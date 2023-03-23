"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MART 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Hacı Hafız Mehmed

Hüseyin Kıymık
23 Mart 2023, Perşembe
Eski Sav Köyü 1930’lu yıllar…

Isparta’nın doğusunda, şimdiki Antalya yolu üzerindedir. Isparta’nın en eski ve en büyük merkezî köyüdür. Davras Dağı’nın eteklerinde. Küçücük tepelerin arasında bir vadide kurulmuş bir yerleşim yeri.

Çok tatlı ve bol bir suya sahip. Evlerinin çoğu yeşillikler içinde. Ulu ulu ceviz ağaçları. Yüksek yüksek kavakları. Köşe başlarını süsleyen dut ağaçları. Dere kenarlarına ayrı bir ahenk katan ergenleri, yani kızılcıkları. Sıkça görünen üzüm bağları. Çevre köylerin de ihtiyacını gören yedi adet su değirmenleri.

İşte bunlar Sav Köyü’nün güzelliğine güzellik katan Allah’ın ihsanları.

Sav’ın nüfusu, 1928-1933’lerde tabiî ki bugüne göre çok daha az. Henüz bine bile ulaşmamış. Halkın büyük bir kısmı hem çok fakir hem de çok cahil. Sebebine gelince: Osmanlı’da uzun süren Balkan Savaşları, arkasından Birinci Dünya Savaşı ve daha sonra Kurtuluş Savaşı ülkenin her tarafında olduğu gibi eğitim ve öğretime de büyük bir darbe vurmuş.

Devletin otoritesi dersen, nerede ise tamamen yok olmuş. Halkın gücü olanlarından bazıları eşkıyalığa ve efeliğe özenerek güçsüzleri ezmeye ve zulme yönelmiş.

Manevî hayat ve aile hayatı ise büyük bir yara almış. İçki su gibi içilir olmuş, kumar illeti yaygın bir şekilde oynanır hale gelmiş. Daha da kötüsü, dışarıdan getirilen fahişeler köyde cirit atmaya başlamış. Evlerin pek çoğunda aile huzuru diye bir şey kalmamış. Kadınlar yuvalarının yıkılmasından korkar hale gelmiş. Aile binasındaki bu çatırtılar büyük bir tedirginliğe sebep olurken aklı başında olanlar: “Nereye gidiyoruz” diye kara kara düşünmeye başlamış.

Halkın geçimi; hububata dayalı tarım, çobanlık ve sanatkarlıktır. Ancak kereste kaçakçılığı en geçerli meslek olmuş. Devlet ise, ormanlarını koruyamaz hale düşmüş. Köyün kereste kaçakçıları orman memurlarının korkulur rüyası haline gelmiş.                                        

Hikâyemiz işte tam böyle bir dönemde geçmektedir. Daha önce İstanbul’a giderek tahsil görüp gelen Hacı Hafız Mehmet’in hikâyesidir.

Okunma Sayısı: 180
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İftar daveti paraları depremzedelere

    11 Ayın Sultanı Hoş geldin

    Tasarruf şart

    Sıkıntılara tedbir alacak yöneticiler istiyoruz

    Hiç kimse bu vicdansızlığa alışmak zorunda değil

    Depremin faturası 126.3 milyar dolar

    14 Mayıs milat olacak

    Kuraklığa karşı acil çözüm üretilmeli

    'Türkiye'deki her 3 asansörden biri ''güvensiz''

    "Askerliğim" bütünleşik hizmeti kullanıma hazır

    Çin'de "kum fırtınası" alarmı - Hava kirliliği "zehirli" seviyede

    2. el online oto pazarında hem fiyatlar hem de satışlar arttı

    AYM, HDP'nin talebini reddetti

    Pakistan'dan çadır sevkiyatı devam ediyor

    Ukrayna Genelkurmayı: Bahmut ve Avdiyivka'da şiddetli çatışmalar sürüyor

    Bulgar yüzücü kazandığı madalyayı depremzedeler için sattı - 'Televizyonda gördüklerine inanamadım'

    "Cebimdeki tek harçlık"

    Yaraları sarmak için Ramazan iklimini iyi değerlendirelim

    Afet tedbirlerinde Şili’yi örnek alalım

    En Çok Okunanlar

    Genel

    11 Ayın Sultanı Hoş geldin
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ramazan ve Bediüzzaman
    Ahmet BATTAL

    Dışarıdan bakışla gündem ve siyaset
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasette de vazifeli bir şahsiyet
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyoruz
    Cevher İLHAN

    Bediüzzaman’ın siyasete ikazları
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman, kesbî ve vehbî ilme sahiptir
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    “Bir tek gayem vardır”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.