"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 MART 2023 CUMA - YIL: 54

Hacı Hafız Mehmed’i yıkan belge

Hüseyin Kıymık
31 Mart 2023, Cuma 00:03
Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed - 9

İşte bu durum kahrediyordu Hacı Hafız Mehmed’i. Her geçen gün ihtiyarlığını daha fazla hissetmeye başlamıştı.

Bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de muhtar Zobu’nun getirdiği kara bir haber ve emir vardı.

Hacı Hafız Mehmed, ikindi namazını kıldırmıştı. Arkasından da yanık sesiyle mihrabiyesini okumuştu. Cemaat huşu ile dinlemişti. Cemaat dağılınca mihraptan kalkıp odasına çekilirken arkasından muhtar Zobu da girdi.

Zobu,

“Hocam! Biraz zamanınızı alacağım ama… Çok önemli...” diye seslendi.

Hoca Zobu’ya döndü, sarığını çıkardı, oturdu ve muhtara da oturması için yer göstererek,

“Gel bakalım muhtar. Yine ne diyeceksin?” dedi.

Muhtarın ağzından adeta zorla,

“Hocam! Bilmiyorum nasıl anlatayım ve anlatmaya neresinden başlayayım.” sözleri çıktı.

Muhtarın birden gözleri doldu. Gözyaşlarını eliyle şöyle bir sildikten sonra cebinden elleri titreyerek bir kâğıt çıkardı ve ağlamaklı bir sesle:

“Buyur hocam!” dedi.

Hoca kâğıdı aldı. Önce bir baktı. Gördü ki resmî makamdan gelmekte. Sonra ağır ağır okumaya başladı.

“…tarihinde çıkarılan kanunun maddesine göre bundan böyle bütün cami ve mescidlerde eski bilinen ezan ve kamet okunmayacak. Onun yerine aşağıda verilen tercüme okunacak ve bu kanuna uymayanlar ağır bir şekilde cezalandıralacak. İmza…”

Hacı Hafız Mehmed, talimat yazısını bitirir bitirmez adeta cereyana çarpılmışa döndü. Rengi birden sarardı. Dili tutuldu. Ta ciğerlerinden gelen bir sesle “Ah” çekti:

“Demek bundan böyle 1300 yıldır okunan ezan, kamet okunmayacak ha? Yani Allah Allah denmeyecek. Öyle mi?” derken birden sesi de kayboldu, geriye doğru yığılıverdi ve bayıldı.

—Devamı var—

Okunma Sayısı: 196
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Millet fakirleşirken bankalar kâra doymuyor

    BM Raportörü Albanese'den dünyaya Filistin çağrısı

    Millet İttifakı’nda ortak liste hazırlığı

    Adalete de bahar gelecek

    Aile ve ahlâkı korumalıyız

    İstibdada karşı hürriyeti haykıracağız

    Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1'i bebek 5 kişi yaralandı

    Meteoroloji'den Doğu ve Güneydoğu'ya yoğun kar yağışı uyarısı

    6 Şubat'tan bu yana 22 bin 500'e yakın sarsıntı gözlemlendi

    Türkiye genelinde ilkbaharda beyaza rahmet sevinci

    Japonya Afet İdare Konseyi: Patlama durumunda yürüyerek kaçın
    📷

    Her gün 4 bin yabancı öğrenci Ezher Kurumu'nda iftar yapıyor

    ÖSYM: YKS, deprem bölgesinde 4 ilde yapılacak

    Erzincan'da otobüs devrildi: 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

    İspanya'daki orman yangınında 4600 hektarlık alan kül oldu

    Tek adam düzeninde farklı fikir de, istişare de olmaz

    DP’den Erdoğan’ın adaylığına itiraz

    77 paket de getirseniz bu kafayla olmaz

    Yusuf Kerim yasası geçti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yusuf Kerim yasası ve köklü çözüm ihtiyacı
    Osman ZENGİN

    Kur’an-ı Kerimde sûre isimleri
    Genel

    Millet fakirleşirken bankalar kâra doymuyor
    Faruk ÇAKIR

    Hukuksuzluk nasıl aşılır?
    Süleyman KÖSMENE

    Namazlarımı nasıl şevkle kılabilirim?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bir asır önce kullanılan inisiyatif
    Risale-i Nur'dan

    Orucu bütün duygulara tutturmalı
    Şemseddin ÇAKIR

    Mehdiyet meselesi - 2
    Hasan GÜNEŞ

    Bediüzzaman, adalet ve demokrasi
    İbrahim Aktaşcı

    Adaletin kısa devresi: Siyasi otoriteye itaat!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.