarlarını terk ediyor ve ıslahları mümkün görünmeyen eşkıyalar ve efeler ıslah oluyordu.

Halk arasında Sav’ın önde gelen iki efesi hakkında şöyle denilmekteydi:

“Efe Şükrü ile Kabakulak var oldukça bu köy ıslah olmaz.”

O günlerde Sav’da bu iki efe, gayr-ı meşru işleriyle, fuhuş, kumar ve içki masalarındaki halleriyle halkın dilinden düşmüyordu. Yukarı Mahalle’de Efe Şükrü, Aşağı Mahalle’de ise Kabakulak... Bir gün Yukarı Mahalle’deki İsmail Gül, yani “Isbıl”, Efe Şükrü’nün önünü keserek, sert bir şekilde:

‘’Efe Şükrü, sen daha ıslah olmayacak mısın?’’ dedi.

Efe Şükrü, Isbıl’a karşı çıkacak durumda değildi. Çünkü, onun ıslah olmadan önceki halini ve nasıl bir efe olduğunu çok iyi bilmekteydi. Cesur, sert mizaçlı, sözünü esirgemeyen ve korku nedir bilmeyen kahraman bir yapıya sahipti Isbıl. Efe Şükrü:

“Emret ağam ne diyeyim?’’

Isbıl:

‘’Git istiğfar et ve bu pisliklerden vazgeç!’’

Gerçekten Efe Şükrü gidip istiğfar etti ve önceki pisliklerinden tamamıyla vaz geçerek Nurun cesur bir kahramanı oldu. Bu durum hizmet erlerinin şevklerini daha da arttırdı.

Sav’da Üstad’a ait Kastamonu’dan gelen mektuplar kısa zamanda çoğaltılıp, mektupları herkes sanki kendilerine yazılmışçasına kabul ederek okuyor, yediden yetmişe herkes yeni bir mektup ve yeni bir fütuhat bekliyordu... Birkaç evin haricinde Nurların girmediği hiçbir hane kalmamıştı. Sav, tüm halkıyla Nurların çoğaltılmasında sanki büyük bir fabrika haline gelmişti.

Zındıka komitesi boş durmuyordu, saldırı için daha geniş çaplı bir plan yaparak uygulamaya koydu. Isparta Savcısı Ankara’dan kendisine verilen talimatın gereği olarak pek çok yere baskın yaptırırken, bunlardan Sav da nasibini aldı.