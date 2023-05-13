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13 MAYIS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Hafız Ali’nin duası

Hüseyin Kıymık
13 Mayıs 2023, Cumartesi 00:02
Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed - 49

Hapishane müdürü bir doktorla geldi. Muayenesinden sonra doktor kesin teşhisini söyledi. “Yapılacak bir şey yok, aşırı bir zehirlenme, kurtulması mümkün değil!” 

Zındıka başının verdiği alçak, menhus ve hain görev ifa edilmişti. Onlara göre; birkaç saat içinde Bediüzzaman mutlaka ölecekti… 

Zavallılar, bilmiyorlardı ki; ölümü de hayatı da verenin Allah olduğunu… O’nun öldürmediğini kimsenin öldüremeyeceğini… Rabbinin Nemrud’a karşı Hz. İbrahim’e, Firavun’a karşı Hz. Musa’ya yardım ettiğini nereden bileceklerdi... 

Üstadının çektiği acılara Hafız Ali dayanamıyordu. Sanki aynı acıları kendisi yaşıyor gibiydi. Kendi kendine konuştu.

“Onun yaşaması lazım. Ölmemesi gerekir. İnsanlığın ve Âlem-i İslam’ın ona büyük bir ihtiyacı var.” 

Ruhundan gelen bu feryadı bir türlü dindiremiyordu. 

“Bugün fedakârlık ve feragat zamanı. Bunlar bugün ve şu an gösterilmeyecekse ne zaman gösterilecek?” 

Gün Cuma günüydü. Arkadaşlarıyla birlikte Cuma vaktinde öğle namazını kıldı. Namazı, her zaman olduğu gibi, yine kendisi kıldırdı. Yanık ve yakıcı sesiyle aşr-ı şerifi gözyaşları içinde okudu. Onunla birlikte arkadaşları da gözyaşlarına boğulmuştu. Ağlamaklı bir sesle dudaklarından şunlar döküldü.

“Kardeşlerim! Şunu çok iyi bilelim ki Üstadımız, insanlık ve Âlem-i İslam için çok önemlidir. Onun mutlaka yaşaması gerekir. Vazifesini tamamlaması lazım. O vazifesini tamamlamadan ölürse bize yaşamak haramdır. Şu an duaların kabul edildiği saat-ı icabedir. Ben dua edeceğim, sizler ne olur hiçbir şey düşünmeden ve sormadan duama icabet edin. Bütün samimiyetinizle, ruhunuzun tâ derinliklerinden gelen bir sesle ‘Âmin, Âmin’ deyin!” 

Hafız Ali ellerini kaldırarak, muhrik, titrek ve hazin bir sesle yakardı:

“Yâ Rab! Eğer o ölecekse, onun yerine ben öleyim. Eğer onu alacaksan, onun yerine beni al. İnsanlığın ve Âlem-i İslam’ın bu zata çok büyük ihtiyacı var. Ben ömrümü ona bağışlıyorum. Ne olur benim canımı al.” 

Cemaat, hıçkırıklar içinde, “Amiin! Amiin!” dedi… 

Mahkeme-i Kübra’da ve haşirde Risale-i Nur Talebelerinin bayraktarı olabilme şerefi herhalde böyle bir fedakârlık gerektiriyordu… Dualar ve aminler demek saat-ı icabeye rastladı, ki bilemiyoruz, belki de o an semanın bütün kapıları açıldı, yapılan bu duaya cemaatle birlikte hiç şüphesiz melekler de “Amiin” dediler ve dua birden kabule mazhar oldu… Hafız Ali bu dua ve aminlerden sonra aniden hastalandı ve hemen hastaneye kaldırıldı. Doktorların kesin teşhisi: Aşırı zehirlenme!

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