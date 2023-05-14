"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 MAYIS 2023 PAZAR - YIL: 54

Hafız Ali de şehit oldu

Hüseyin Kıymık
14 Mayıs 2023, Pazar
Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed - 50

Hafız Ali ağır hastalanıp hastaneye kaldırılırken, Üstad ise yavaş yavaş iyileşti ve ayağa kalktı. Bir hafta sonra 17 Mart 1944’te, yine bir Cuma günü, Hafız Ali şehid oldu… Binbaşı Asım Beyle birlikte o da Seyyid-üş Şüheda Hz. Hamza’nın safına katıldı… 

Hafız Ali’yi biraz daha iyi anlayabilmek için Barla ve Kastamonu Lahikalarının sayfaları arasında gezinti yapmak gerekir… 

Nihayet; Denizli Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Haziran 1944 Perşembe günü tüm Nur Talebelerine beraat, eserlerin de sahiplerine iade edilmesine karar verdi… Mahkemeye uzaktan yakından gelen binlerce Nur Talebesi katılmıştı. 

Dehşetli geçen bu zulüm kışının, baharını ve yazını görmenin sevinci içinde, büyük bir coşku ile bayram yaptılar ve nurun bu zaferini birbirleriyle kucaklaşarak tebrikleştiler…

Nur Talebeleri hemen hemen tüm duruşmalara katılıyorlardı… 28 Mart 1944 Salı günü yapılacak duruşma için Sav’ı temsilen üç kişi Denizli’ye gönderildi. Bunlar; Tekler mahallesinden Marangoz Ahmed, Yusuflar mahallesinden Mustafa Gül ve Aşağı mahalleden Süleyman Altuğ idi. Bu katılanlar 29 Mart 1944 Çarşamba günü döndüler… Perşembe günü yatsı namazından sonra Hacı Hafız Mehmed’in evinde bir araya geldiler. Hacı Hafız Mehmed,

“Hoş geldiniz! Hepinizden Allah razı olsun, orada bizi temsil ettiniz. Şimdi sizlerden gördüklerinizi ve duyduklarınızı dinleyelim” dedi. 

Marangoz Ahmet yaşadıklarını sıraladı.

“Şahid olduğumuzu ikiye ayırabiliriz. Birincisi; Üstadın mahkemedeki müdafaası ve tavrı. İkincisi; Hafız Ali Ağabeyin şehadeti.” 

Hacı Hafız Mehmed şaşkındı.

“Ne diyorsun Ahmed? Kardeşim Hafız Ali şehid mi oldu?”

Marangoz Ahmed üzgün,

“Hem de büyük bir fedakârlık göstererek, Üstadımıza kendini bedel veren bir şehid. Her neyse önce mahkeme safahatını Mustafa Gül kardeşimiz anlatsın” diye cevapladı.

Okunma Sayısı: 154
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ŞİMDİ SÖZ MİLLETİN - DEMOKRASİ VE ADALET İÇİN SANDIK BAŞINA

    6 adımda oy kullanma rehberi

    Hangi hallerde oylar geçersiz sayılacak?

    Malatya Battalgazi'de 4 büyüklüğünde deprem

    Pençe-Kilit’te bir şehit daha

    Çiftçilerin sorunları çözüm bekliyor

    Meclisin 27. dönem karnesi

    Siyaseti yeniden şekillendirme fırsatı

    Sonuçları ilk öğrenen o olacak

    Dışişleri Bakanlığı: Cidde Bildirisi'ni memnuniyetle karşılıyoruz

    İsrail saldırılarında Gazze'deki 15 bina yıkıldı

    ABD’deki 5 eyalette en az 16 hortum gözlemlendi

    Depremzedeler için 117 tahliye ve başvuru noktası belirlendi

    YSK, Muharrem İnce'ye verilecek oyların ''geçerli'' sayılmasına karar verdi

    Twitter'dan Türkiye'de bazı içeriklere engel

    Kartlı alışverişlerde kağıt slip dijital olarak alınabilecek

    "BM Güvenlik Konseyi'nin müdahil olmasını tercih etmiyoruz"

    1 Azerbaycan askeri Ermenistan ordusunun ateşi sonucu şehit oldu

    "Kokpit" ekranından takip edecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hangi hallerde oylar geçersiz sayılacak?
    Genel

    6 adımda oy kullanma rehberi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu fırsatı çok iyi kullanalım ki...
    Ahmet BATTAL

    Siyasette farklı düşünme formülleri
    Adnan NACİR

    Taş devri bitsin artık!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Depremler şirk üretir mi?
    Faruk ÇAKIR

    Milletin mesajı
    Mehmet KARA

    Şimdi söz sırası millette
    Sebahattin YAŞAR

    Kazanmak için

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.