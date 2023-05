Hukuka aykırı ceza

Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed - 44

Eskişehir cezaevi, 120 Nur Talebesi ile bir “Medrese-i Yusufiye” hususiyetini almıştı. Onlar, savcının idam talebi ile yargılanıyordu. Tam bir istibdad dönemiydi. Her şey ellerindeydi, devletin tüm gücünü kullanarak nur-u İlahîyeyi söndürmek istiyorlardı...

Mazlumların ise, Allah’tan başka hiçbir yâr ve yardımcıları yoktu. Onlar sadece Allah’a güvenmekteydiler. O’nun yaptığı ve yapacağı yardımdan hiç şüpheleri yoktu. Bu minval üzere Eskişehir Mahkemesi devam ediyordu...

Bu arada söndürülmek istenen İlahî Nur daha da parladı. Mahkemeler sanki birer “dellal-ı nur”du. Eserlerin pek çok kimseye duyurulmasına vesile oldu. Gazetelerin aleyhteki yayınları müsbet neticeler verdi. Gazeteleri okuyanlarda; “Bunlar da kimler? Okudukları kitaplar nasıl bir şeymiş?’’ merakı uyanmaya başladı.

Pek çok kişi eserleri bir şekilde temin etti. Okuyanların birçoğu da Nurların etrafında âdeta birer pervane oldu. Üstad; hapishanede de boş durmuyor, yeni telifler ve yeni eserler yazıyordu.

Neşrettiği şevk ve heyecan verici mektuplar hem hapishane içinde ve hem de dışarıda şevke medar oluyordu. Yirmi Yedinci Mektup, Yirmi Sekizinci ve Yirmi Dokuzuncu Lem’alar, Birinci ve İkinci Şua hapishanenin birer meyvesi idi. Böylelikle hapishane tam bir Medrese-i Yusufiye olmuştu. Hapishanede yazılan eserler ve gönderilen mektuplar Sav’a geldikçe heyecan artıyor, göz yaşları içinde okunuyor ve çoğaltılıyordu...

Nihayet; Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi, idam cezası talebiyle yargıladığı Nur Talebelerinin büyük çoğunluğunu, 19 Ağustos 1935 Pazartesi günü hiçbir suç bulamayarak tahliye etti.

Üstad’a on bir ay, on beş talebesine de altışar ay ceza verdi. Karar hükmü ceza kanununun herhangi bir maddesine değil, kanaat-ı vicdaniyeye dayandırılmıştı. Üstad’ın cezasına sadece Tesettür Risalesini bahane edilmiş, diğer eserlerinde ise herhangi bir suç unsuru bulunamamıştı. Gülünç ve komik bir cezaydı. Tüm iddiaların yalan, iftira ve boş şeyler olduğu mahkemece de bir şekilde tasdik edilmiş oluyordu. Sen gel, idam istemiyle yargıla, sonra da bir at hırsızına veya bir kız kaçırıcısına bile layık görülmeyen bir cezayı ver...