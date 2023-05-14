Hafız Ali de şehit oldu

Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed - 50

Hafız Ali ağır hastalanıp hastaneye kaldırılırken, Üstad ise yavaş yavaş iyileşti ve ayağa kalktı. Bir hafta sonra 17 Mart 1944’te, yine bir Cuma günü, Hafız Ali şehid oldu… Binbaşı Asım Beyle birlikte o da Seyyid-üş Şüheda Hz. Hamza’nın safına katıldı…

Hafız Ali’yi biraz daha iyi anlayabilmek için Barla ve Kastamonu Lahikalarının sayfaları arasında gezinti yapmak gerekir…

Nihayet; Denizli Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Haziran 1944 Perşembe günü tüm Nur Talebelerine beraat, eserlerin de sahiplerine iade edilmesine karar verdi… Mahkemeye uzaktan yakından gelen binlerce Nur Talebesi katılmıştı.

Dehşetli geçen bu zulüm kışının, baharını ve yazını görmenin sevinci içinde, büyük bir coşku ile bayram yaptılar ve nurun bu zaferini birbirleriyle kucaklaşarak tebrikleştiler…

Nur Talebeleri hemen hemen tüm duruşmalara katılıyorlardı… 28 Mart 1944 Salı günü yapılacak duruşma için Sav’ı temsilen üç kişi Denizli’ye gönderildi. Bunlar; Tekler mahallesinden Marangoz Ahmed, Yusuflar mahallesinden Mustafa Gül ve Aşağı mahalleden Süleyman Altuğ idi. Bu katılanlar 29 Mart 1944 Çarşamba günü döndüler… Perşembe günü yatsı namazından sonra Hacı Hafız Mehmed’in evinde bir araya geldiler. Hacı Hafız Mehmed,

“Hoş geldiniz! Hepinizden Allah razı olsun, orada bizi temsil ettiniz. Şimdi sizlerden gördüklerinizi ve duyduklarınızı dinleyelim” dedi.

Marangoz Ahmet yaşadıklarını sıraladı.

“Şahid olduğumuzu ikiye ayırabiliriz. Birincisi; Üstadın mahkemedeki müdafaası ve tavrı. İkincisi; Hafız Ali Ağabeyin şehadeti.”

Hacı Hafız Mehmed şaşkındı.

“Ne diyorsun Ahmed? Kardeşim Hafız Ali şehid mi oldu?”

Marangoz Ahmed üzgün,

“Hem de büyük bir fedakârlık göstererek, Üstadımıza kendini bedel veren bir şehid. Her neyse önce mahkeme safahatını Mustafa Gül kardeşimiz anlatsın” diye cevapladı.