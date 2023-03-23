Hacı Hafız Mehmed

Eski Sav Köyü 1930’lu yıllar…

Isparta’nın doğusunda, şimdiki Antalya yolu üzerindedir. Isparta’nın en eski ve en büyük merkezî köyüdür. Davras Dağı’nın eteklerinde. Küçücük tepelerin arasında bir vadide kurulmuş bir yerleşim yeri.

Çok tatlı ve bol bir suya sahip. Evlerinin çoğu yeşillikler içinde. Ulu ulu ceviz ağaçları. Yüksek yüksek kavakları. Köşe başlarını süsleyen dut ağaçları. Dere kenarlarına ayrı bir ahenk katan ergenleri, yani kızılcıkları. Sıkça görünen üzüm bağları. Çevre köylerin de ihtiyacını gören yedi adet su değirmenleri.

İşte bunlar Sav Köyü’nün güzelliğine güzellik katan Allah’ın ihsanları.

Sav’ın nüfusu, 1928-1933’lerde tabiî ki bugüne göre çok daha az. Henüz bine bile ulaşmamış. Halkın büyük bir kısmı hem çok fakir hem de çok cahil. Sebebine gelince: Osmanlı’da uzun süren Balkan Savaşları, arkasından Birinci Dünya Savaşı ve daha sonra Kurtuluş Savaşı ülkenin her tarafında olduğu gibi eğitim ve öğretime de büyük bir darbe vurmuş.

Devletin otoritesi dersen, nerede ise tamamen yok olmuş. Halkın gücü olanlarından bazıları eşkıyalığa ve efeliğe özenerek güçsüzleri ezmeye ve zulme yönelmiş.

Manevî hayat ve aile hayatı ise büyük bir yara almış. İçki su gibi içilir olmuş, kumar illeti yaygın bir şekilde oynanır hale gelmiş. Daha da kötüsü, dışarıdan getirilen fahişeler köyde cirit atmaya başlamış. Evlerin pek çoğunda aile huzuru diye bir şey kalmamış. Kadınlar yuvalarının yıkılmasından korkar hale gelmiş. Aile binasındaki bu çatırtılar büyük bir tedirginliğe sebep olurken aklı başında olanlar: “Nereye gidiyoruz” diye kara kara düşünmeye başlamış.

Halkın geçimi; hububata dayalı tarım, çobanlık ve sanatkarlıktır. Ancak kereste kaçakçılığı en geçerli meslek olmuş. Devlet ise, ormanlarını koruyamaz hale düşmüş. Köyün kereste kaçakçıları orman memurlarının korkulur rüyası haline gelmiş.

Hikâyemiz işte tam böyle bir dönemde geçmektedir. Daha önce İstanbul’a giderek tahsil görüp gelen Hacı Hafız Mehmet’in hikâyesidir.