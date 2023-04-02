Hafız Mehmed Nurlarla tanışıyor

Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed - 11

Minareden sesi duyan herkes, bilhassa hanımlar, pencerelere koştu. Damlara çıktı. Kimisi hıçkırıklarla, kimisi de kulaklarını parmaklarıyla tıkayarak odalarına döndü.

Yaşlı olup biraz bilgisi olanlar; “Herhalde kıyametin kopması iyice yaklaştı. Bu doğrudan doğruya ahirzaman alametidir. Demek alametler bir bir çıkmaya başladı. Baksana ‘Allah’ demek bile yasaklanıyor. Sıra diğer alametlerde” diye söylendi.

Camiye gelenler ise hıçkırarak camiye girdi. Dışarıda ezan dedikleri tangırtı devam ederken, Hacı Hafız Mehmed; odasından çıkıp cemaatin tam ortasına gelince ağlamaklı sesiyle hafif hafif “Allahuekber! Allahuekber!” diyerek ezana başladı. Hem ağladı hem ağlattı.

Ezanın okunması uzun sürdü, çünkü ağlamaktan bir türlü okuyamıyordu.

Nihayet ezan duası ve namaz başladı. Namazın bitimindeki aşr-ı şerifi ahirzamandan haber veren Kamer Sûresi ile başladı, ağlayarak ve dua âyetleriyle bitirdi.

Cemaate çok şeyler söylemek istiyordu, ama bir türlü konuşamıyordu. Ancak şunu söyleyebildi:

“Sabredelim! Rabbim bize mutlaka yardım edecektir!”

Cemaat hüzünlü bir şekilde dağıldı.

Günler ve aylar birbirini kovalarken, havalar ısınmaya, baharın belirtileri görünmeye başladı. Hoca, yine bir çarşamba günü pazara gitmişti. Alışverişini yapmış, her zaman olduğu gibi yine arkadaşı Ali Rıza’ya uğramıştı. Dertleştiler, memleketin durumundan, halkın vaziyetinden sohbetlerde bulundular. Hafız Hacı Mehmed’in gözü bir ara masanın üzerindeki bir kitaba ilişti. Kitabın üzerinde “Haşir Risalesi” yazıyordu. Dikkatini çekti.

Ali Rıza’ya:

“Bu kitabı bana emaneten verebilir misin?” diye sordu.

Ali Rıza sevinçle cevapladı.

“Elbette veririm. Ben okudum, çok harika. Daha önce okuduğum kitapların hiçbirisine benzemiyor. Haşri, öldükten sonra dirilmeyi hem naklî hem de mantıkî olarak harika bir şekilde ispat ediyor. Rum Suresinin 50. âyetinin bir tefsiri olarak yazılmış.”

Hacı Hafız Mehmed çok heyecanlandı.

“Bu kitapta inşallah öğretmenin haşri inkârına karşı verilecek cevapları bulurum” diye düşündü ve kitabı torbasına koydu. Pazardan, Haşir Risalesini bir an önce okuyabilme heyecanıyla eve döndü. Akşam ve yatsı namazından sonra kandilin titrek ışığı altında Besmele ile kitabı eline aldı ve okumaya başladı. Kitabın başındaki âyet dikkatini bir hayli çekti.

“Şimdi bak Allah’ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öyle diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir.”

Hoca, âyeti okuyunca merakı iyice arttı. Kendi kendine:

“Allah Allah! Bu âyet öldükten sonra dirilmeyi izah ve ispat ediyormuş. Acaba nasıl? Hem de mantık kuralları içinde. Halbuki haşir naklîdir, aklî değil. Akılla o yolda gidilemez. Şimdiye kadar okuduğum kitaplarda aklî bir izaha hiç rastlamadım. Zaten inkârcılar da aklî izah yapılamamasını güya İslamiyet’in yumuşak karnı gibi görerek oradan haşri inkâr ederek saldırıyorlar. Bakalım nasıl bir izah yapılmış” diyerek okumaya devam etti.

—Devamı var—