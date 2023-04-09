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9 NİSAN 2023 PAZAR - YIL: 54

“Evet, evet hatırladım”

Hüseyin Kıymık
09 Nisan 2023, Pazar
Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed - 18

Hoca, derin bir nefes aldıktan sonra hanımına, “Hatırlarsın, ikinci bölümde okumaya bir mukaddeme ile başlamıştık. Orada, ‘Birkaç işaretle birkaç meseleye işaret ederiz’ demişti ya.” 

Arap Ana daha fazla bekletmeden cevapladı.

“Evet, evet hatırladım. Sonra Birinci İşaret diye başlamıştı, değil mi?” 

Hafız Hoca muhatabının idrakini görünce rahatladı ve anlatmaya devam etti.

“İşte o Birinci İşaret’teki anlatılanları anlamaya ve anlatmaya çalıştım. Şimdi ise geldik İkinci İşaret’te anlatılanlara. İkinci işaret; yine başa dönecek olursak, hani bir hikâyemiz vardı. Orada bir yaver-i ekremden, yani çok değerli bir temsilciden bahsedilmişti. 

“Denilmişti ki: “Kör olmayan herkes ondaki nişanları görmekle anlar ki, o zat bir padişahın emriyle hareket eder ve onun çok değerli bir hizmetkârıdır.” İşte o yaver-i ekrem, Resul-ü Ekrem’dir. (asm) 

“Şimdi önce böyle bir peygambere ihtiyaç var mı, yok mu ona bakalım. Yine gözümüzü ve aklımızı birlikte kullanmaya çalışacağız. İçinde yaşadığımız şu kâinata bakıyoruz ve görüyoruz ki, bu kâinat çok sanatlı ve süslü bir şekilde yaratılmıştır. Böyle harika bir kâinatın muhteşem ustasına böyle bir peygamber; ‘Işığın güneşe lüzumu derecesinde elzemdir.’ 

“Nasıl güneş, ışık vermeksizin olmazsa, Uluhiyet de yani ilahlık da peygamberleri göndermemekle kendini göstermeksizin olmaz. Kendini kesinlikle bir peygamberle gösterecektir. Yine bu kâinatta son derece mükemmellikte olan bir güzelliği görüyoruz. Böyle bir güzel; o güzellik sahibinin, o güzelliğini gösterici ve tanıtıcı bir vasıta ile göstermek istememesi mümkün mü? Yine bu kâinatta harika bir güzellikte bir sanat görüyoruz. Bu sanata, sanat sahibinin, halkın dikkatini çekecek bir duyurucu dellal vasıtasıyla göstermemesi de mümkün değildir. 

“Hiç mümkün müdür ki, bu kâinat sahibi, bu kâinatı niçin yarattığını, bu değişim ve dönüşümlerin gayelerinin ne olduğunu, bu mevcudatın nereden geldiğini, nereye gittiğini, kimin gönderdiğini, getiriliş gayesinin ne olduğunu bir elçi vasıtasıyla cevap vermesin? 

“Hiç mümkün müdür ki, yine bu kadar güzel sanatlarıyla kendini şuur sahibi varlıklara tanıttırsın ve bu derece kıymetli nimetleriyle kendini sevdirsin de bunun karşılığında da o şuur sahibi varlıklara rızasının ve isteklerinin ne olduğunu bir elçi vasıtasıyla bildirmesin? 

“Hem hiç mümkün müdür ki, bu kâinatı bütün güzel isimlerinin mükemmelliğini gösteren harika sanatlarla süsleyerek, seyir için çok ince ve garip sanatlarla muhteşem bir saraya benzetsin de o saraya bir rehber, bir muallim tayin etmesin? 

“Bu ve bunun gibi daha sayamadığımız pek çok delil gösteriyor ki: “Uluhiyet risaletsiz olmaz.” 

“Demek peygamberlere kesinlikle ihtiyaç vardır.”

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