Hafız Ali ahirette de birinciliği aldı

Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed - 52

Hacı Hafız Mehmed hemen devreye girdi ve herkesin çok merak ettiği hadiseyi sordu:

“Hafız Ali ağabeyimizin şehadetini de anlatır mısınız?”

Süleyman Altuğ; gözlerinden birkaç damla yaş akıttıktan sonra anlatmaya başladı.

“Zındıka komitesi, aşı bahanesiyle Üstadımızı zehirlemiş. Yanına kimseyi yaklaştırmamışlar, içeride tek başına ölüp gitmesini istemişler. Hafız Ali Abi, bir şekilde penceresinin yakın bir yerine kadar yaklaşmış. Üstadın acı iniltisini duymuş, durumu hemen kardeşlere haber vermiş. Mahkumlar büyük bir tepki göstererek kapıyı zorla açtırmışlar, Üstadı yerde acılar içinde kıvrandığını görmüşler. Müdür, ‘nasıl olsa kurtulması mümkün değil’ diye yanında bir doktorla gelmiş. Doktor muayeneden sonra:

“Yapılacak bir şey yok, çok etkili bir zehirle zehirlenmiş” demiş.

“Bu durum karşısında Nur Talebeleri perişan olmuşlar. Hafız Ali tam Cuma saatinde, saat-ı icabe vaktinde namazdan sonra çok duygulu bir dua etmiş. Göz yaşları içinde; ‘Allah’ım bu zata insanlığın ve Âlem-i İslam’ın büyük bir ihtiyacı var. O ölecekse onun yerine ben öleyim. Onu alacaksan onun yerine beni al. Ben ömrümü ona bağışlıyorum. Ne olur benim canımı al!’ diye dua etmiş ve hemen hastalanmış. Acilen hastaneye kaldırmışlar. 17 Mart 1944 Cuma günü Makam-ı Alaya uçarak Hz. Hamza’nın safına katılmış.

“Üstad; hapishanedeki kardeşlere üzüntüsünü şöyle dile getirmiş:

“‘Gizli düşmanlarımız beni zehirlediler. Nurun şehid kahramanı merhum Hafız Ali ise benim bedelime hastaneye gitti ve benim yerime berzah âlemine seyahat eyledi. Bizi me’yusane ağlattırdı. Ben merhum Hafız Ali’yi unutamıyorum. Onun acısı beni çok sarsıyor’ diye üzüntüsünü anlatmış...”

Hacı Hafız Mehmed, kendini tutamadı ve gözyaşları içinde şöyle dedi.

“Üstadım! Hafız Ali’yi kim unutabilir? Onun acısına kim sarsılmaz ve kim ağlamaz ki? Kazanan o oldu. Şehitlerin efendisiyle beraber oldu. Makamların en yükseğine çıktı. Ne mutlu ona. İnanıyorum ki; kardeşim Hafız Ali, dünyada olduğu gibi ahiret âleminde de birinciliği yine o aldı.”

Hacı Hafız Mehmed; Binbaşı Asım Beyin şehadetine çok üzülmüştü, ama Hafız Ali’nin şehadeti hepsini bastırdı, zayıf bedeni, ince ruhu bu acıları kaldıramamaya başladı.

