Hacı Hafız Mehmed’i yıkan belge

Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed - 9

İşte bu durum kahrediyordu Hacı Hafız Mehmed’i. Her geçen gün ihtiyarlığını daha fazla hissetmeye başlamıştı.

Bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de muhtar Zobu’nun getirdiği kara bir haber ve emir vardı.

Hacı Hafız Mehmed, ikindi namazını kıldırmıştı. Arkasından da yanık sesiyle mihrabiyesini okumuştu. Cemaat huşu ile dinlemişti. Cemaat dağılınca mihraptan kalkıp odasına çekilirken arkasından muhtar Zobu da girdi.

Zobu,

“Hocam! Biraz zamanınızı alacağım ama… Çok önemli...” diye seslendi.

Hoca Zobu’ya döndü, sarığını çıkardı, oturdu ve muhtara da oturması için yer göstererek,

“Gel bakalım muhtar. Yine ne diyeceksin?” dedi.

Muhtarın ağzından adeta zorla,

“Hocam! Bilmiyorum nasıl anlatayım ve anlatmaya neresinden başlayayım.” sözleri çıktı.

Muhtarın birden gözleri doldu. Gözyaşlarını eliyle şöyle bir sildikten sonra cebinden elleri titreyerek bir kâğıt çıkardı ve ağlamaklı bir sesle:

“Buyur hocam!” dedi.

Hoca kâğıdı aldı. Önce bir baktı. Gördü ki resmî makamdan gelmekte. Sonra ağır ağır okumaya başladı.

“…tarihinde çıkarılan kanunun maddesine göre bundan böyle bütün cami ve mescidlerde eski bilinen ezan ve kamet okunmayacak. Onun yerine aşağıda verilen tercüme okunacak ve bu kanuna uymayanlar ağır bir şekilde cezalandıralacak. İmza…”

Hacı Hafız Mehmed, talimat yazısını bitirir bitirmez adeta cereyana çarpılmışa döndü. Rengi birden sarardı. Dili tutuldu. Ta ciğerlerinden gelen bir sesle “Ah” çekti:

“Demek bundan böyle 1300 yıldır okunan ezan, kamet okunmayacak ha? Yani Allah Allah denmeyecek. Öyle mi?” derken birden sesi de kayboldu, geriye doğru yığılıverdi ve bayıldı.

—Devamı var—