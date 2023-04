Hoca da hemen ciddileşti ve anlatmaya başladı

Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed - 15

“Bak, anlayabildiğim kadarıyla diyorum. Gerçi hissettiklerimi tamamıyla ifade etmem mümkün değil. Yine de kapasitemin aldığı, dilimin döndüğü kadar söylemeye çalışayım. Hani başta temsilî bir hikâye vardı ya. İşte o hikâyeden hakikate geçiyor ve on iki hakikatle haşri anlatacağını söylüyordu. Hakikatlere başlamadan önce de bir başlangıçla çok önemli birkaç meseleyi dört işaretle değerlendiriyordu.

“İşte o işaretlerden Birinci İşaret: Hatırlarsın hikâyede iki kişi vardı. Onlardan biri sersem ve inkârcı, diğeri ise inançlı ve güvenilir kişiydi. İşte o iki kişiden biri, insandaki kötülükleri emreden nefs-i emmareyi, diğeri de iyiliklere ve doğru yola sevk eden kalbi temsil ediyor. Yine o iki kişiden biri Kur’an’a sırtını çeviren felsefe talebelerini, diğeri de düşünce ve görüşlerini Kur’an’a göre düzenleyen Kur’an talebelerini temsil ediyor.

“Ve yine en son olarak, o iki kişiden biri kafirleri, diğeri de Müslümanları temsil ediyor. İşte bu üç grubun; nefs-i emmarenin, sapık felsefenin ve kafirlerin en müthiş sapıklığı, Allah’ı Esma ve sıfatlarıyla tanımamaktadır.

“Hikâyemize dönersek. Emin arkadaşı demişti: ‘Bir harf katipsiz olmaz, bir kanun hakimsiz olmaz.’ İşte tam burada harika bir şekilde tevhidi anlatıyor. “Diyor ki: ‘Öyle bir kitap düşünün ki, o kitabın her bir kelimesinin içine küçücük yazıyla yeni bir kitap yazılmış. Her harfinin içine daha ince bir yazıyla muntazam bir kaside yazılmış. Düşünelim, böyle bir özellikteki kitabın kâtibi olmaz mı? Yine böyle bir kitabın katibini inkâr etmek büyük bir saçmalık olmaz mı?’”

Arap Ana da dayanamayıp araya girdi. “Bu kadar harika bir kitabın yazarı inkâr edilecek öyle mi? Bir harf bile kâtipsiz olmazken, nasıl böyle muntazam bir kitabın kâtibi olmaz. Ne büyük bir saçmalık.”

Hoca devam etti.

“İşte içinde yaşadığımız şu kâinat anlatmaya çalıştığımız o kitaptan bin derece daha harikadır. Öyle ki, her sayfasının içinde binlerce kitap var. Hatta her bir kelimesinin içinde bir kitap var. Her bir harfinde de birer kaside var.”

Arap Ana, yine araya girerek, “Dur Hoca, kafam iyice karıştı. Yaşadığımız dünya ile kitabın nasıl bir alakası var?” var diye sordu. Hoca kendinden emin bir edayla, “Var var, hem de çok var. Şu kâinat; güneşleriyle, yıldızlarıyla, aylarıyla, denizleriyle, topraklarıyla ve dağlarıyla bir kitap gibi değil mi?” dedi.

Arap Ana tasdik etti, “Evet evet, bir kitap gibi…”

Hoca devam etti.

“İşte o kitabın bir sayfası da yeryüzüdür. O sayfaya bir bak. İçinde birçok kitap var. Ağaç bir kitaptır. O kitabın içinde sayısız sayfa var. Meyve bir harftir, çekirdek bir noktadır. O noktada koca bir ağacın özeti var. Şimdi düşünelim. Böyle harika bir kitabın kâtibi ve sahibi olmaz mı? Sonsuz bir kudret ve hikmete ve sonsuz güzellik ve mükemmelliğe sahip olan Allah’tan başkası olabilir mi? 0’ndan başkası böyle bir kitabı yazabilir mi? İşte bu harika kitap her sayfasıyla her kelimesiyle ve her harfiyle ve hatta her noktasıyla Allah’ın varlığını ve birliğini esma ve sıfatlarıyla birlikte gösteriyor, anlatıyor.” —DEVAM EDECEK—